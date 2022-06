"MC 3000 chữ" diện bikini "nóng hơn cả mùa hè" gây chú ý bởi chi tiết này

Thứ Bảy, ngày 18/06/2022 22:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Vào hè, mỹ nhân Việt "gây sốt" mạng xã hội bởi loạt ảnh bikini nóng bỏng.

Thanh Thanh Huyền được biết đến là MC nóng bỏng, gợi cảm của Vbiz. Với khả năng ngoại ngữ tốt, cô được giao nhiệm vụ dẫn dắt nhiều sự kiện lớn. Nữ MC 9X từng "gây sốt" khi dẫn trôi chảy 3000 chữ, 75 tên riêng trong khi trên tay không cầm kịch bản. Trong số những tên riêng đó, thậm chí còn có những cái tên nước ngoài khó nhớ. Ngoài khả năng làm MC, cô còn là một DJ giỏi, làm việc trong lĩnh vực này hơn 3 năm: “Công việc của tôi là phụ trách các sự kiện của các doanh nghiệp, không phải làm việc quá khuya. Đây là một công việc khá vất vả, đòi hỏi sự học hỏi và cố gắng cao. Đừng nghĩ DJ chỉ ăn mặc mát mẻ và nhún nhảy”, cô từng chia sẻ.

Mới đây trên trang cá nhân, người đẹp 9X khoe ảnh diện bikini gợi cảm và hào hứng bên bàn nhạc và tiết lộ "lâu lâu nhớ nghề". Trong bộ bikini màu trắng, nữ MC khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp cùng thềm ngực đầy đặn. Tuy nhiên, có một số nhận xét cho rằng bộ bikini không hợp với vóc dáng của Thanh Thanh Huyền. Trước ý kiến này, cô không có phản hồi nào.

Trên trang cá nhân, Ngọc Thảo cũng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện bikini. Không chỉ gây ấn tượng với vòng 2 săn chắc, cô nàng còn tự tin khoe vết rạn trên cơ thể.

Ngọc Thảo tâm sự: "Điều tự tin nhất trên cơ thể không phải body có số đo chuẩn bao nhiêu, mà là tự tin yêu cả những vết rạn. Cho dù nó không đẹp lắm nhưng mỗi khi nhìn vào mới biết mình đã yêu bản thân nhiều cỡ nào".

Mới đây, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe bộ ảnh diện bikini màu tím khoe vóc dáng nuột nà. Dù đã "ngoại ngũ tuần" nhưng cô vẫn sở hữu gương mặt và vóc dáng trẻ trung. Nói về bí quyết giữ dáng, Hoa hậu Giáng My từng chia sẻ: “Tôi tuân thủ những quy tắc riêng trong nhiều năm để giữ dáng như không ăn tối sau 18h dù đặc thù công việc phải thường xuyên tham dự sự kiện và tiệc tùng vào những khung giờ muộn". Cô cũng hạn chế tinh bột và thay vào đó là ăn nhiều rau xanh, trái cây và giữ nguyên tắc chỉ ăn vừa đủ, không ăn no.

Điều đáng nói, ở một số khoảnh khắc dáng ngồi của cô bị nhận xét thiếu tinh tế, dễ rơi vào tình huống nhạy cảm.

Bên cạnh Hoa hậu Giáng My, có không ít người đẹp Việt từng gây chú ý vì cách tạo dáng khi chụp ảnh. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Thanh Hương khoe loạt ảnh diện bikini trong dịp đi biển.

Trong ảnh, nữ diễn viên phim "Quỳnh búp bê" khiến người hâm mộ không thể rời mắt vì body chuẩn chỉnh. "Xuất sắc, mê mẩn body này quá", "Sắc đẹp ngày càng thăng hạng",…

Sau thời gian dài luyện tập, ăn uống khoa học, Cao Diệp Anh đã lấy lại vóc dáng nuột nà và không ngại khoe đường cong cùng làn da trắng trong trang phục bikini một mảnh.

"Nức lòng người hâm mộ quá chị ơi" ,"Dáng đẹp quá ạ. Giữ được như thế là tuyệt", "Bộ ảnh đẹp quá em ơi. Nàng Hậu của chị xinh xuất sắc", "Em tôi nhìn như nữ thần thế"... là những bình luận khen ngợi sắc vóc của nữ diễn viên phim "Về nhà đi con".

Tham gia đường đua bikini của Vbiz trong dịp mùa hè này không kể không nhắc đến Khả Như. Nữ diễn viên hài diện bikini màu xanh khoe thềm ngực đầy, lấp ló hình xăm ở chân ngực cuốn hút: "Dễ thương quá", "Mỹ nhân ngư"...

