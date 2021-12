Nam MC chi 200 tỷ làm khu du lịch "vén màn" sự thật giá cát-xê gây bất ngờ

Được phong là “MC giàu nhất Việt Nam”, nam nghệ sĩ có chia sẻ đầy bất ngờ.

Trong nhiều video hậu trường, các đồng nghiệp thân thiết nhiều lần hé lộ Quyền Linh là MC đắt show, giàu có nhất nhì showbiz. Từ đó, danh xưng "MC giàu nhất Việt Nam" gắn liền với nam diễn viên sinh năm 1969 suốt nhiều năm qua.

Dẫu chỉ là những câu nói vui của đồng nghiệp nhưng hoàn toàn có cơ sở khi Quyền Linh sở hữu căn biệt thự rộng lớn trị giá 21 tỷ toạ lạc ở quận 7, TP. HCM. Ngoài ra, vợ chồng anh còn nắm trong tay nhiều bất động sản và xế hộp đắt đỏ. Anh và bà xã cũng đầu tư cho 2 cô con gái học tập ở môi trường quốc tế hàng đầu với mức học phí 276 triệu đồng/năm.

Căn biệt thự 21 tỷ của Quyền Linh

Một góc chứa quần áo, phụ kiện thời trang trong nhà

Nam MC bên vợ, 2 con và người thân

Cách đây không lâu, nam MC còn khiến dân mạng bất ngờ khi đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng dự án khu văn hoá tín ngưỡng Giếng Tiên - Sóc Trăng để bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer, đồng thời tạo thành tụ điểm du lịch văn hóa, tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương.

Tuy nhiên trước danh xưng “MC giàu nhất Việt Nam” thì Quyền Linh bác bỏ. Anh khẳng định cát-xê của mình chỉ được một phần rất nhỏ so với những ngôi sao nổi tiếng khác. Anh trải lòng: "Tin đồn thôi. Bạn không tưởng tượng được thù lao tôi nhận được so với những ngôi sao mà các bạn biết đâu. Tôi chỉ được nhận một phần rất nhỏ so với họ. Nhưng tôi chưa bao giờ tính đến chuyện mình sẽ nhận được bao nhiêu khi tham gia một chương trình. Điều tôi nhắm đến là qua chương trình đó, mình làm được gì cho mọi người. Ở tuổi này, tiền tài, danh vọng còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Lúc còn trẻ, tôi từng đau đáu làm gì để kiếm được nhiều tiền. Nhưng giờ già rồi, làm gì có ý nghĩa mới là điều tôi quan tâm".

Luôn hi sinh cái riêng vì cái chung của cộng đồng nên nhiều ý kiến cho rằng Quyền Linh gặp sự phản đối từ gia đình. Tuy nhiên anh khẳng định, vợ Dạ Thảo luôn là hậu phương vững chắc và hết lòng ủng hộ những việc làm, quyết định của anh. “Tôi là người của xã hội. Tôi có thể đón nhận những giông tố, giông bão ngoài xã hội. Nhưng về với gia đình, tôi luôn mong muốn gia đình bình yên và không đón nhận những điều đó”, anh bày tỏ.

Quyền Linh được mệnh danh là MC của người nghèo khi dẫn dắt nhiều show giúp người dân vượt khó

Trong khi đó, nói về ông xã nổi tiếng, Dạ Thảo cũng đầy tự hào: “Anh Linh dù là nghệ sĩ, bận bịu với hàng trăm thứ công việc nhưng vẫn sống thiên về gia đình. Anh biết sắp xếp công việc để có nhiều thời gian chăm sóc tôi và các con. Trong gia đình, anh là người bố khá đảm đang, việc gì cũng làm được. Anh rất thích tắm rửa, bón cơm, dắt các bé đi chơi… Cứ hễ về nhà, anh lại giành phần chăm sóc các con chứ không bao giờ để tôi làm việc đó một mình. Và các bé cũng thế, mỗi lần đi đâu chơi mà không có ba là không bao giờ chịu đi”.

MC Quyền Linh cũng nổi tiếng với lối sống giản dị, hòa đồng. Không ít lần, người hâm mộ bắt gặp nam MC đi dép tổ ong, chạy xe máy đi làm hoặc dùng bữa đơn giản chỉ có cơm nguội, dưa leo và chao.

“Tiền kiếm về bao nhiêu thì cũng chỉ ăn cơm 3 chén, mặc quần đùi áo phông bình thường, mang dép tổ ong. Cuộc đời, đến cuối cùng, chỉ cần sự thanh thản. Khi đã tìm được cho mình sự an yên, tôi không có lý do gì phải đi tìm con đường khác”, anh nói.

Dù ở biệt thự nhưng Quyền Linh sống rất giản dị

Nhiều tháng TP.HCM giãn cách để phòng chống dịch bệnh, MC Quyền Linh cùng các anh em thiện nguyện đã không ngại hiểm nguy, đến tận từng nơi để cứu trợ, phát nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Anh cho hay, thời gian đó, anh ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. “Nếu nói về điều nuối tiếc trong thời gian gần đây có lẽ là đã 7 tháng tôi không được gặp con mình. Nhưng dù sao, để đảm bảo an toàn cho cả gia đình, tôi phải chấp nhận chờ đợi. Nói vậy chứ tôi cũng không chắc khi nào có thể gặp được con vì tôi hay phải đi, mà tình hình dịch thì vẫn chưa thật ổn định”, anh kể.

Dù phải hi sinh, đánh đổi nhiều thứ nhưng Quyền Linh khẳng định anh không bao giờ từ bỏ hoạt động thiện nguyện bởi chính anh - xuất phát điểm cũng là một người nghèo. Hơn ai hết, anh hiểu ý nghĩa của công việc mình đang làm. Anh chỉ tiếc khi không thể làm hết sức có thể chứ chưa bao giờ vì những lời dị nghị mà dừng lại công việc bản thân đang theo đuổi.

Nam MC dùng balo của con gái đựng tiền đi làm từ thiện

Anh cũng nhiều lần hỗ trợ tiền tỷ cho các tổ chức để giúp đỡ người nghèo

Anh xông pha hỗ trợ người dân mùa dịch bệnh

Đối với 2 con gái, MC Quyền Linh cũng hướng cho các bé tính tự lập, yêu thương mọi người từ nhỏ. Ở tuổi 52, "MC quốc dân" khiến công chúng ngưỡng mộ khi có một mái ấm hạnh phúc, sự nghiệp thành công cùng tấm lòng thiện lương, nhân hậu.

