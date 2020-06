Hồng Kim Hạnh trở lại ca hát, hé lộ chuyện "tình yêu sét đánh"

Thứ Ba, ngày 16/06/2020 17:55 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ khi trở lại với dự án âm nhạc sau thời gian "ở ẩn".

Được biết đến qua nhiều bộ phim ăn khách như “Trái tim bé bỏng”, “Thương nhớ ở ai”, “Tiệm ăn dì ghẻ”,… nữ diễn viên Hồng Kim Hạnh nhận được không ít sự yêu mến từ khán giả. Ngoài công việc đóng phim, cô còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát, làm MC và hướng đến hình tượng một nghệ sĩ đa năng.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Hồng Kim Hạnh không ít lần “biến mất” khỏi showbiz khiến nhiều khán giả bất ngờ. Vì vậy, có không ít lời đồn thổi xoay quanh chuyện đời tư của nữ diễn viên. Có người còn cho rằng, Hồng Kim Hạnh đã bí mật kết hôn và ly hôn.

Nữ diễn viên "Thương nhớ ở ai" bị đồn đã bí mật kết hôn và ly hôn

Khi được hỏi về những lời đồn trên, Hồng Kim Hạnh đã lên tiếng phủ nhận. Nữ diễn viên, ca sĩ cho biết, cô là mẫu người có ít trải nghiệm trong tình yêu, rất khó yêu và cũng khó rung động. “Tôi từng được mai mối với nhiều người nhưng đều từ chối. Nếu tôi đồng ý sự sắp xếp của gia đình, chọn cuộc sống yên ổn thì có lẽ bản thân tôi đã lấy chồng từ lâu. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi khẳng định mình vẫn độc thân, chưa từng kết hôn hay ly hôn với ai”, cô nói.

Mỹ nhân “Thương nhớ ở ai” cho biết thêm, cô không quá đề cao tiêu chuẩn của người bạn đời, mà chỉ tìm kiếm một người yêu thương mình, đủ can đảm, tử tế và thành đạt để cùng cô xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cô cho rằng mọi thứ trên đời, kể cả tình yêu đều phụ thuộc vào duyên số. Mục tiêu trước mắt của Hồng Kim Hạnh vẫn là công việc.

Do đó, sau thời gian dài nghỉ diễn vì ảnh hưởng của dịch bệnh, Hồng Kim Hạnh đã trở lại showbiz với MV mới toanh mang tên “Thiên đường hư vô”. Được biết, đây là ca khúc do chính Hồng Kim Hạnh tự sáng tác trong 30 phút. Cô cho hay: “Tôi ngẫm lại những cuộc tình sét đánh thường nhanh đến và nhanh đi. Từng lời ca đều chất chứa câu chuyện thật của tôi và cả những mẩu chuyện do bạn bè kể lại. Nói về tình yêu tan vỡ nhưng giai điệu, lời ca đều thể hiện cái nhìn nhẹ nhàng, không than trách".

Không chỉ phủ nhận tin đồn thất thiệt, nữ diễn viên, ca sĩ còn trở lại với dự án âm nhạc mới

Được biết, để thực hiện MV ca khúc này, nữ diễn viên 8x đã cùng ê-kip thực hiện trong vòng 2 ngày, với số lượng nhân sự ít ỏi tại Đà Lạt. Tuy sản phẩm được thực hiện đơn giản, nhưng Hồng Kim Hạnh khẳng định cô vẫn cố gắng làm với sự chỉn chu và tâm huyết.

Ngoài ra, với việc hoạt động song song giữa ca hát và đóng phim, Hồng Kim Hạnh không sợ bản thân sẽ bị mất tập trung hay không làm được việc gì tới nơi tới chốn.

“Tôi nghĩ mỗi lĩnh vực đều có cái hay riêng và bổ trợ cho nhau. Nếu với diễn xuất, tôi đã có thành quả thì với phim ảnh, tôi nghĩ mình cần trau dồi, cố gắng nhiều hơn nữa”, Hồng Kim Hạnh bày tỏ.

