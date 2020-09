Khi sao Việt có mẹ là quản lý: Trẻ trung, sành điệu không kém gì con!

Thứ Hai, ngày 07/09/2020 06:08 AM (GMT+7)

Với nhiều sao nữ, mẹ vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là người quản lý luôn bên họ trên con đường nghệ thuật.

Có câu “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Không ít sao Việt vượt qua sóng gió chốn showbiz và những cám dỗ trong thế giới hào nhoáng này cũng nhờ có mẹ luôn bên cạnh che chở, bao dung.

Hoàng Thuỳ Linh

Scandal clip nóng năm 2007 đã khiến cho cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh "đóng băng". Diễn viên “Nhật ký Vàng Anh” rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Nhờ sự động viên của bố mẹ, Hoàng Thuỳ Linh đã tự mình đứng lên và làm lại cuộc đời. Cô tâm sự: chính mẹ là người luôn ở bên và tiếp lửa cô trên hành trình trở lại sân khấu. Mẹ đã từng chạy vạy, nhở vả khắp nơi chỉ mong cô có thể bước tiếp, dù chỉ là diễn viên... múa minh hoạ.

Từ đó về sau, trên bước đường nghệ thuật của mình, nữ ca sĩ luôn có mẹ đồng hành. Diễn viên múa Thu Huệ không chỉ làm quản lý mà còn hỗ trợ con gái trong mọi việc, từ trang phục biểu diễn, make-up, đến nhận show hay giao tiếp với báo chí...

Hiện tại, dù con gái đã có những bước đi vững chắc trong sự nghiệp, mẹ Hoàng Thùy Linh vẫn không bỏ thói quen tháp tùng và hỗ trợ con gái phía sau hậu trường.

Với sống mũi cao, ánh mắt mơ màng cùng body hút mắt người nhìn, qua bao nhiêu năm, Hoàng Thùy Linh vẫn luôn là cái tên đại diện cho đẳng cấp nhan sắc người đẹp Việt.

Vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà giúp mẹ nữ ca sĩ ghi điểm với cộng đồng mạng. Bà sở hữu vóc dáng cao ráo, cân đối cùng phong cách thời trang sành điệu khiến hội chị em phải trầm trồ không ngớt lời.

Khởi My

Nhắc đến Khởi My, phải nhắc đến “má Năm” - người mẹ chịu thương chịu khó luôn theo sát mọi hành trình của nữ ca sĩ nổi tiếng. Mẹ của Khởi My là quản lý kiêm trợ lý, người sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ cho Khởi My, người chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho cô. Nói cách khác là “Khởi My chỉ việc đi hát, mọi thứ đã có má Năm lo”.

Fan ruột đều biết rằng Khởi My chưa từng dám cãi lời hay làm trái ý mẹ dù chỉ một lần. Dù hoạt động nghệ thuật, đi đâu hay làm gì, kể cả khi đã lấy chồng, Khởi My cũng nghe theo sự sắp xếp, quản lí của mẹ chứ không một mình quyết định. Nhờ có mẹ kề bên, Khởi My trở thành nữ ca sĩ không scandal trong suốt hoạt động nghệ thuật của mình.

Mỗi khi Khởi My xuất hiện tại một sự kiện nào đó, má Năm luôn lặng lẽ đứng trong đám đông, quan sát con gái. Những người từng làm việc với mẹ Khởi My đều nhận xét bà khá trẻ trung, vui nhộn nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc.

Hiện tại dù đã có nhà riêng, ca sĩ 9X vẫn thường xuyên "cắm rễ" ở nhà bố mẹ ruột vì khoảng cách hai nhà rất gần nhau. Mới đây, trên Facebook cá nhân, cô hài hước viết: “Má ơi đừng gả con gần, con về ăn ké má đừng có la. Gả gần quá nên qua ăn ké quài luôn ha ha”.

Bên cạnh tấm lòng thương con, mẹ Khởi My còn khiến nhiều fan của nữ ca sĩ thích thú vì bà cực "xì-tin" dù đã lớn tuổi. Hai mẹ con rất gần gũi, nhí nhảnh bên nhau như không hề có khoảng cách thế hệ.

Ở ngưỡng tuổi 30 nhưng Khởi My trông vẫn như gái đôi mươi với nhan sắc trẻ trung, làn da trắng mịn và body nuột nà đáng ngưỡng mộ.

Á hậu Huyền My

Ngay sau khi con gái lên ngôi Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2014”, “mẹ Phương” đã trở thành quản lý đồng hành cùng con trong mọi sự kiện trong và ngoài nước.

Không có chiều cao nổi bật như con gái nhưng bù lại, mẹ Huyền My lại gây chú ý nhờ gương mặt đẹp và phúc hậu. Công chúng nhiều lần xuýt xoa trước nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của bà. Á hậu từng chia sẻ, khi ra đường có rất nhiều người nhầm tưởng cô và mẹ là hai chị em.

