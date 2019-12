"Mỹ nhân thích thả rông vòng 1" bức xúc vì bị ghép ảnh qua đời

Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 12:09 PM (GMT+7)

Trên trang cá nhân, Trà My đăng tải bức ảnh bị ghép qua đời cùng dòng trạng thái vô cùng tức giận.

Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trà My vừa đăng tải dòng trạng thái bức xúc khi bị ghép ảnh qua đời. Theo đó, nữ diễn viên đã vô cùng tức giận: "Đứa nào chế cái ảnh này?", đi kèm với đó là bức ảnh cô bị chế ghép ảnh thờ. Bên dưới trạng thái của Trà My, đã có nhiều luồng ý kiến gây tranh cãi. Trong khi nhiều bạn bè lên tiếng bênh vực nữ diễn viên thì nhiều anti-fan lại tỏ thái độ chỉ trích Trà My.

Trà My bức xúc khi bị chế ảnh qua đời

Trà My được nhiều người biết đến khi tham gia bộ phim Thương nhớ ở ai. Tuy nhiên, sau bộ phim này, cô chưa có hoạt động nghệ thuật nào nổi bật. Thay vào đó, nữ diễn viên thường được nhắc đến với những scandal "vạ miệng" và loạt phát ngôn gây sốc khi lên tiếng mỉa mai, chỉ trích các fan Kpop là “không có não” cùng nhiều lời xúc phạm khác.

Trà My được biết đến với vai diễn trong Thương nhớ ở ai

Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng được nhắc đến với loạt scandal vạ miệng và thường xuyên chia sẻ ảnh thả rông vòng 1 trên trang cá nhân

Ngoài ra, cô cũng gây tranh cãi khi thường xuyên đăng ảnh thả rông vòng 1 lên trang cá nhân. Dù từng tuyên bố sẽ không post ảnh sexy, nhưng việc Trà My liên tục đăng tải ảnh diện áo crop-top không mặc áo ngực, để lộ điểm nhạy cảm hay mặc chiếc áo yếm với tạo hình sexy, để lộ vòng 1 khiến cư dân mạng tranh cãi không ngớt. Nhiều người cho rằng đó là những hình ảnh phản cảm chứ không hề gợi cảm hay sexy như Trà My tuyên bố.

Đáp trả lại những tranh cãi của cư dân mạng, Trà My thẳng thắn tuyên bố: "Tôi nhận thấy cơ thể mình cũng hấp dẫn, sao phải giấu đi?". Nữ diễn viên cũng khẳng định, bản thân cô không hề "chơi trội" như mọi người nhận xét mà chỉ mong muốn được sống là chính mình, với nhiều hình ảnh khác nhau chứ không "cố định mãi một hình ảnh".

