Lee Min Ho trở thành sao Hàn quyên nhiều tiền nhất giữa dịch Covid-19

Thứ Ba, ngày 03/03/2020 07:58 AM (GMT+7)

Dù không phải người tiên phong, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Lee Min Ho là nghệ sĩ Hàn Quốc quyên nhiều tiền nhất cho các tổ chức từ thiện giữa “bão” dịch Covid-19.

Lee Min Ho.

Ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát chưa có điểm dừng ở Hàn Quốc, nhiều nghệ sĩ K-biz đã chung tay đẩy lùi tình trạng khủng hoảng hiện tại bằng cách hỗ trợ về vật chất. Mới đây, tài tử Lee Min Ho đã tham gia cùng các ngôi sao khác vào hành động ý nghĩa này.

Theo AllKpop, nam diễn viên “Người thừa kế” đã quyên góp tổng số tiền 300 triệu won (hơn 5,8 tỷ đồng) cho 8 tổ chức từ thiện khác nhau, gồm Fruit of Love, Good Neighbor, Love Bridge, Save the Children, Green Umbrella và 3 hiệp hội trẻ em khác. Số tiền này sẽ được sử dụng để giúp đỡ trẻ em trong các gia đình thu nhập thấp đang cần sự giúp đỡ về y tế và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh,

Với nghĩa cử này, Lee Min Ho trở thành sao Hàn quyên nhiều tiền nhất trong công cuộc đẩy lùi dịch Covid-19 ở xứ sở kim chi tính đến thời điểm hiện tại. Trước đó, người nắm giữ kỷ lục này là nữ ca sĩ IU với 200 triệu won (gần 4 tỉ đồng) và 3.000 bộ quần áo bảo hộ cho nhân viên y tế.

Ngoài Lee Min Ho, nhiều người nổi tiếng khác cũng tham gia đóng góp để hỗ trợ những nỗ lực chống Covid-19 như Go So Young - bà xã Jang Dong Gun - ủng hộ 100 triệu won (1,9 tỷ đồng) cho Hiệp hội Phúc lợi Trẻ em Holt, Suho (nhóm EXO) quyên 50 triệu won cho Fruit of Love, nhóm MONSTA X quyên 100 triệu won cho Good Neighbors International, Kai (EXO) quyên 50 triệu won cho Hope Bridge…

Vợ chồng Go So Young và Jang Dong Gun.

Suho

MONSTA X

Kai

