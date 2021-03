Dân mạng “điên đảo” trước bộ ảnh rực lửa của mỹ nhân “động Thiên Thai”

“Lan Cave” khoe vòng 1 siêu khủng tự nhận “quái vật”, Công Lý nói một câu bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Hương đã thu hút sự chú ý của dân mạng khi chia sẻ bộ ảnh nóng bỏng khoe trọn vòng 1 bốc lửa cùng vóc dáng sexy khó cưỡng, kèm dòng chú thích hóm hỉnh: “Quái vật bên hoa”.

Trong ảnh, Thanh Hương tự tin tạo dáng sexy trong chiếc bralette đục lỗ và quần màu nude có thiết kế ôm sát, tôn triệt để đường cong cơ thể cùng vòng eo quyến rũ không chút mỡ thừa của nữ diễn viên. Đặc biệt, đôi gò bông đảo căng tràn hút mắt được khoe trọn qua từng góc máy khiến dân mạng “mất tập trung”.

Chỉ sau ít phút đăng tải, những tấm hình gợi cảm của nữ diễn viên 8X nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích cùng hàng trăm phản ứng trầm trồ từ người hâm mộ. Dưới bình luận, nhiều lời khen “có cánh” dành cho mỹ nhân VTV. Trong đó, đáng chú ý là câu nói dí dỏm của NSND Công Lý: “Mặc thế này... xuống kho không bàn nhân sự”. Thanh Hương trả lời: “Mặc thế này nhanh lắm anh Vụ”. Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội nói tiếp: “Đã bảo xuống kho nhưng không bàn việc mà”, mỹ nhân sinh năm 1988 đáp lại: “Vào... việc”. Ngay lập tức, đoạn đối thoại của hai diễn viên trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người tỏ thái độ thích thú khi chứng kiến “ông Vụ” và “thủ kho An” đối đáp trên mạng xã hội.

Thật ra, đây chính là tình tiết xảy ra với vai diễn của NSND Công Lý và Thanh Hương trong bộ phim gây bão màn ảnh nhỏ hiện nay “Hướng dương ngược nắng”. Trong phim, Phó giám đốc Vụ do NSND Công Lý đóng có cảnh “vụng trộm” với vai An của diễn viên Thanh Hương trong nhà kho. Cảnh này khi được phát sóng đã trở thành tâm điểm bàn tán của người xem. “Lúc quay cảnh này, không chỉ có hai anh em cười mà cả đoàn phim cũng phải bụm miệng không dưới 3 lần. May là anh em cũng hiểu ý nhau nên cuối cùng sau 3 – 4 đúp cũng quay xong”, Thanh Hương chia sẻ.

Thanh Hương cao 1m70, sở hữu thân hình chuẩn “đồng hồ cát”. Với sắc vóc này, khó có thể tin mỹ nhân VTV đã U35 và là mẹ của hai cô con gái. Được biết, để có được hình thể như hiện tại, người đẹp đã tích cực luyện tập thể dục và áp dụng chế độ ăn uống khoa học. Thanh Hương là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các phim như “Zippo mù tạt và em”, “Người phán xử”, “Quỳnh Búp Bê”, “Sinh tử”, “Lựa chọn số phận”... Hiện tại, nữ diễn viên đang ghi hình song song bộ phim “Hướng dương ngược nắng” và “Mùa hoa ở lại”.

