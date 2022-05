Mẫu nữ Nhật Bản cay đắng khi chụp hình nhạy cảm

Thứ Ba, ngày 17/05/2022 19:58 PM (GMT+7) Chia sẻ

Mẫu nữ tham dự một buổi chụp hình với yêu cầu phải hở phần từ vùng eo trở lên, lấy hai tay che ngực trần.

Có không ít những trải nghiệm không thể quên với sao nữ làng giải trí Châu Á khi quá khứ họ từng chụp bộ hình nude hay nhạy cảm.

Kiko Mizuhara

Kiko Mizuhara là bạn gái cũ của G-Dragon

Cô được biết tới là một người mẫu, diễn viên có tiếng tại Nhật Bản qua các bộ phim Rừng Na Uy, Helter Skelter... Với các fan K-Pop, cô chính là bạn gái một thời của nam ca sĩ G-Dragon trưởng nhóm Big Bang. Cô cũng từng sang Việt Nam tham gia một chuyến công tác ngắn ngày kết hợp du lịch ở Cần Thơ vào năm 2019. Kiko có cá tính nổi bật trong phong cách thời trang và rất mạnh mẽ trong phong trào #MeToo (chống lại nạn quấy rối và bạo hành tình dục với phụ nữ).

Tháng 4/2018, trang Dispatch Hàn Quốc đăng tải tin tức về việc nữ người mẫu này tiết lộ chuyện hậu trường một buổi chụp hình của cô. Kiko cho biết khi cô mới 20 tuổi, cô đã bị quấy rối. Cô tham dự một buổi chụp hình với yêu cầu phải hở phần từ vùng eo trở lên, lấy hai tay che ngực trần. Cô bất ngờ khi ở studio lúc đó có tới 20 người đàn ông là nhân viên cấp cao đã có mặt để xem cô chụp hình. Kiko nói cô không muốn quá nhiều người, nhất là nam giới, xuất hiện tại đó nhưng họ từ chối với lý do phải theo dõi chất lượng bộ ảnh.

Câu chuyện này được chính một biên tập viên tạp chí nổi tiếng của Nhật Bản tiết lộ lại với tờ Asahi vào ngày 16/5/2022. Người này xác nhận những gì Kiko đã kể trong năm 2018 và cho biết chính trải nghiệm đau đớn đó khiến nữ người mẫu lên tiếng ủng hộ phong trào #MeToo thời gian qua. Bởi Kiko cũng chính là một nạn nhân.

Kiko lên tiếng về một sự thật phía sau ống kính

Kiko từng nhắc tới đạo diễn Sion Sono và nhà sản xuất Haruo Umekawa trong thời gian cô quay bộ phim Ride or Die. Ở cảnh quay nhạy cảm, cô yêu cầu có giám sát viên cảnh khỏa thân nhưng bị hai người này từ chối. Việc bị xem thường những quyền lợi của phái nữ khi diễn xuất cảnh nhạy cảm hay việc bị quấy rối tình dục từ những lời nhận xét trở thành vết dao cứa vào trái tim của cô.

Yang Ye Won

Nữ diễn viên người Hàn Quốc Yang Ye Won tố cáo người đàn ông họ Choi cùng ê-kíp gồm tổng cộng 20 người vào tháng 7/2015 đã lợi dụng buổi chụp hình để giở trò lạm dụng cô. Theo lời của Ye Won, cô bị ép chụp ảnh khỏa thân tại một studio ở quận Mapo-gu, Seoul trong năm 2015. Tới tháng 5/2017, gã này phát tán 115 tấm hình nhạy cảm của cô.

Yang Ye Won tiết lộ sự thật về việc cô bị ép chụp ảnh khỏa thân

Khi Yang Ye Won kể lại sự việc trên kênh YouTube của cô và kêu gọi giúp đỡ từ cộng đồng mạng, cô bất ngờ bị chủ studio tố ngược lại. Người này nói chính nữ diễn viên là người chủ động xin chụp hình khỏa thân. Một thời gian sau, chủ studio này tự sát và để lại di chúc với lời lẽ oan ức khi không ai tin vào lời anh ta nói. Điều đó khiến Yang Ye Won bị cộng đồng mạng Hàn quay ra chỉ trích.

Thậm chí những ngôi sao từng lên tiếng ủng hộ Yang Ye Won đòi lại công lý cũng bị netizen Hàn kiến nghị “đòi xử tử”.

Yang Ye Won khóc sau khi được chứng minh trong sạch và là nạn nhân của quấy rối tình dục

Trải qua đau đớn khi bị quy chụp là người dựng chuyện, nữ diễn viên quyết đòi lại công bằng. Tháng 1/2019, tòa án Seoul kết luận việc Yang Ye Won bị nghi ngờ xâm hại tình dục, cưỡng chế quay clip nóng và bị phát tán ảnh nhạy cảm. Người đàn ông họ Choi đã bị phạt tù 2 năm 6 tháng và phải điều trị tâm lý trong 80 tiếng, bị cấm những hoạt động liên quan tới phụ nữ, trẻ em gái trong 5 năm. Rời tòa khi đã được chứng minh sự trong sạch và là nạn nhân của những trò bỉ ổi, Yang Ye Won bật khóc. Cô từng 3 lần tự tử nhưng bất thành khi bị nghi oan.

Ngũ Thục Di

Năm 2015, người mẫu Hồng Kông Ngũ Thục Di đã cắt tay tự tử khi ảnh nude của cô bị tung lên web đen, bán dâm. Hoạt động trong làng mẫu nhiều năm, cô từng đóng một số phim như Lạc lối ở Hồng Kông, Áp vương, Lan Quế Phường 2… Ngoài lý do lộ ảnh nude, công việc không suôn sẻ và chuyện tình cảm gặp trục trặc cũng là lý do khiến cô tìm đến hướng đi bế tắc đường cùng. May mắn, bố cô đã phát hiện kịp thời và cứu sống.

Hình ảnh tiều tụy của Ngũ Thục Di

Năm 2017, Ngũ Thục Di một lần nữa khiến dư luận bàng hoàng khi livestream cảnh nhảy sông tự tử vì vấn đề tình ái. Cô được lực lượng cứu hộ nhanh chóng giải cứu và đưa lên bờ, đến chiều cùng ngày đã tỉnh lại. Cô bị dư luận chỉ trích vì hành động livestream này bởi nó gây ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ của giới trẻ.

Nguồn: http://danviet.vn/mau-nu-nhat-ban-cay-dang-khi-chup-hinh-nhay-cam-502022175195920246.htmNguồn: http://danviet.vn/mau-nu-nhat-ban-cay-dang-khi-chup-hinh-nhay-cam-502022175195920246.htm