Lưu Hiểu Khánh sau 422 ngày "sống không bằng chết trong tù" vì trốn thuế giờ ra sao?

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 17:04 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên vui vẻ cùng rất nhiều bạn bè trong bữa tiệc sinh nhật của mình.

Tối 30.10, Lưu Hiểu Khánh tổ chức tiệc mừng sinh nhật bước sang tuổi 67. Buổi tiệc của nàng “Võ Tắc Thiên” không có chồng đại gia bên cạnh. Theo QQ đưa tin, rất nhiều bạn bè tới bữa tiệc để cùng đón giây phút vui mừng này.

Dù đã ngoài lục tuần, Lưu Hiểu Khánh vẫn giữ được nét xuân sắc. Vẻ đẹp đằm thắm của bà cùng cách chọn trang phục sáng màu làm Lưu Hiểu Khánh nổi bật trong bữa tiệc.

Nữ diễn viên trải qua 4 đời chồng. Hiện tại, bà sống cùng người chồng thứ 4 - Ông Vương Hiếu Ngọc là một doanh nhân sống tại Mỹ. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2012 và tổ chức hôn lễ vào tháng 8.2013.

Lưu Hiểu Khánh không chỉ là một nữ diẽn viên xuất sắc với sự nghiệp lẫy lừng. Bà còn được biết đến với tài kinh doanh khi làm chủ công ty TNHH văn hóa & nghệ thuật Hiểu Khánh Bắc Kinh cùng nhiều hoạt động trong các lĩnh vực khác như bất động sản, dịch vụ, thời trang và mỹ phẩm.

Bà xứng đáng được gọi là một "nữ cường nhân" khi sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng uy tín trong nghề. Xinh đẹp, giàu có và quyền lực, Lưu Hiểu Khánh từng được xếp vào vị trí 45 trong bảng xếp hạng 50 người giàu nhát Trung Quốc năm 1999 do tạp chí Forbes tổng kết.

Nữ diễn viên từng sở hữu hàng triệu đô la và số bất động sản bà sở hữu rải rác khắp Trung Quốc.

Dù xinh đẹp, giàu có nhưng nhan sắc đời thực của Lưu Hiểu Khánh từng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì khác xa so với những gì bà chia sẻ trên mạng xã hội.

Đã có lần bị hỏi về vấn đề tuổi tác, “quốc bảo của Trung Quốc” sinh năm 1955 này khéo léo từ chối bằng câu đùa hài hước: “Tôi nghĩ mình đã 263 tuổi rồi. Tôi đã diễn bốn lần vai thái hậu, bốn lần hóa thân vào Võ Tắc Thiên, tổng cộng lại vừa ra 263 tuổi.”

Vốn là một người đã ở tuổi lục tuần nhưng vẫn chăm chỉ tham gia hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của Lưu Hiểu Khánh cũng không thể nào “thắng” được sự phai tàn của thời gian. Dù dùng rất nhiều app chỉnh sửa ảnh để “níu kéo” thanh xuân, thế nhưng, những tấm hình cận mặt, nữ diễn viên “Võ Mỵ Nương” cũng đành “bất lực”. Hình ảnh được chính Lưu Hiểu Khánh chia sẻ từng khiến người hâm mộ tỏ ra trầm trồ. Thế nhưng, khuôn mặt thật sự của bà bị biến dạng do vùng cơ xô lệch về một bên. Dư luận soi mói không ít và tin rằng đó chính là do sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ để gìn giữ nét xuân.

Từng được coi là quốc bảo của Trung Quốc, mỹ nhân Lưu Hiểu Khánh này đã phất lên làm tỷ phú vào những năm 1990 nhờ tài kinh doanh thành đạt. Đáng tiếc thay, năm 2002, sự nghiệp cùng danh tiếng của bà “xuống dốc không phanh” bởi bê bối trốn thuế, lĩnh bản án 1 năm tù giam.

Sự việc xảy ra vào năm 2002 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Hàng loạt công ty thuộc quyền sở hữu của Lưu Hiểu Khánh bị buộc dừng hoạt động để điều tra vì nghi ngờ với tội danh trốn thuế. Ngay sau đó, tài sản bị đóng băng, nhân viên liên quan đều bị bắt giữ, cuộc sống của nữ diên viên sụp đổ trong chớp mắt.

Kết thúc phiên điều tra, mỹ nhân Lưu Hiểu Khánh bị áp giải đến nhà tù Tần Thành. Bản thân bà lúc đó vẫn chưa hết bàng hoàng với những chuyện đã xảy ra. Trong thoáng chốc, nàng "quốc bảo" phải chịu cảnh ngục tù suốt 422 ngày và nộp 7 triệu NDT (khoảng 24 tỷ đồng) theo tuyên phạt của tòa án đưa ra.Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, tên tuổi của Lưu Hiểu Khánh tan thành mây khói.

Sau khi mãn hạn tù, bà quyết tâm đứng lên sau biến cố lớn nhất của cuộc đời. Bà chia sẻ trong tự truyện: "Tôi đi lòng vòng khắp Bắc Kinh và lẩm nhẩm căn nhà này từng là của mình, căn này và cả căn này nữa". Không hề mặc cảm, Lưu Hiểu Khánh đóng phim với những vai diễn nhỏ kết hợp cả công việc kinh doanh từ hai bàn tay trắng.

Ở tuổi ngoài lục tuần, Lưu Hiểu Khánh không chỉ lấy lại được tên tuổi, tự tay xây dựng lại sự nghiệp và còn tìm thấy tình yêu của đời mình với chồng đại gia Vương Hiểu Ngọc sau 3 lần tình duyên đổ vỡ. Lấy được người chồng hết mực cưng chiều, nữ diễn viên được chăm sóc ân cần. Ông xã tặng nhiều trang sức và biệt thự đắt giá. Căn biệt thự 4000 mét vuông giữa Bắc Kinh chính là ngôi nhà của vợ chồng Lưu Hiểu Khánh.