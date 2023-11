Minh Hằng sau sinh con cho đại gia nghìn tỷ: “Tôi không dám ăn kiêng, ít thời gian làm đẹp”

Hồi tháng 8, Minh Hằng sinh con trai đầu lòng – tên thân mật bé Mỡ - nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Sắc vóc hiện tại của Minh Hằng sau gần 4 tháng sinh con đầu lòng.

Hiện con trai của Minh Hằng và chồng doanh nhân được gần 4 tháng tuổi. Từ khi lên chức làm mẹ, nữ ca sĩ nói cô dường như dành hết thời gian cho con nên ít có lịch trống để tập thể dục, làm đẹp. Ngoài ra, cô cũng không thể ăn uống quá kiêng khem, duy trì cho con bú bằng sữa mẹ, không dùng sữa công thức.

“Với người thường, việc giảm cân hay chăm sóc da đã khó, với mẹ bỉm thì điều này còn khó hơn. Trước khi sinh con, tôi nghĩ rằng chuyện lấy lại vóc dáng ban đầu là cực kì dễ, nhưng sau khi có con rồi thì mọi thứ khác xa, không như mình dự tính lúc đầu”, Minh Hằng chia sẻ.

Minh Hằng nói may mắn khi nhận được nhiều sự giúp đỡ của gia đình trong việc chăm sóc em bé, đến thực hiện một số kiêng cử cổ truyền để chất lượng sữa được tốt hơn. Cô cũng chú trọng việc luôn giữ cơ thể sạch sẽ, duy trì cho con bú bằng sữa mẹ mỗi ngày: “Hồi xưa tôi sợ vắt sữa nhưng giờ lại thành điều yêu thích, vì tôi tin rằng mỗi lần vắt sữa cho con, tôi đều thấy hạnh phúc thì năng lượng tích cực đó sẽ được đưa vào sữa mà bé bú thì em bé cũng thấy hạnh phúc theo".

Nữ ca sĩ khoe quá trình giảm cân.

Ca sĩ sinh năm 1987 cho biết, vì là người của công chúng và tính chất công việc nên cô luôn ý thức việc cần phải chăm chút nhiều hơn, đặc biệt là sau khi sinh cơ thể và làn da cũng thay đổi không ít. Theo Minh Hằng, ngoài các bước chăm sóc cơ thể cơ bản tại nhà, nhiều năm qua, cô còn kết hợp với các liệu trình chăm sóc da chuyên sâu ở thẩm mỹ viện để có kết quả tối ưu nhất. Cô nói phụ nữ ai cũng sợ già, nhưng hiện có những phương pháp làm đẹp tiên tiến sẽ giúp phái đẹp càng tự tin và yêu bản thân nhiều hơn.

Ngoài ra, ông xã doanh nhân luôn bên cạnh yêu thương, chăm sóc từng chút một cũng giúp tinh thần của Minh Hằng thoải mái, mang nhiều năng lượng tích cực. Theo đó, doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo thường đưa con đi dạo ở công viên vào buổi sáng. Mỗi tối anh cũng chủ động chăm con, cho con ăn để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Khoảnh khắc hiếm hoi của Minh Hằng và ông xã doanh nhân.

Đám cưới của Minh Hằng và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo được diễn ra tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 6/2022. Trước khi về chung một nhà, cả hai có 6 năm yêu mặn nồng.

Minh Hằng cho hay "một nửa" của cô là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đồng hành và đưa ra lời khuyên trong mọi dự án của nữ ca sĩ.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo hơn Minh Hằng 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An, được thành lập vào năm 2007. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

