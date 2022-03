Loạt sao nữ hớ hênh lộ vòng 1 "gây nghẽn sóng" trực tiếp

Những khoảnh khắc hớ hênh của các ca sĩ, MC... trên sóng truyền hình thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, nữ ca sĩ Camila Cabello bất ngờ gặp sự cố hớ hênh trên sóng truyền hình trực tiếp. Theo đó, để quảng bá cho đĩa đơn mới, giọng ca “Havana” trở thành khách mời đặc biệt trong chương trình The One Show trên kênh BBC. Do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, cô tương tác bằng cuộc gọi video đến chương trình.

Camila Cabello tham gia tương tác trong The One Show

Tuy nhiên, trong lúc thực hiện động tác vũ đạo, Camila Cabello đã vô tình rơi vào tình huống đáng xấu hổ khi chiếc áo bị lệch hẳn sang một bên. Sự cố này khiến nữ ca sĩ lộ gần hết vòng 1 ngay trên sóng truyền hình. Mỹ nhân người Mỹ gốc Cuba đã ngay lập tức kéo áo lên và cười miễn cưỡng.

Diễn viên Alan Carr đã dùng tay che miệng vì sửng sốt. Trong khi đó, nam MC Jermaine Jenas cũng không giấu được sự ngại ngùng, tuy nhiên anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục chương trình để hòa hoãn không khí. Sau chương trình, ban tổ chức đưa ra thông báo: “Chúng tôi rất làm tiếc vì sự cố trang phục của Camila Cabello. Không ai trong chúng ta có thể luôn tránh khỏi sai sót”.

Camila Cabello và khoảnh khắc hớ hênh trên sóng truyền hình khiến đồng nghiệp sốc

Khoảnh khắc nhạy cảm của Camila Cabello nhanh chóng được chia sẻ khắp các diễn đàn giải trí. Nhiều người tỏ thái độ thông cảm cho nữ ca sĩ trước sự cố bất ngờ. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho biết họ cảm thấy thích thú với tình huống: “Camila Cabello bối rối thấy rõ”, “Tai nạn dễ thương”, “Chỉ là vô ý thôi mà, đừng làm phức tạp lên”...

Việc vô tình gặp sự cố hớ hênh trên sóng truyền hình không phải là chuyện hiếm thấy. Trước Camila Cabello, nhiều tên tuổi nổi tiếng khác cũng từng rơi vào tình huống khiến cả bản thân và người xem “đỏ mặt”.

Nữ ca sĩ Laura Miller mặc quần jeans đen bó sát, phối cùng áo hai dây xanh dương có phần cổ trễ sâu. Cô vừa hát vừa nhảy nhiệt tình đến mức không hề nhận ra một bên gò bồng đảo đã lộ hoàn toàn trước mặt khán giả truyền hình. Giọng ca Argentina quay lưng lại camera để sửa lại trang phục. Sau đó, cô bối rối và xấu hổ đến nỗi không thể tiếp tục biểu diễn.

Cũng bị những động tác nhảy múa “làm hại”, BTV Roxana Vancea đã để lộ trọn vòng 1 nóng bỏng khi đang dẫn bản tin thời tiết

Danh ca Madonna tham gia talk show nổi tiếng The Tonight Show để chia sẻ về phim tài liệu “Madame X” vào năm 2021. Tuy nhiên ấn tượng sâu sắc nhất mà cô để lại cho khán giả truyền hình chính là màn khoe thân “táo bạo”. Giọng ca nổi tiếng phô vòng 3 trước mắt người xem. Quá sốc trước hành động bất thình lình của Madonna, MC Jimmy đã thốt lên: “Không! Madonna! Dừng lại! Tôi không biết phải làm gì bây giờ, xin hãy dừng lại!”. Sau đó nam MC ngượng ngùng cởi áo khoác và tiến lên che cho Madonna.

Paola Ferrari là nữ MC các chương trình thể thao danh tiếng của kênh truyền hình RAI ở Ý. Khi đang bình luận trên sóng truyền hình ở EURO 2020 cùng một bình luận viên nam giới, không hiểu vô tình hay cố ý, Paola Ferrari đã có hành động vắt chéo chân đổi bên và để lộ ra “điểm nhạy cảm” khi cô diện một bộ đầm màu đen quyến rũ. Trước các ý kiến trái chiều, nữ MC thể thao phủ nhận việc không mặc nội y khi lên sóng.

Trong một chương trình truyền hình Tây Ban Nha, một MC nam đã vô tình kéo tụt áo làm lộ một bên vòng 1 của diễn viên nổi tiếng Yola Berrocal ngay khi đang phát sóng trực tiếp. Vụ việc được xem là sự cố nhưng vẫn gây ra không ít tranh cãi.

Illinca Vandici, người dẫn chương trình truyền hình Romania, đã khiến người xem ngỡ ngàng khi cô bất ngờ… hất tung tà váy và trở nên hoảng loạn vì cho rằng có một con nhện đang bò bên trong. Không chiến thắng được nỗi sợ, cô đã vội vã… truy tìm con nhện “tưởng tượng”. Khi khoảnh khắc nhạy cảm xảy ra, người quay phim liền chuyển cảnh và quay toàn bộ sân khấu thay vì chỉ “zoom” vào nữ MC như trước. Sau khi chắc chắn không có con nhện nào dưới váy mình, Illinca Vandici chỉnh lại xiêm y, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục dẫn chương trình.

Romina Malaspina, nữ MC người Argentina, khiến khán giả ngỡ ngàng khi diện áo yếm dạng lưới lộ cả miếng dán ngực khi dẫn chương trình.

MC Marika Fruscio người Ý cũng gây sốc với sự cố trang phục khi đang dẫn chương trình truyền hình trực tiếp. Lúc nhận ra sự cố này, Marika đã nhanh chóng dùng tay kéo áo lên che.

