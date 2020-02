Mỹ nhân Việt được khen giống Maria Ozawa nói gì trước ồn ào bị đàn em "cạnh khóe"?

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 20:39 PM (GMT+7)

Phản ứng bất ngờ của Hương Giang sau nghi vấn bị chê bai nhan sắc.

Trà My được khán giả biết đến với vai Hạnh phim "Thương nhớ ở ai". Sau thành công của bộ phim, cô liên tiếp gây ồn ào với phát ngôn sốc, chụp ảnh hở bạo như diễn viên 18+, hay scandal tát bạn diễn đóng chung phim là Ngọc Anh, bày tỏ định kiến fan Kpop....

Trà My "Thương nhớ ở ai" gây ồn ào với loạt scandal.

Cách đây ít giờ, nữ diễn viên gây chú ý khi đăng tải status về một bộ phim truyền hình Việt Nam được khán giả quan tâm kèm theo nhận xét về 1 nữ diễn viên trong phim.

Trên trang cá nhân, Trà My viết: "Tối qua mình muốn mở kênh phim nước ngoài lên coi, vô tình lại mở trúng kênh phim truyền hình Việt Nam.

Và sau đây là câu chuyện: chàng trai bị ung thư, chuẩn bị toi, cô bạn gái kè kè bên cạnh chăm sóc, cô này có đặc điểm mình rất ấn tượng đó là đã đi sửa mắt hai mí, nhưng có lẽ bác sĩ tay nghề kém hay sao mà mí cô ấy bị to quá, lại hơi sưng và mắt cô ta bị lòi lòng trắng ra nhiều nên trông lúc nào cũng như muốn đi doạ ma người ta! Hoặc có thể mới phẫu thuật chưa kịp lành đã phải đi đóng phim! Nhưng dù sao cô cũng nên tôn trọng khán giả tí chứ? Kể cả là khán giả chỉ lướt qua màn hình như mình, nhìn đôi mắt của cô mà tôi chỉ muốn đêm nằm mơ ác mộng!

Diễn viên đã vậy, thoại của nhân vật thì như đọc từ sách giáo khoa ra, không hề có tí đời nào? Thế kỉ thứ mấy rồi còn làm mấy dạng phim như này? Để cho ai coi? Thôi chuyển kênh chuyển kênh!".

Dòng trạng thái của Trà My được cho là ám chỉ nữ diễn viên Hương Giang trong phim "Cô gái nhà người ta".

Trong đoạn trạng thái trên, Trà My không nhắc đến tên bộ phim cũng như đồng nghiệp nữ nhưng dựa vào những tình tiết của nhân vật, khán giả ngay lập tức đoán ra cô đang nhắc đến bộ phim "Cô gái nhà người ta" và nữ diễn viên Nguyễn Hương Giang.

"Cô gái nhà người ta" là bộ phim đang gây được chú ý trong thời gian gần đây. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ nổi tiếng như Phương Oanh, Hương Giang, Đình Tú, Việt Bắc, Trọng Lân... Phim lấy bối cảnh nông thôn với những nề nếp sinh hoạt và thói quen muôn đời của người nông dân. Tại đây, đời sống thế hệ thanh niên như Uyên (Phương Oanh), Mận (Hương Giang), Khoa (Đình Tú)... cũng được khắc họa rất thú vị.

Hương Giang (vai Mận) và Quang Trọng (vai Viễn) được khán giả rất yêu thích.

Ngoài cặp Uyên - Khoa, Viễn (Quang Trọng) và Mận (Hương Giang) cũng được khán giả rất yêu thích. Viễn thầm yêu Mận từ lâu nhưng không dám thổ lộ.

Khi phát hiện Viễn bị ung thư, chỉ còn sống được 3 tháng, bị hai cậu bạn thân ép bày tỏ tình cảm, Viễn mới dám tỏ tình và thành thật nói cho Mận biết mình bị ung thư giai đoạn cuối. Diễn xuất của Hương Giang và bạn diễn nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Liên hệ với Hương Giang để làm rõ nghi vấn trên, cô chia sẻ với chúng tôi, bản thân cảm thấy buồn cười khi Trà My không biết gì mà lại tỏ ra là người hiểu biết.

Bị đồng nghiệp "ám chỉ" đi sửa mắt, Hương Giang ngay lập tức lên tiếng.

Hương Giang vốn có biệt danh Giang mắt to bởi từ trước tới nay, cô đã sở hữu đôi mắt to tròn đẹp như vậy chứ không phải do can thiệp dao kéo. Hơn nữa, theo người đẹp sinh năm 1989, diễn viên mà vừa phẫu thuật thẩm mỹ thì chẳng đạo diễn nào mời đóng phim.

