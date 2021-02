- Thanh Hương rất kín tiếng trong đời sống riêng tư. Chị là một trong số ít sao nữ không công khai chồng. Chị có thể chia sẻ lý do không?

Tôi vẫn giữ quan điểm là không chia sẻ nhiều về chuyện riêng tư. Khi nào vợ chồng chúng tôi không còn ở với nhau thì tôi sẽ chia sẻ. Tôi muốn khán giả quan tâm đến mình ở công việc chứ không phải ở những góc khuất đời tư.

- Trong gia đình, hai vợ chồng chị chia sẻ tài chính ra sao?

Vợ chồng tôi chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, kể cả tài chính. Trong gia đình chúng tôi không có gì gọi là riêng tư, từ cách chăm con, nuôi dạy con, đến việc chi tiêu mua sắm... chúng tôi đều bàn bạc và tôn trọng ý kiến của nhau.

- Dịch Covid-19 có ảnh hưởng nhiều tới Thanh Hương cũng như gia đình hay không?

Người ta hay nói là một năm kinh tế buồn. Chúng tôi cũng vậy.

- Thanh Hương có dự định ấp ủ nào cho năm 2021 không?

Năm 2021, điều mà tôi mong muốn nhất là Covid sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi rất thương anh em nghệ sĩ và bà con lao động bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch. Tôi mong một năm 2021 bình an may mắn đến với tất cả mọi người. Riêng đối với bản thân, tôi hi vọng năm nay mình sẽ có những vai diễn thật sự hay và đột phá. Tôi mong đợi và đặt kỳ vọng bộ phim “Mùa hoa ở lại” có thể khiến khán giả cảm thấy hài lòng.