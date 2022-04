Mỹ nhân tủi nhục vì lấy nhầm người: Sống bằng tên giả, bị khán giả tẩy chay

Sau khi bê bối của chồng nổ ra, người đẹp đã ngừng hoạt động showbiz và ở ẩn.

Park Han Byul là một diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ lại có khả năng diễn xuất ấn tượng. Nhắc đến cô, khán giả sẽ nhớ tới những vai diễn trong loạt phim đình đám như: Love in Sadness, Borg Mom, The Girl Who Sees Smells, One Well-Raised Daughter,...

Park Han Byul sinh năm 1984, nổi tiếng trong cộng đồng "ulzzang" - thuật ngữ chỉ những cô gái có khuôn mặt xinh đẹp từ thời trung học. Năm 2002, cô thu hút sự chú ý khi đăng ảnh của mình lên Internet, được khen giống "cô nàng ngổ ngáo" - diễn viên Jeon Ji hyun - một trong những biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Hàn. Nhờ hình ảnh này, cô được công ty giải trí mời ký hợp đồng.

Sau khi tốt nghiệp Trung học nghệ thuật Anyang (Seoul, Hàn Quốc), người đẹp ra mắt với vai trò người mẫu rồi rẽ sang diễn xuất từ năm 2003. Cô đắt show quảng cáo nội y, ghi điểm ở thân hình và vẻ rạng rỡ. Hình ảnh của người đẹp xuất hiện nhiều trên các tạp chí.

Park Han Byul có tình trường khá sóng gió khi quen nhiều đàn ông giàu có nhưng rồi đều vướng scandal. Trước đó, Se7en - Park Han Byul từng là cặp đôi đẹp nhất nhì Kbiz. Họ gắn bó với nhau 12 năm, nhiều lần chia sẻ muốn làm đám cưới nhưng sau cùng lại đường ai lấy đi.

Cuối năm 2017, người đẹp gây bất ngờ khi thông báo rằng cô đã kết hôn và đang mang thai đứa con đầu lòng được 4 tháng với ông xã Yoo In Suk.

Doanh nhân họ Yoo là bạn thân của Seung Ri, cả hai cùng liên quan đến scandal tại hộp đêm Burning Sun, bị cáo buộc các tội danh tham ô quỹ kinh doanh của công ty, môi giới mại dâm, vi phạm những hạn chế kinh tế…

Park Han Byul bị công chúng chỉ trích dữ dội khi đăng tải bức tâm thư dài lên tài khoản cá nhân để xin lỗi vì những sai phạm của Yoo In Suk, đồng thời đệ đơn lên tòa án để xin cho chồng tại ngoại. Phim mới của nữ diễn viên lúc bấy giờ là Love in Sadness (Yêu trong đau thương) bị dọa tẩy chay, ảnh hưởng không nhỏ khiến công ty quản lý phải hủy hết mọi hoạt động của cô.

Dù doanh nhân Yoo chọn cách giữ im lặng, thực hư chưa biết thế nào nhưng Park Han Byul vẫn bị tẩy chay , đối diện với vô số áp lực lớn. Khán giả thậm chí còn tấn công cả đài MBC, yêu cầu cô nàng ra khỏi bộ phim Love in Sadness. Sau đó Love in Sadness vẫn được hoàn thành nhưng một dự án khác của Han Byul với đài MBC là Unusual Men and Women thì vĩnh viễn không có ngày bấm máy. Từ tháng 3/2019, nữ diễn viên gửi lời xin lỗi đến công chúng và im lặng suốt thời gian dài.

Vì những bê bối của ông xã, Park Han Byul đã chuyển đến đảo Jeju để sinh sống sau khi bán tất cả tài sản của mình để làm lại từ đầu. Tại đây, cô phải sống ẩn mình bằng cách che mặt, đội mũ, sử dụng khẩu trang khi đi ra ngoài hay thậm chí là dùng tên giả vì không muốn người khác nhắc đến loạt scandal môi giới mại dâm và hối lộ quan chức của chồng. Theo tờ Sports Seoul, mỹ nhân tập trung vào việc chăm sóc con và làm việc nhà, thỉnh thoảng đi chơi golf để giải trí.

