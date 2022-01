Mỹ Tâm hiếm hoi kể chuyện tình cảm, hé lộ mối tình năm 16 tuổi gây choáng

"Năm 16 tuổi mà Tâm đã viết được bài 'Mãi yêu' thì mọi người cũng hiểu rồi đó, cuộc đời Tâm chỉ có biết đâm đầu vào yêu thôi", nữ ca sĩ nói vui.

Tối 16/1, đêm nhạc thứ 2 của My Soul 1981 đã diễn ra thành công và thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khán giả. Cũng vì buổi diễn được tổ chức vào đúng ngày sinh nhật của Mỹ Tâm, nên nữ ca sĩ đã mang đến nhiều điều bất ngờ cho người xem, từ những bản hit cũ do chính cô sáng tác được làm mới lại hoàn toàn, những câu chuyện chưa kể xoay quanh chuyện tình cảm của cô, hay cả những sự xuất hiện bất ngờ của các khách mời không có trong kịch bản.

Mỹ Tâm xuất hiện đầy nữ tính, gợi cảm trong đêm nhạc thứ 2 của My Soul 1981

Đáp lại lời yêu cầu từ người hâm mộ, Mỹ Tâm đã thể hiện lại những sáng tác của chính mình từ những ngày đầu đi hát. Đáng chú ý là ca khúc “Mãi yêu” – bài hát đầu tiên do Mỹ Tâm chắp bút từ những rung động đầu đời ở tuổi 16. Và tiếp đó là những cảm xúc xoay quanh “người ấy” đã giúp cô viết nên loạt bài hit gắn liền tên tuổi như “Nhớ”, “Nụ hôn bất ngờ”, hay những lần giận dỗi, buồn lòng người yêu với “Dường như ta đã”, những mối quan hệ lấp lửng, trên tình bạn dưới tình yêu trong "My friend", hay thứ tình cảm chưa được bày tỏ trong “Tình yêu chưa nói”,…

Có lẽ vì quá “chill” và ngẫu hứng, nên đêm thứ 2 của My Soul 1981 vừa qua cũng là lần hiếm hoi Mỹ Tâm mở lòng, chia sẻ nhiều về những người tình bí mật từng đi qua cuộc đời cô. Thậm chí, nữ ca sĩ còn nói vui rằng: "Năm 16 tuổi mà Tâm đã viết được bài 'Mãi yêu' thì mọi người cũng hiểu rồi đó, cuộc đời Tâm chỉ có biết đâm đầu vào yêu thôi".

Nữ ca sĩ thoải mái tâm sự về những mối tình đã qua - nguồn cảm hứng để cô có được những ca khúc chạm vào cảm xúc khán giả

Bên cạnh việc thể hiện những ca khúc quen thuộc với khán giả, Mỹ Tâm còn khiến người xem bất ngờ và phấn khích khi giới thiệu 2 ca khúc mới – "The Light" và "Chuyện Hiển Nhiên Thôi". Ngoài ra, màn song ca cùng khách mời đặc biệt – Phan Mạnh Quỳnh, cùng việc kết hợp với Khắc Hưng làm mới các ca khúc theo thể loại acoustic, lofi-chill nhẹ nhàng đã mang đến cho người nghe cảm giác vừa quen thuộc, vừa mới lạ.

Trong đêm nhạc, Mỹ Tâm cũng nhận được món quà chúc mừng sinh nhật đặc biệt từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Trong đó, sự xuất hiện của nam rapper Wowy khiến cô không khỏi bất ngờ. Do không có sự chuẩn bị từ trước nên Mỹ Tâm và Wowy chỉ có thể gửi tặng khán giả một sáng tác mà nam rapper đã viết tặng cô trong liveshow Tri Âm, mang tên “Love You To The Moon And Back”.

Wowy và Phan Mạnh Quỳnh chúc mừng sinh nhật Mỹ Tâm trong đêm nhạc

Ngoài ra, món quà khiến Mỹ Tâm nghẹn ngào chính là những chiếc clip quay lại lời chúc của người thân trong gia đình, người hâm mộ từ khắp nơi bí mật gửi về cho ekip. Nhiều đồng nghiệp thân thiết của Mỹ Tâm như Hồng Ngọc, Quang Dũng, Hà Anh Tuấn,… cũng có những lời gửi gắm đặc biệt đến nữ ca sĩ.

Đêm nhạc thứ 3 của My Soul 1981 sẽ diễn ra vào ngày 14/2/2022.

