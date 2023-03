Nam diễn viên dương tính 4 loại ma túy bị thẩm vấn 12 tiếng, bật khóc xin lỗi

Tối 27/3 (giờ địa phương), Yoo Ah In lộ diện tại Đội điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát Seoul. Anh đã trải qua 12 tiếng vào phòng thẩm vấn khi là nghi phạm bị điều tra vì dương tính với 4 chất cấm: Cần sa, propofol, cocaine và ketamine.

Yoo Ah In lần đầu trực tiếp ra mặt xin lỗi sau ồn ào

Nam diễn viên lộ gương mặt hốc hác, mệt mỏi sau thời gian dài bị thẩm vấn. Dù vậy, Yoo Ah In vẫn nán lại để chia sẻ với giới truyền thông. Diễn viên “Chạy đâu cho thoát” cúi đầu xin lỗi công chúng vì tội lỗi của mình. Anh cho biết đã thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

“Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi có liên quan đến tình tiết của vụ việc thông qua các phương tiện truyền thông. Tôi đã thành thật khai báo mọi thứ tôi biết với cảnh sát. Cuộc điều tra hiện tại vẫn chưa kết thúc. Tôi nghĩ bản thân đã rơi vào vũng lầy khi từng tự biện minh rằng hành vi lệch lạc của mình sẽ không làm ảnh hưởng đến ai. Tôi thành thật xin lỗi vì đã lên tiếng chậm trễ”, Yoo Ah In bày tỏ.

Trước khi rời đi, sao nam chia sẻ: “Chắc hẳn các bạn rất khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh tôi thế này. Từ sai lầm hiện tại, tôi sẽ cố gắng sống lành mạnh hơn trong thời gian tới. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng”.

Yoo Ah In dương tính với 4 loại ma túy

Trước đó, “ảnh đế” bị cảnh sát tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 5/2, ngay sau khi tài tử từ nước ngoài hạ cánh xuống sân bay Incheon (Hàn Quốc). Cơ quan Pháp y Quốc gia thông báo kết quả phân tích nước tiểu của Yoo Ah In dương tính với cần sa và tóc của anh cho kết quả dương tính với propofol. Ngoài ra, Đơn vị Điều tra Tội phạm Ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul tiết lộ Yoo Ah In sử dụng propofol 73 lần vào năm 2021. Tổng lượng propofol là hơn 4.400 ml.

Yoo Ah In sinh năm 1986, được biết đến qua nhiều phim như: Veteran, Án mạng học đường, Burning, Lục long tranh bá, Chạy đâu cho thoát, Tình yêu bị cấm đoán, Alive... Tại giải Rồng Xanh lần thứ 41 hồi đầu năm 2022, Yoo Ah In thắng Ảnh đế cho phim kinh phí thấp Voice of Silence. Anh từng là đại diện châu Á duy nhất xuất hiện trong danh sách Các diễn viên xuất sắc năm 2018 của The New York Times.

Cũng trong ngày 27/3, Netflix thông báo hai tác phẩm The Fool of Doom và Winning do Yoo Ah In đóng vai chính sẽ bị hoãn lên sóng vì scandal của nam diễn viên.

