Minh Hằng giờ ra sao sau khi sinh con cho phó Tổng giám đốc có tài sản hàng nghìn tỷ?

Trao đổi với chúng tôi, Minh Hằng cho biết, từ khi lên chức mẹ, mỗi ngày của cô rất bận rộn và cảm nhận trôi qua rất nhanh. Nữ ca sĩ thừa nhận đôi lúc choáng vì phải học nhiều điều mới lạ, hay mệt mỏi vì luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Song khi chứng kiến bé Mỡ (tên thân mật ở nhà, 2 tháng tuổi) kháu khỉnh, khỏe mạnh thì mọi lo toan của cô dần như tan biến.

Minh Hằng sinh con đầu lòng hôm 23/8.

“Một tháng ở cữ, tôi và con làm quen nhau. Những ngày đầu làm mẹ là những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Trái tim tràn đầy hạnh phúc khi ôm con vào lòng, nhưng cũng rất sợ hãi và lo lắng trước những trách nhiệm lớn lao. Những đêm thức trắng, sự căng thẳng và nỗi lo sợ vô hình tưởng chừng như không chịu nổi. Nhưng mọi thứ được xoa dịu khi thấy nụ cười của con. Hành trình này sẽ còn nhiều biến đổi và chông gai, tôi và con cùng cố gắng”, Minh Hằng chia sẻ.

Gần đây, Minh Hằng bắt đầu trở lại với một số công việc. Nữ ca sĩ cho biết cân nặng hiện vẫn chưa về mức như mong muốn nhưng cô không xem đó là áp lực mà luôn giữ tinh thần thoải mái, lạc quan. “Bầu thì năng động, bỉm sữa thì năng suất. Tuy vẫn dư vài ký chưa về lại dáng cũ nhưng cũng được xin tươi ngày được đi làm trở lại”, cô viết trên trang cá nhân.

Minh Hằng rạng rỡ tham gia một sự kiện gần đây.

Theo Minh Hằng, từ lúc mang thai, cô đã ăn uống điều độ, cân bằng giữa lịch trình làm việc và nghỉ ngơi. Vì vậy sau khi sinh con, sức khỏe của nữ ca sĩ nhanh chóng hồi phục. Sau 1 tháng sinh mổ, cô đã trở lại tập luyện với các bài tập nhẹ nhàng, phù hợp dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Giọng ca “Một vòng trái đất” cũng có chế độ ăn kỹ lưỡng trong thời gian ở cữ. Cô bổ sung thêm nhiều rau xanh, trái cây và uống nước nhiều cũng là cách giúp cô có được làn da sáng mịn.

Về cuộc sống mẹ bỉm, Minh Hằng nói may mắn được ông xã luôn bên cạnh yêu thương, san sẻ. Dù bận rộn với công việc, anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian chăm sóc vợ con một cách chu đáo. Theo đó, doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo thường đưa con đi dạo ở công viên vào buổi sáng. Mỗi tối anh cũng chủ động chăm con, cho con ăn để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Nữ ca sĩ hiện tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng từng hạnh phúc chia sẻ khi được ông xã tặng máy massage dù không phải nhân dịp gì. Cô cho biết vì chồng nhận thấy vợ "còng lưng" nên đã mua tặng và không quên khen ông xã là người khá tâm lý, chu đáo. “Nếu không có gia đình và chồng là điểm tựa quý giá thì chắc tôi phát rồ sau khi sinh mất”, Minh Hằng hài hước.

Trước khi có con, Minh Hằng cũng được ông xã yêu thương, cưng như trứng mỏng. Khi đón vợ trong một chuyến công tác, anh chuẩn bị đồ uống để vợ bổ sung vitamin.

Về cuộc sống làm vợ, Minh Hằng cho hay cô cũng không quá áp lực chuyện bếp núc vì chồng thấu hiểu công việc bận rộn của cô. Chỉ cần mỹ nhân sinh năm 1987 mong muốn điều gì là chồng đại gia sẵn sàng chiều chuộng hết mức có thể.

Dẫu vậy, Minh Hằng vẫn mong muốn giữ lửa hôn nhân bằng bữa cơm gia đình ấm cúng. Cô cho hay dù có bận đến mấy cũng muốn về nhà thật nhanh để nấu cơm cho chồng. Khi nào “kẹt” quá thì hai vợ chồng mới đi ăn ở bên ngoài.

Khoảnh khắc lãng mạn của Minh Hằng và chồng doanh nhân.

Đám cưới của Minh Hằng và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo được diễn ra tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 6/2022. Nữ nghệ sĩ cho hay "một nửa" của cô là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đồng hành và đưa ra lời khuyên trong mọi dự án của nữ ca sĩ. Sau hôn lễ Minh Hằng bận rộn với các dự án nghệ thuật, dự sự kiện. Cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc ngọt ngào như đi ăn, đi du lịch lên mạng xã hội.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo hơn Minh Hằng 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

