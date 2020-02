Loạt ảnh hot girl gợi cảm "lừa" dân mạng: Trâm Anh, Linh Ka gây sốc nhất

Thứ Bảy, ngày 29/02/2020 15:12 PM (GMT+7)

Những bức ảnh chụp lén ngoài đời thật khác biệt "một trời một vực" cho với hình ảnh "sống ảo" trên mạng xã hội.

Nhã Tiên nổi tiếng nhờ bức ảnh chợp mắt trong sân trường và được cư dân mạng ưu ái đặt biệt danh "hot girl ngủ gật". Cô nàng từng được yêu mến với hình ảnh xinh đẹp, thuần khiết. Tuy nhiên, cô nàng hot girl sinh năm 2000 bất ngờ "lột xác" hình ảnh, theo đuổi phong cách sexy, gợi cảm.

Nhã Tiên ngày càng trở nên táo bạo với những bộ cánh mỏng tang khoe da thịt. "Hot girl ngủ gật" cũng gây nhiều tranh cãi, chỉ trích vì những hình ảnh được cho là quá đà, không phù hợp với độ tuổi.

Thường xuyên chia sẻ những hình ảnh nóng bỏng, khoe thân hình nảy nở, nuột nà, tuy nhiên không ít lần, hot girl sinh năm 2000 bị "bóc mẽ" vì hình ảnh đời thường không lung linh như khi được đăng tải lên mạng xã hội.

Dân mạng so sánh sự khác biệt giữa bức ảnh hậu trường và "thành phẩm". Nhã Tiên được cho là lộ nhiều khuyết điểm, không thon gọn và gợi cảm như hình ảnh sau khi đã được can thiệp các phần mềm chỉnh sửa.

Hot girl Thuý Vi cũng chăm chỉ chia sẻ hình ảnh khoe dáng gợi cảm, thon gọn với bikini.

Tuy nhiên, không ít lần Thuý Vi bị "bóc mẽ" hình ảnh đời thật để lộ nhiều khuyết điểm cơ thể. Cụ thể, "hot girl Cà Mau" bị chụp lén khi thực hiện bộ ảnh bikini, cô được cho là lộ thân hình ngấn mỡ, kém săn chắc.

Tuy nhiên, những hình ảnh "thành phẩm" lại vô cùng nuột nà, khác biệt "một trời một vực" so với bức ảnh bị chụp lén trước đó.

Cách đây, Ngân 98 cũng gây nhiều tranh cãi với bức ảnh bị chụp lén ở bãi biển. Cô nàng bị cho là thân hình xuống cấp, da ngăm đen, lộ đôi chân khuyết điểm, chi chít vết sẹo thâm....

Trong khi đó, những bức ảnh "hot girl Bình Định" đăng tải, các vết thâm đã biến mất hoàn toàn. Ngân 98 sau đó cũng lên tiếng về những bức ảnh bị chụp lén và cho rằng, đó là những vết côn trùng cắn sau nhiều ngày lưu trú ở biển. Cô nàng cho rằng, việc dùng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh "sống ảo" để trở nên lung linh hơn cũng là điều bình thường với nhiều cô gái.

Trâm Anh cũng từng bị "soi" vòng eo ngấn mỡ, kém thon gọn.

Gần đây nhất, Trâm Anh được cho là tăng cân và ngày càng tròn trịa khi để lộ vòng 2 kém thon gọn. Trong các bộ ảnh, hot girl sinh năm 1996 lại trở nên nuột nà bất ngờ.

Linh Ka cũng từng đau đầu khi bị rò rỉ những hình ảnh hậu trường trong một buổi chụp ảnh quảng cáo sản phẩm. Do chất lượng ảnh khá kém nên gương mặt của Linh Ka nhợt nhạt hơn hẳn so với những bức ảnh trên mạng. Ảnh hậu trường cho thấy Linh Ka không hề lung linh như ảnh cô nàng tự đăng tải trên mạng xã hội.

Cũng một bộ trang phục nhưng dễ nhận thấy, so sánh giữa hình ảnh thực tế và ảnh cô tự đăng tải trên mạng xã hội, quả là có 1 sức khác biệt đến bất ngờ.

Xuân Anh với biệt danh "hot girl phòng gym" từng gây sốt trên mạng xã hội với những bức ảnh khoe cơ thể săn chắc, quyến rũ.

Tuy nhiên, cô nàng cũng từng gây tranh cãi vì những bức ảnh chân ngắn, kém thon gọn so với những gì từng được dân mạng tung hô về ngoại hình. Xuân Anh sau đó lên tiếng, cô không phủ nhận việc can thiệp các phần mềm chỉnh sửa ảnh nhưng cho rằng không lạm dụng quá đà. Về bức ảnh lộ khuyết điểm, Xuân Anh cho biết do người chụp và góc chụp đã hại mình.

