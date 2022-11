Lệ Quyên ngồi hát bên bàn nhậu gây “náo loạn” phố Bùi Viện, Lan Ngọc hoàn toàn trái ngược

Thứ Sáu, ngày 04/11/2022 11:31 AM (GMT+7)

Dù là phút ngẫu hứng, không sân khấu lớn, không có dàn âm thanh chất lượng nhưng các nghệ sĩ vẫn tự tin thể hiện giọng hát.

Lệ Quyên từng gây "náo loạn" phố Bùi Viện khi khoe giọng hát bên bàn nhậu. Theo đó khi được một người hát rong mời mua kẹo kéo, nữ ca sĩ đã mượn mic và thể hiện ca khúc "Nếu Em Được Lựa Chọn" trước sự chứng kiến và cổ vũ nhiệt tình của khách trong quán và người đi đường.

Là diễn viên nhưng Ninh Dương Lan Ngọc có niềm đam mê với ca hát. Mỗi lần tham gia chương trình truyền hình hay tụ họp bạn bè, cô đều tranh thủ khoe giọng hát "trời phú" của mình. Trong lần đi ăn cùng bạn bè, cô tự tin hát hò và bày tỏ muốn được hát tại đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng khiến ai nấy bật cười. Không những thế, cô tự tin hát nguyên một album của Đông Nhi và có thể hát 1 bài 10 lần để đáp ứng nhu cầu của khách mời.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền clip Siu Black ngồi hát bên bàn nhậu thu hút sự chú. Theo đó, nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản, mặt mộc không son phấn, thoải mái hát ca khúc "My Heart Will Go On" - nhạc phim kinh điển của "Titanic". Dù chỉ là màn hát góp vui ngẫu hứng nhưng chất giọng nội lực của cô vẫn được nhiều khen ngợi từ khán giả: "Giọng vẫn mãi đỉnh như ngày nào", "Huyền thoại vẫn là huyền thoại, không có gì thay đổi", "Đợi chị trở lại”…

Siu Black sở hữu chất giọng nội lực và được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "Họa mi núi rừng". Thời hoàng kim sự nghiệp, tên tuổi của cô phủ sóng hầu như rộng khắp các show âm nhạc cũng như gameshow truyền hình. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian người ta không còn thấy Siu Black đi diễn hay xuất hiện trước truyền thông vì ồn ào đời tư, nợ nần hàng tỷ đồng. Hiện tại, nữ ca sĩ sống kín tiếng, thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình âm nhạc.

Hoài Lâm cũng là ca sĩ nhận được nhiều chú ý khi ngồi hát bên bàn nhậu. Theo đó, hồi tháng 8/2020, clip giọng ca "Hoa nở không màu" mặc áo phông vàng, thần sắc khá vui vẻ cao hứng thể hiện một đoạn cải lương trong vở "Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà" khiến người hâm mộ bất ngờ. Dù còn trẻ tuổi nhưng anh thể hiện tốt nhiều thể loại nhạc Bolero, cải lương hay vọng cổ...

Trong một lần đi ăn uống cùng bạn bè, Hòa Minzy ngẫu hứng khoe giọng hát ngay trên bàn nhậu. Không cần sân khấu hoành tráng, không cần dàn âm thanh chất lượng, giọng ca 9X vẫn khoe được khả năng hát live cực hay.

Người hâm mộ của Mỹ Tâm bày tỏ sự thích thú với màn kết hợp của nữ ca sĩ cùng Phan Mạnh Quỳnh và Khắc Hưng. Mặc dù chỉ là những câu hát ngẫu hứng bên bàn nhậu nhưng giọng ca nội lực của nữ ca sĩ cùng phần kết hợp ăn ý với hai đàn em nhận nhiều chú ý.

