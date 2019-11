Mỹ nhân Việt 4 đời chồng tiết lộ chuyện tế nhị với "phi công trẻ" kém 3 tuổi

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 16:32 PM (GMT+7)

Diễn viên Đào Hoàng Yến tâm sự về quan niệm hôn nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Hoàng Yến gây chú ý với phát ngôn thẳng thắn

Đào Hoàng Yến sinh năm 1976, trưởng thành từ lớp đào tạo Diễn viên khóa 2 của Nhà hát Tuổi trẻ. Chị từng tham gia các phim truyền hình như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Giấc mơ hạnh phúc, Giọt nước rơi, Trò đời... và gần đây là Về nhà đi con.

Hiện tại, Hoàng Yến là nhân vật rất "hot" trên mạng xã hội bởi nhan sắc trẻ trung và cuộc sống tình cảm phong phú. Ở tuổi 43, chị trông trẻ trung và sành điệu như gái đôi mươi.

Vẻ nóng bỏng ở tuổi U50 của diễn viên có 4 đời chồng

Hoàng Yến kể, mỗi khi ra ngoài, chị đều trang điểm, xức nước hoa, ăn mặc điệu đà. Điều này khiến người yêu mến thì khen ngợi nhưng người khó tính lại chê lẳng lơ. "Tôi nghĩ lẳng lơ không xấu, đôi khi còn đáng yêu. Một ánh mắt lúng liếng với đúng người, đúng chỗ khiến phụ nữ duyên dáng hơn. Tôi lẳng lơ nhưng không lăng nhăng, trái tim luôn chỉ có chồng", Hoàng Yến nói.

Trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện đã có hai con gái, diễn viên xinh đẹp đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã kém 3 tuổi. Mới đây Hoàng Yến bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân: "Cả đêm qua chồng tớ thủ thỉ năn ni xin xỏ: "Vợ ơi đẻ con cho chồng nữa đi. Vợ muốn gì cũng được. Mầm nó thích bế em lắm vợ không thấy à? "Thế là lao vào hì hục các kiểu như là có ngay được ý".

Hoàng Yến bên người chồng thứ 4

Tiết lộ chuyện vợ chồng nhạy cảm, Hoàng Yến khiến khán giả bị sốc. Tuy nhiên, với nữ diễn viên đây chỉ là chuyện rất đỗi bình thường. Cô kể: "Thật ra mà nói ngắm nhìn bé Mầm thì cũng muốn đẻ nữa lắm. Chưa kể độ yêu si mê đến điên cuồng của chồng thì vợ nào mà chả muốn đẻ. Cơ mà bao nhiêu là việc, lịch công tác triền miên, khách hàng ngày càng nhiều, làm sao em dừng được. Chưa kể lịch tiếp khách triền miên, để chồng lủi thủi đi một mình vợ không an tâm , nhỡ may uống nhiều say hoặc bị tấn công quá đà vợ lại không cứu kịp. E hèm....", cô không quên nhắc khéo chồng.

Bên cạnh đó, Hoàng Yến cũng hỏi ý kiến fan: "Cả nhà cho em ý kiến có đẻ không ạ? Em cũng muốn đẻ thêm vài bé Mầm nữa cơ. Cơ mà em lại muốn cân bằng cuộc sống, giữ hạnh phúc an toàn. Mà đàn ông giữ mình cẩn thận trong lúc vợ chửa đẻ thì khó hơn lên trời. Giữ cẩn thận qua 1 lần đẻ Mầm rồi liệu chồng em có giữ được lần nữa không các bác nhỉ? Đẻ hay không đẻ đây. Cả nhà xui dại em cái nào".

Vợ chồng Hoàng Yến và hai con riêng của nữ diễn viên

Trên thực tế, dù đã qua 3 lần hôn nhân lỡ dở nhưng Hoàng Yến từng khẳng định rằng cô chưa bao giờ nghĩ mình là người thất bại trong chuyện tình cảm. "Tôi quan niệm phụ nữ sinh ra để được yêu thương. Khi những người chồng cũ không còn trân trọng tôi, khiến tôi cảm giác bất an, lo lắng, tôi có quyền rời xa họ để tìm hạnh phúc mới. Tôi không thích ngoại tình nên buộc phải chia tay. Tôi không ngại bị đàm tiếu khi lấy bốn đời chồng", Hoàng Yến lý giải.