Mỹ nhân sinh năm 2000 cùng loạt MC xinh đẹp từng bị "cắt sóng" vì lý do này

Chủ Nhật, ngày 17/07/2022 05:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Là gương mặt quen thuộc với khán giả nhưng MC, BTV Minh Hằng, Bạch Lan Phương, Thanh Thanh Huyền... từng bị cắt sóng trong quá khứ.

Minh Hằng, Bạch Lan Phương, Khánh An... là những cái tên nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ khi theo đuổi công việc MC, BTV. Ít ai biết, họ từng gặp trường hợp bị cắt sóng trong quá khứ.

Khánh An

SEA Games 31 vừa qua là sự kiện thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Nếu theo dõi kỳ thể thao này, người hâm mộ sẽ nhớ đến Khánh An - nữ MC xinh đẹp dẫn trực tiếp ngày thi đấu Mobile Legends: Bang Bang.

Khánh An sinh năm 2000, đang theo học ngành truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô cho biết từ ngày nhận được lời mời đến khi thi đấu chỉ vỏn vẹn 2 ngày, nên mọi thứ như trang phục, kịch bản đều được chuẩn bị gấp gáp. Thậm chí vì trang phục đi thuê hơi rộng, nên cô phải dùng kim khâu phía sau để tránh xảy ra sự cố. Xuất hiện trên sân khấu, Khánh An thể hiện sự tự tin, hoạt ngôn nhận được nhiều khen ngợi của fan quốc tế. Đặc biệt, cuộc trò chuyện của cô cùng đội tuyển Philippines đã được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, các fan từ Philippines đã để lại nhiều bình luận khen ngợi Khánh An xinh đẹp, dễ thương.

4 năm học đại học được nhận nhiều học bổng, bằng khen sinh viên giỏi và có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, nhưng ít ai biết, cô gái sinh năm 2000 từng có khoảng thời gian tự ti, chỉ dám lặng lẽ đứng sau ánh đèn sân khấu nhìn hào quang của người khác.

Theo đó, Khánh An từng tham gia nhiều chương trình, buổi casting MC nhưng đều nhận lại lời từ chối khiến cô vô cùng thất vọng: "Mình từng bị bỏ 10 số dẫn chương trình, vì sau khi quay, họ thấy gương mặt của mình khi lên hình không đẹp. Nếu mọi người để ý thì mình cũng chưa từng được dẫn chương trình trên sân khấu của trường Báo".

Để tìm lại sự tự tin, Khánh An đã niềng răng trong suốt 2 năm và không ngừng nỗ lực, trau dồi bản thân. Hiện tại cô đã là gương mặt nhận được nhiều chú ý của người hâm mộ.

Minh Hằng

MC, BTV Minh Hằng là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua Bản tin Tài chính Kinh doanh trên VTV. Xuất thân từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nữ MC sinh năm 1988 có nhiều kỹ năng dẫn chương trình. Tuy nhiên, gương mặt quá trẻ và có nét ngây thơ là điểm bất lợi khiến Minh Hằng bị cắt sóng 3 tháng.

Trong thời gian chờ đợi được lên sóng, cô bổ sung kiến thức kinh doanh, tài chính, rèn luyện kỹ năng dẫn. Sau đó, cô chính thức được trở lại với Bản tin Tài chính Kinh doanh và được khen ngợi bởi phong cách chuyên nghiệp, vẻ ngoài xinh đẹp. Khi lên sóng, trang phục ưa chuộng của Minh Hằng là áo vest màu nhã nhặn, sơ mi kín đáo. Ngoài đời, cô theo đuổi hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng.

MC Bạch Lan Phương

Bạch Lan Phương từng đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình như "VTV Kết nối", "Thời trang và cuộc sống"... Nếu như MC Minh Hằng bị cắt sóng vì gương mặt quá trẻ con thì Bạch Lan Phương lại gặp lý do hoàn toàn khác. Theo đó, cô từng chia sẻ với truyền thông rằng khi dẫn "VTV Kết nối", dù đã mặc váy có độ dài vừa phải nhưng khi ngồi xuống, váy bị co lên trên đầu gối nên không đạt yêu cầu. Đó cũng là bài học kinh nghiệm lớn cho Lan Phương và các MC khác khi lựa chọn trang phục lên sóng.

Về đời tư, Bạch Lan Phương từng trải qua một cuộc hôn nhân dang dở và làm mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con gái nhỏ. Ngoài ra, cô cũng nhận được nhiều chú ý khi hẹn hò diễn viên kém 6 tuổi Huỳnh Anh.

Thanh Thanh Huyền

MC Đặng Dương Thanh Thanh Huyền từng có thời gian gắn bó với VTV. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng khả năng ngoại ngữ tốt, lại thêm hoạt ngôn, cô trở thành gương mặt được khán giả yêu mến.

Trong quá trình làm MC cho VTV, cô nàng gặp sự cố nhớ đời là lần vạ miệng khi dẫn chương trình ở Hải Phòng. Cụ thể trong lúc dẫn chương trình, Thanh Thanh Huyền tự tin cùng bạn MC nước ngoài tung hứng về câu chuyện lịch sử. Tuy nhiên, câu nói bị sai thông tin lịch sử khiến khán giả phản ứng gay gắt, thậm chí nhiều người còn vào Facebook cá nhân của cô để chê bai, chỉ trích.

Nói về sự cố này, Thanh Thanh Huyền từng chia sẻ: "Năm học lớp 12, tôi đã dẫn chương trình "S Việt Nam" cho VTV. Trong chuyến đi dẫn ở đình Hàng Kênh tại Hải Phòng, theo kịch bản tôi có tung hứng một câu với bạn dẫn người nước ngoài về lịch sử đánh giặc giữ nước gắn liền với sông Bạch Đằng. Tôi đã nói đúng theo kịch bản dẫn mà BTV đưa ra nhưng do thời gian quay quá gấp rút, thời tiết lại quá lạnh nên tôi không kiểm tra lại thông tin và không hề biết thông tin đó bị sai lịch sử.

Sau sự cố đó tôi bị cấm lên sóng VTV 2 tháng. Đêm đầu tiên xảy ra sự việc, tôi đã khóc rất nhiều. Đây là cú vấp đầu tiên trong sự nghiệp MC của tôi, nó trở thành ấn tượng nhớ đời với tôi", cô nói thêm.

