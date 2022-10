Lê Dương Bảo Lâm bị VTV phê phán vẫn "hot hơn Trấn Thành" trên BXH này

Thứ Sáu, ngày 28/10/2022 10:20 AM (GMT+7) Chia sẻ

Lương Bích Hữu, Mỹ Tâm và nhiều cái tên mới trong bảng xếp hạng nhân vật nổi bật mạng xã hội tháng 9 gây chú ý.

Mới đây, Fanpage Buzzmetrics công bố bảng xếp hạng “Top 10 người có ảnh hưởng nổi bật trên mạng xã hội” tháng 9/2022. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Sơn Tùng, Trấn Thành, bảng xếp hạng tháng 9 này còn chào đón sự trở lại của MC Quyền Linh, Đen Vâu và Mỹ Tâm sau thời gian dài vắng bóng và sự xuất hiện đặc biệt của Lương Bích Hữu.

Bảng xếp hạng nhân vật nổi bật tháng 9/2022

Nếu tháng 8 Lê Dương Bảo Lâm vẫn đứng sau Sơn Tùng thì tháng 9, anh đã vươn lên vị trí đầu bảng. Anh đang góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế "2 ngày 1 đêm". Nam nghệ sĩ nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả nhờ tính hài hước, duyên dáng cùng vô số màn "tấu hài", pha trò, hát nhạc chế trên sóng. Ngoài ra, bản nhạc chế "Nobita lấy Chaien" của nam diễn viên tuy viral khắp mạng xã hội nhưng nhanh chóng bị VTV phê phán là vô nghĩa, phá nát tuổi thơ. Thời gian này, anh còn lấn sân ca hát, làm ca sĩ.

Cũng tham gia “2 ngày 1 đêm”, HIEUTHUHAI cũng xếp ngay sau ở vị trí thứ 2 và streamer Cris Devil Gamer ở vị trí thứ 10. Giống Lê Dương Bảo Lâm, với lối chơi hết mình cùng tính cách hài hước, bộ đôi ngôi sao đã tạo được nhiều thiện cảm cho khán giả. Tháng 9 vừa qua cũng là sinh nhật của HIEUTHUHAI.

Nhan sắc thăng hạng, cùng với những hoạt động sôi nổi trong Miss Grand Việt Nam đã giúp Nguyễn Thúc Thùy Tiên giữ vững phong độ trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, cô nàng còn tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người dân miền Trung sau bão lũ. Vừa qua, cô đã kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Tuy không có sự kiện đáng chú ý, song Quyền Linh vẫn xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng tháng 9 này vì những bài đăng trên trang cá nhân chia sẻ về cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, hai cô con gái xinh đẹp, học thức, cứ mỗi lần xuất hiện trên các bài viết của bố đều thu về hàng triệu lượt tương tác.

Sau màn cởi bỏ mặt nạ Kim Sa Ngư tại chương trình The Masked Singer Vietnam, Lương Bích Hữu thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi giọng hát đầy nội lực và vẻ ngoài xinh đẹp sau thời gian vắng bóng. Bài hát "Xem như em chẳng may" trong chương trình do cô thể hiện được phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Sau đó, cô quay lại hoạt động nghệ tích cực hơn, khi liên tục nhận show, đi hát.

Đen Vâu nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả khi ra mắt MV “Diễn viên tồi” vào ngày 12/9.

Trong tháng 9 vừa qua, những bài viết trên trang cá nhân của Trấn Thành nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng về chuyện tình cảm với bà xã Hari Won. Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng liên tục phủ sóng ở các chương trình truyền hình với vai trò MC, giám khảo,...

Sơn Tùng M-TP không có nhiều hoạt động nổi bật trong tháng 9, nhưng nam ca sĩ vẫn nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài điển trai qua các bài đăng trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, anh còn trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng khi bị so sánh về nhan sắc, giọng hát và phong thái trình diễn với em trai MONO.

Mỹ Tâm gây chú ý với liveshow “Tri âm” được tổ chức vào ngày 5/11 tới đây tại Hà Nội.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/le-duong-bao-lam-bi-vtv-phe-phan-van-34hot-hon-tran-thanh34-tren-bx...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/le-duong-bao-lam-bi-vtv-phe-phan-van-34hot-hon-tran-thanh34-tren-bxh-nay-c47a15757.html