Ngoài ra, nữ diễn viên "Cô gái nhà người ta" cũng chia sẻ bức ảnh chụp lại dòng trạng thái của Trà My trên trang cá nhân kèm động thái đáp trả: "Mình không biết bạn là ai nhưng mình xin lỗi vì đã làm bạn muốn mơ ác mộng nhé".

Bạn bè và người hâm mộ đều biết Hương Giang vốn có biệt danh là "Giang mắt to".

Bên dưới bài viết, bạn bè và người hâm mộ lên tiếng bênh vực nữ diễn viên 8X. Một người bạn của Hương Giang cho rằng, có lẽ do không biết Hương Giang có biệt danh Giang mắt to nên người đẹp phim "Thương nhớ ở ai" mới nói như vậy. Trước phản ứng của dư luận, không lâu sau Trà My đã xóa bức ảnh gây tranh cãi trên.

"Cô gái nhà người ta" hiện đang phát sóng tới tập 7. Khán giả vô cùng tò mò về kết thúc của cặp đôi Viễn (Quang Trọng)- Mận (Hương Giang). Trước đó, nhiều khán giả bày tỏ ý kiến tình tiết Viễn tỏ tình với Mận dù biết mình đang bệnh nặng là ích kỷ vì không nghĩ đến tương lai cho Mận. Một số khác cho rằng, Viễn nên chôn chặt tình cảm của mình lại sẽ tốt hơn.

Tình tiết Viễn tỏ tình với Mận dù biết mình chẳng sống được bao lâu bị khán giả cho là ích kỷ.

Nói về vấn đề này, diễn viên Hương Giang cho biết, cô cảm thấy nhân vật Viễn có hơi ích kỷ vì biết rõ mình không sống được bao lâu nhưng vẫn tỏ tình với người mình thương. Tuy nhiên, theo Hương Giang, khán giả nên nhìn trên một khía cạnh khác giữa một người không còn nhiều thời gian để sống và người có thời gian, sự khao khát được hạnh phúc nó mãnh liệt gấp trăm nghìn lần.

"Mận cũng có quyền lựa chọn, cô ấy hoàn toàn có thể từ chối, nhưng vẫn chấp nhận, nghĩa là bản thân cô cũng khao khát cái hạnh phúc dù là ngắn ngủi đấy.

Tôi cho rằng, tình tiết này như gửi gắm một thông điệp rằng, hãy trao yêu thương và nhận lại hạnh phúc khi còn có thể, đừng để đến khi muộn rồi phải hối tiếc", nữ diễn viên 8X chia sẻ.

Theo Hương Giang, khán giả nên nhìn tình tiết này theo một góc độ khác để nhận ra thông điệp của bộ phim.

Hương Giang cho biết, trong tương lai cô muốn được thử sức với nhiều dạng vai diễn hơn nữa, đặc biệt là dạng nhân vật phản diện.

Nguyễn Hương Giang Hương Giang sinh năm 1989, từng góp mặt trong nhiều bộ phim như: "Sống chung với mẹ chồng", "Lặng yên dưới vực sâu", sitcom "Những thiên thần nhà S6"... bộ phim mới nhất của cô là "Cô gái nhà người ta" nhận được nhiều lời khen của khán giả. Trước đó, cô còn được khán giả và người hâm mộ nhận xét có nét giống với cựu nữ diễn viên 18+ nổi tiếng của Nhật Bản - Maria Ozawa.

Nữ diễn viên 8X được khen có gương mặt giống cựu nữ diễn viên 18+ nổi tiếng Nhật Bản, Maria Ozawa.

Nói về việc được so sánh với "thánh nữ" của Nhật Bản, cô không hề tức giận hay cảm thấy phiền lòng. "Từ hồi học cấp 3, tôi đã thấy một số bạn nam trong lớp nói tôi giống Maria Ozawa. Nhưng lúc đó tôi chẳng biết Maria Ozawa là ai cả, mà lại nhầm với 1 người rất nổi tiếng khác cũng có tên Maria nên khi được bảo giống Maria, tôi còn cảm thấy tự hào nữa.

Phải tới khi học lên dại học tôi mới biết Maria Ozawa là ngôi sao phim người lớn. Lúc đó tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ vì sự hồn nhiên của mình. Sau này khi đi làm, mọi người vẫn hay gọi tôi là Maria OzaGiang. Tôi dần quen với việc mọi người trêu chọc như vậy nên không cảm thấy khó chịu", Hương Giang chia sẻ.

