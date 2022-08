Mua máy bay riêng 65 triệu USD, sao nam hạng A này giàu cỡ nào?

Nam diễn viên sở hữu khối tài sản "khủng".

Mới đây, The Rock (Dwayne Johnson) mua máy bay riêng - Gulfstream G650 được định giá 65 triệu USD.

The Rock mua máy bay riêng

Theo như chia sẻ của ngôi sao 8X, đây là loại chuyên cơ cá nhân lớn và bay nhanh nhất thế giới. Theo Auto Evolution, Gulfstream G650 gồm 2 động cơ Rolls-Royce BR725, có thể đạt vận tốc 1.133 km/giờ, nhanh hơn nhiều so với máy bay thương mại. Ngoài ra, nó có thể bay xa 13.000 km. Với những thiết kế thông minh, Gulfstream G650 có sức chứa 8 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Việc bỏ ra 65 triệu USD để tậu một chuyên cơ riêng cho thấy độ giàu "khủng" của nam tài tử. Theo số liệu từ Forbes, diễn viên hạng A của Hollywood này có mức cát-xê trung bình khoảng 64 triệu USD/năm. Suốt hơn 10 năm qua, The Rock luôn nằm trong top những cái tên có thù lao cao nhất tại kinh đô điện ảnh. Theo The Things, giá trị tài sản ròng của "The Rock" Johnson hiện lên tới 800 triệu USD. Thu nhập của ngôi sao 48 tuổi đến từ nhiều nguồn: cát-xê phim ảnh, quảng cáo, làm nhà sản xuất và kinh doanh. Vào năm 2020, cựu đô vật Mỹ lọt top người có mức thù lao quảng cáo cao nhất trên mạng xã hội Instagram với hơn 1 triệu USD trên một bài đăng.

Việc đóng phim đem lại cho The Rock sự nổi tiếng cùng nguồn thu nhập khủng. Ảnh The Rock trong "Jungle Cruise"

Ngôi sao 8X có niềm đam mê với siêu xe

Nam diễn viên cũng không ngại dành một phần để chi trả cho thú chơi xe của mình, bao gồm nhiều xe đến từ thương hiệu lớn như: McLaren, Ferrari, Pagani Huayra, Lamborghini. Bộ sưu tập xe của anh gồm một chiếc Pagani Huayra trị giá 1,3 triệu USD (dòng xe chỉ sản xuất 100 chiếc trên thế giới), Ferrari LaFerrari phiên bản giới hạn có giá 1,5 triệu USD và chiếc Rolls Royce Wraith gần 500.000 USD.

Ngôi sao hạng A này còn rất nhiều bất động sản giá trị khủng khác, được mua đi bán lại suốt nhiều năm qua. Đáng chú ý nhất phải kể đến căn dinh thự khổng lồ có giá lên tới 9,3 triệu USD gần Atlanta, Georgia, được mua vào cuối năm 2019. Khuôn viên nơi ở mới có 8 phòng ngủ, một hầm rượu và hồ bơi. Vào tháng 4.2021, nam diễn viên "Vua bò cạp" mua dinh thự có diện tích hơn 1.600 m2 tọa lạc tại North Beverly Park, Los Angeles, Mỹ có giá 27,8 triệu USD.

Biệt thự mà ngôi sao điện ảnh này mua mang phong cách Pháp cổ điển, rộng gần 1.400 m2 nằm trên một mảnh đất có diện tích hơn 18,6 ha

Một góc nội thất căn dinh thự tại North Beverly Park, Los Angeles

Ngoài ra, The Rock còn cho xây dựng một phòng tập chất lượng. Anh yêu nó đến mức đặt tên cho căn phòng là “Thiên đường sắt”. Không gian phòng tập hiện đại, được trang bị đầy đủ máy móc tốt nhất. The Rock còn mở trang trại, mua hẳn một giải đấu bóng bầu dục của Mỹ,...

Theo Insider, sao "Fast & Furious" cũng rất chăm chỉ làm từ thiện. Kể từ năm 2006, nam diễn viên thành lập Dwayne Johnson Rock - một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em có nguy cơ mắc bệnh nan y. Ngoài ra, The Rock còn rất chăm chỉ tặng quà, tặng xe cho fan, người giúp việc, chị họ,... Vào tháng 11.2021, Tài tử cơ bắp này đã tặng cho fan - Oscar Rodriguez, vốn là một cựu binh của hải quân Mỹ chiếc xe bán tải được thiết kế riêng nhân dịp bộ phim Red notice của anh ra mắt tại Los Angeles (Mỹ).

