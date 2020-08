Hương Giang đăng bài ẩn ý về mối quan hệ với CEO Singapore khiến fan xôn xao

Thứ Hai, ngày 17/08/2020 09:29 AM (GMT+7)

Chuyện tình cảm giữa Hương Giang và CEO người Singapore lại trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội lại trở nên xôn xao vì chuyện tình cảm của Hoa hậu Hương Giang và Matt Liu - chàng trai cực phẩm trong show truyền hình "Người ấy là ai". Cụ thể, người đẹp bất ngờ đăng dòng trạng thái trên Story đầy ẩn ý: "See you later, maybe, never" - (Tạm dịch: Hẹn gặp lại, nhưng có thể là không bao giờ). Đây là câu hát trong một ca khúc của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc - BLACKPINK với nội dung về một cô gái dằn mặt bạn trai, tự nhận chọn nhầm người và chia tay chàng trai ngay sau đó.

Hương Giang gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý.

Dòng trạng thái của Hương Giang nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng và gây nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đang úp mở về việc không thể đi xa trong mối quan hệ với doanh nhân người Singapore. Số khác lại cho rằng "Hoa hậu chuyển giới Quốc tế" chỉ đăng status vu vơ khi nghe nhạc của nhóm nhạc mà mình yêu thích.

Một bộ phận khác lại bày tỏ sự khó chịu, hoài nghi Hương Giang đang cố tình gây chú ý bằng dòng trạng thái liên quan đến chuyện tình cảm gây xôn xao cách đây không lâu. Những người này cho biết, Hương Giang là người thông minh và khéo léo, nên không dễ để cô tự chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư.

Đáng chú ý, trước đó, doanh nhân người Singapore - Matt Liu cũng đăng một bức ảnh chơi golf kèm lời bài hát "Solo" - (Độc thân).

Sau loạt ồn ào chuyện tình cảm với Hương Giang, doanh nhân người Singapore - Matt Liu cũng đăng một bức kèm lời bài hát "Solo" - (Độc thân).

Cách đây không lâu, Hương Giang chọn đúng chàng trai "chân ái" - Matt Liu trong chương trình "Người ấy là ai". Sau khi chương trình lên sóng, cặp đôi bất ngờ vướng vào loạt lùm xùm không đáng có. Trở thành đề tài bàn luận, thậm chí Hương Giang và doanh nhân người Singapore còn bị cho là đến với nhau trên truyền hình chỉ vì hợp đồng trong công việc.

Hương Giang sau đó cũng đã chính thức lên tiếng về những ồn ào trong chuyện tình cảm: "Matt không biết gì về showbiz nên hôm qua thấy trên mạng ầm ĩ thế rồi hoang mang lắm, cũng không phải là nghệ sĩ để quen với những tin đồn thất thiệt như thế. Đặc biệt là lo ra mặt sắp tới nếu cứ thế vì Matt mà làm ảnh hưởng tới Giang, cũng tội lắm! Nên trộm nghĩ nếu làm gì để giảm bớt áp lực cho cả 2 thì cũng tốt!".

Cũng trong chia sẻ này, Hương Giang cho biết sẽ hạn chế tối đa chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư. "Để bảo vệ hạnh phúc của mình và những gì mình yêu thương, từ hôm nay Giang xin phép sẽ hạn chế chia sẻ về chuyện tình cảm trên mạng, sẽ tập trung chăm chút nó trong đời thực và hy vọng những người yêu mến Giang và anh Matt sẽ hiểu cho quyết định này" - Hương Giang viết.