Khi Huyền My gặp những tin đồn không hay, mẹ là người âm thầm bên cạnh giúp Huyền My vượt qua sóng gió, giữ hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Cũng vì cách ứng xử khéo léo này mà mẹ của Huyền My được cộng đồng mạng yêu thích.

Thời điểm Huyền My gặp nhiều chỉ trích sau cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình quốc tế”, mẹ người đẹp có chia sẻ: “Khi ta còn trẻ, đây mới chỉ là sự khởi đầu để tiến tới những cái đích khác. Là một người mẹ, mình tin là My đã có kế hoạch cho riêng mình và luôn ủng hộ... Vì con đã làm tốt nhất những gì có thể, gia đình tự hào và hạnh phúc vì điều đó con gái ạ”.

Hoàng Yến Chibi

Cũng như Khởi My, Hoàng Yến Chibi lớn lên trong hoàn cảnh gia đình tan vỡ, bố mẹ không ở với nhau nên mẹ là người đã gắn bó với cô trong suốt đoạn hành trình dài 25 năm cuộc đời. Không chỉ là chỗ dựa tinh thần, là bệ đỡ phát triển cho con mà mẹ Hoàng Yến Chibi cũng kiêm luôn trách nhiệm của quản lý.

Hai mẹ con đồng hành cùng nhau từ những ngày đầu chập chững đi diễn, bà chứng kiến hết những vui buồn, những lần bị "quỵt cát-xê" hay những lần con gái bị chèn ép.

Hơn năm năm trước, mẹ là người định hướng cho Hoàng Yến Chibi “Nam tiến” lập nghiệp. Cô kể thời gian đầu, hai mẹ con chưa có nhiều mối quan hệ, chưa có khán giả, kinh tế cũng chưa thực sự tốt. Họ từng ở nhà trọ 12m2 với giá ba triệu rưỡi. Nhắc lại quãng thời gian này, Hoàng Yến khó quên những ngày mẹ vất vả chạy xe máy chở cô đi làm.

Bằng nhiều nỗ lực, Hoàng Yến Chibi khẳng định vị trí cả trên màn ảnh lẫn trên sân khấu. Cuối năm 2019, mẹ Hoàng Yến Chibi – Hương Giang – đồng ý bán một căn nhà để tài trợ con thực hiện MV tiền tỷ “Cánh hoa tổn thương”.

Bà cho biết ban đầu rất đắn đo, thậm chí từ chối nhưng sau cùng cũng gật đầu đồng ý vì nhìn thấy được niềm đam mê cháy bỏng với nghề nghiệp của con.

Tuy đã trải qua nhiều sóng gió trong hôn nhân và trong cuộc sống nhưng mẹ ruột Hoàng Yến Chibi vẫn giữ được nét trẻ trung, tươi vui. Cũng giống mẹ mình, cô ca sĩ có gương mặt baby ghi điểm với nhan sắc trong trẻo và xinh xắn.

Hoa hậu Kỳ Duyên

Nhắc tới những bậc phụ huynh trẻ trung, xinh đẹp bất chấp thời gian, không thể bỏ qua mẹ của Hoa hậu Kỳ Duyên. Mẹ Kỳ Duyên năm nay đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, tươi tắn cùng gu ăn mặc sang trọng, quý phái.

Đăng quang khi tròn 18 tuổi, Kỳ Duyên trở thành hoa hậu có nhiều scandal nhất trong thời kỳ đương nhiệm của mình, đến nỗi trong đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2016”, cô bị tước quyền xuất hiện trao lại vương miện cho người tiếp nối mình.

Dù vậy, bất cứ lúc nào, người đẹp Nam Định cũng luôn có mẹ Thêm ở bên đồng hành. Từng có thời gian mẹ Kỳ Duyên bị dư luận chê trách vì quá nuông chiều con gái dẫn đến những hành động xốc nổi của cô khi đang mang trên vai trách nhiệm của Hoa hậu.

Có lẽ, bắt đầu từ đó, nàng Hậu trưởng thành hơn và bắt đầu vực dậy hình ảnh của chính mình. Thời gian sau này, Kỳ Duyên luôn xây dựng hình ảnh tích cực, miễn nhiễm với các scandal và chăm chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật nhằm lấy lại hình ảnh trong mắt khán giả.

Hiện tại, theo thời gian, Kỳ Duyên ngày càng trở nên xinh đẹp hơn và cô đã chứng minh cho khán giả thấy mình là người xứng đáng với chiếc vương miện cao quý ấy.

Nguồn: http://danviet.vn/khi-sao-viet-co-me-la-quan-ly-tre-trung-sanh-dieu-khong-kem-gi-con-50202079671...Nguồn: http://danviet.vn/khi-sao-viet-co-me-la-quan-ly-tre-trung-sanh-dieu-khong-kem-gi-con-50202079671714.htm