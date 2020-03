Midu đăng ảnh "thả thính", nam MC nổi tiếng lập tức đáp lời tán tỉnh

Bước ra từ cuộc thi nhảy So you think you can dance 2012 và sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, Trần Anh Huy là một trong những gương mặt MC được nhiều người yêu thích hiện nay. Hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và nghiêm túc, anh chàng luôn được khán giả yêu mến vì sự đáng yêu, gần gũi trên sóng truyền hình. Bên cạnh công việc MC cho Bữa trưa vui vẻ, Thời trang và cuộc sống,... Trần Anh Huy liên tục "gây thương nhớ" các fan nữ vì sự đàn ông, cuốn hút nhưng cũng cực kì dí dỏm, hài hước khi tham gia Nhanh Như Chớp và Ngạc Nhiên Chưa, Kỳ Phùng Địch Thủ, Đại Náo Thành Takeshi... Bên cạnh đó, Trần Anh Huy còn nhận được vô số lời mời làm người mẫu chụp hình, diễn xuất trong các MV và các phim sitcom như Mắt Nai, Thần Tượng Tuổi 30...