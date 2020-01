Mạc Văn Khoa: "Đời tôi nếu không may mắn, có lẽ giờ đang làm nông ở quê"

-Trưởng thành từ vị trí thí sinh trong những cuộc thi về hài, chỉ sau ít năm, Mạc Văn Khoa đã dần khẳng định được tên tuổi của mình. Với anh đâu là "chìa khóa" quyết định thành công của anh khi làm nghệ thuật?

-Sẽ không có bất kì chiếc chìa khóa nào có thể dễ dàng mở được sự thành công đâu! Cái gì càng quý thì người ta càng giữ, càng giấu kĩ và đương nhiên sẽ càng khó để mở ra được. Với tôi, có chăng đó là một chút sự ưu ái từ Tổ nghiệp dành cho mình khi yếu tố may mắn luôn đi theo tôi từ khi tôi bắt đầu bén duyên với nghề. Rất nhiều người giỏi hơn tôi nhưng chưa có vai diễn hay vì cái duyên chưa tới, người ta hay nói "chưa tới thời" thì họ vẫn chưa thể nổi được. Còn tôi, khi may mắn có được vai diễn điện ảnh hợp với mình, tự nhiên tôi có được những cơ hội đi phim khác. Hay khi tôi tham gia gameshow, khi nhà sản xuất chú ý đến tôi thì họ sẽ mời tôi những chương trình khác nữa. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi chỉ ngồi chờ may mắn, quá trình làm việc của tôi là những ngày cố gắng hết mình, thay đổi, trau dồi bản thân và làm cho bản thân mình tốt lên mỗi ngày. Với tôi, may mắn và thực lực luôn ở mức 50/50 và tôi cũng thích điều đó.

Bây giờ nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn không thể tin được một người ở tận vùng sâu - vùng xa, từ 1 làng quê nghèo như mình lại có thể vào được Sài Gòn lập nghiệp. Lại còn theo được nghệ thuật, đặc biệt là làm hài. Đôi khi tôi vẫn có những dòng suy nghĩ thoáng qua kiểu như: Ôi mình đã trở thành diễn viên rồi sao?