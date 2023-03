Mỹ nhân Việt khoe hình thể tuyệt mỹ qua tà áo dài “Việt Nam Gấm hoa” trước thềm 8/3

Tháng 3 khiến showbiz Việt rộn ràng bởi các hoạt động văn hóa kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Trong đó, nổi bật phải kể tới Lễ hội Áo dài TPHCM 2023. Trong đêm khai mạc, nhiều gương mặt mỹ nhân quen thuộc đã xuất hiện lộng lẫy khi khoác lên mình trang phục truyền thống, lan tỏa thông điệp “Tôi yêu Áo dài Việt Nam”.

Đại sứ áo dài NTK Vũ Thảo Giang và Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn

Nổi bật trong đó, BST “Việt Nam Gấm hoa” của NTK Vũ Thảo Giang đã khắc hoạ vẻ đẹp đất nước qua chất liệu áo dài độc đáo.

Tường Vy - Miss Tourism World 2019 - Hoa hậu Du lịch Thế giới 2019 trong tà áo dài Hình Ảnh Đà Nẵng

BST “Việt Nam Gấm hoa” lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hoá di sản – đất nước, con người Việt Nam. NTK nữ dân tộc Tày mong muốn tôn vinh vẻ đẹp non sông ngàn năm gấm vóc, sự đa dạng di sản - văn hoá & du lịch.

Lâm Thu Hồng - Á hậu The Globe 2022 trong tà áo dài lấy cảm hứng từ TP. Hồ Chí Minh với các địa danh_ Trụ sở thành uỷ, Bưu điện, Chợ Bến Thành…

Nhà thiết kế khéo léo khắc hoạ lên tà áo bằng những kỹ thuật in thêu hai mặt độc đáo hình ảnh Công Viên Đá Đồng Văn - Hà Giang, Công viên địa chất non nước Cao Bằng, Vịnh Hạ Long; Quần Thể Danh Thắng Tràng An - Ninh Bình; Mộc Bản Chùa Vĩnh Nghiêm- Bắc Giang ; Quần Thể Di Tích Cố Đô Huế; hội an -Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm; Công viên Địa chất Đắk Nông; Cầu rồng Đà Nẵng, đảo Ngọc Phú Quốc; Cầu kiều - Chợ Nổi Cần Thơ &Tp.Hồ Chí Minh (uỷ ban nhân dân thành phố, bưu điện, nhà hát)… Bên cạnh đó những tà áo chất liệu lụa cao cấp với kỹ thuật vẽ tay điêu luyện đã khắc hoạ hình ảnh của Hà Nội (với Hồ Hoàn Kiếm, Hoàng Thành Thăng Long , Khuê Văn Các, Trấn Quốc Tự…

Bức tranh “Việt Nam gấm hoa” ngoài những hình ảnh địa danh theo dọc chiều dài đất nước còn là sự kết hợp khéo léo giữa sắc hoa tươi tắn cùng hoạ tiết vẽ trong tone màu ngọt ngào, trẻ trung. NTK sử dụng nhiều kỹ thuật của các làng nghề thủ công truyền thống như vẽ tay, thêu thủ công… một cách tỉ mỉ đầy tinh tế mà vẫn đầy nét thanh lịch sang trọng đồng thời có tính ứng dụng cao. Từ phom dáng đến màu sắc, chất liệu cộng hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, địa danh của dân tộc Việt trên tà áo sẽ chắp cánh cho tình yêu áo dài, quảng bá cho du lịch Việt”.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/my-nhan-viet-khoe-hinh-the-tuyet-my-qua-ta-ao-dai-viet-nam-gam-hoa-truoc-them-83-166224.html