Mỹ nhân được "vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn tặng quà, viết thư tay cảm ơn là ai?

Chủ Nhật, ngày 22/03/2020 09:54 AM (GMT+7)

Bố chồng Tăng Thanh Hà dành nhiều ưu ái cho bạn gái 9x của con trai Phillip Nguyễn.

Tháng 8/2019, người mẫu Linh Rin công khai hẹn hò với doanh nhân Phillip Nguyễn - em chồng của Tăng Thanh Hà. Sau đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, dành những lời ngọt ngào trên mạng xã hội.

Mới đây, trên Instagram, Phillip Nguyễn đăng tải món quà là chai nước súc miệng của bố Johnathan Hạnh Nguyễn dành tặng Linh Rin, kèm theo đó là dòng chữ viết tay với nội dung: “Gửi đến Linh một món quà nhỏ từ gia đình bác. Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc con trai bác", ông Johnathan Hạnh Nguyễn viết. Chân dài sinh năm 1993 tỏ ra hạnh phúc khi khoe quà, cùng lời nhắn nhủ từ bố bạn trai.

Phillip Nguyễn và bạn gái Linh Rin

Món quà Johnathan Hạnh Nguyễn tặng cho Linh Rin

Trước đó, Linh Rin khoe cặp đồng hồ hiệu được bạn trai Phillip Nguyễn tặng nhân dịp bước sang tháng 11 trong năm. Cô tỏ rõ sự hạnh phúc: "Tại sao lại chiều mình như thế này chứ". Ngoài đồng hồ, Linh Rin còn nhận được chiếc túi xách hàng hiệu. Theo đó, đồng hồ của em chồng Hà Tăng tặng bạn gái hot girl có giá khoảng 130 triệu đồng, chiếc túi xách cũng có giá gần 40 triệu đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên Linh Rin khoe nhận được quà đắt đỏ từ Phillip Nguyễn. Trước đó, doanh nhân 34 tuổi còn mua tặng bạn gái đồng hồ Rolex có giá lên đến 300 triệu.

Đồng hồ đắt tiền Phillip Nguyễn tặng bạn gái

Trên mạng xã hội, em chồng Hà Tăng và Linh Rin thường xuyên dành cho nhau những lời mật ngọt. Khi Phillip viết: "Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một nghìn bước, em chỉ cần bước 1 bước, 999 bước còn lại anh sẽ đến bên em", người mẫu Linh Rin thể hiện sự nhớ thương và chờ mong gặp người yêu bằng một bài đếm ngược đến ngày “AY” (anh yêu) ra Hà Nội.

Linh Rin cũng từng gặp mặt bố mẹ của Philipp Nguyễn tại một sự kiện. Cô bộc bạch: “Hôm đó tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, hồi hộp cũng có một chút. Khi ấy tôi vừa tham gia sự kiện, vừa là dịp gặp gỡ chào hỏi mọi người. Nhưng tôi không có tâm lý là đang đi gặp bố mẹ của người yêu".

Linh Rin từng gặp mặt bố mẹ Phillip Nguyễn

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993. Cô là hot girl Hà Thành cùng thời với Quỳnh Anh Shyn, Chi Pu, Hà Lade. Ngoài người mẫu, Linh Rin còn khá đa năng khi làm MC, đóng phim, ca hát...

9x từng nhận được sự quan tâm khi tham gia cuộc thi The Look, song về sau cô hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật mà dành thời gian du học ngành Nghệ thuật tại trường Đại học University of the Arts London (Anh).

Nhan sắc xinh đẹp, thần thái sang chảnh cuả Linh Rin

Dù không thuộc thân thế giàu có như gia đình Phillip Nguyễn nhưng với vẻ đẹp sắc sảo, thần thái sang trọng và không vướng scandal, Linh Rin được cho là mẫu bạn gái xứng đôi vừa lứa với con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn.

