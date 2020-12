Hồng Diễm: "Tôi là người sống an toàn, an phận"

Thứ Hai, ngày 14/12/2020 15:14 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên thẳng thắn nói về tính cách ngoài đời của mình, đồng thời đã từ chối nhiều kịch bản phim khi có "cảnh nóng".

Là gương mặt quen thuộc của "vũ trụ" phim VTV, Hồng Diễm luôn mang tới những vai diễn xuất sắc qua cách thể hiện chuyên nghiệp. Không ngoa khi nói người đẹp này đang là một trong những sao nữ đắt show nhất nhì tại Hà Nội, nhất là sau giải thưởng ‘Nữ diễn viên ấn tượng’ tại VTV Awards 2020 và ‘Nữ diễn viên xuất sắc’ giải Cánh Diều Vàng. Riêng thời điểm cuối năm, Hồng Diễm rất bận rộn bởi vừa quay phim “Hướng dương ngược nắng” với bạn diễn lâu năm Hồng Đăng, vừa sắp xếp lịch chạy show.

Không chỉ được yêu mến về tài năng diễn xuất, Hồng Diễm còn khiến công chúng ngưỡng mộ vì một gia đình hạnh phúc. Cô cũng luôn biết cách thay đổi diện mạo bên ngoài, đồng thời chăm sóc nhan sắc để lên hình được đẹp nhất. Dù lịch quay phim dày đặc tưởng như không còn thời gian để nghỉ ngơi, nữ diễn viên vẫn luôn duy trì việc uống nhiều nước, tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý, dành 3 buổi/tuần tập luyện. Từ khi cắt tóc ngắn để phục vụ cho vai diễn trong “Hướng dương ngược nắng” sắp lên sóng truyền hình, Hồng Diễm được khen trẻ đẹp hơn so với trước.

Nữ diễn viên tự nhận mình là người sống an toàn, sống an phận. Trong cả sự nghiệp diễn xuất, cô cũng lặng lẽ cống hiến qua từng vai diễn, không dám mạo hiểm hay bứt phá với những nhân vật quá cá tính. Dù vậy, chính nét diễn mộc mạc, tự nhiên như bước ra từ chính đời thường đã giúp Hồng Diễm có được chỗ đứng trong lòng khán giả.

Cô từng từ chối nhiều kịch bản phim chỉ vì có quá nhiều “cảnh nóng” với bạn diễn, dễ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Với Hồng Diễm, gia đình vẫn là điều quan trọng nhất và nếu phải lựa chọn giữa sự nghiệp và hôn nhân, cô vẫn chọn cách giữ tổ ấm hạnh phúc. “Nhờ gia đình ủng hộ mà tôi vừa có thể theo đuổi đam mê diễn xuất vừa hoàn thành vai trò của một người vợ, người mẹ”, cô nói.

Khi tái ngộ nam diễn viên Bình An là một "đàn em" trong nghề diễn, Hồng Diễm nhiệt tình hỏi han về dự án phim mới của hậu bối. Anh "khoe" mới hoàn thành một bộ phim chiếu Tết. Sau thời gian quay vất vả ở Phú Yến, Bình An bị cháy da đen sạm. Vai diễn của anh là một học viên trường sĩ quan không quân. Về đời tư, Bình An khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ vì có mối tình ngọt ngào với Á hậu Phương Nga.

Nữ diễn viên "Hướng dương ngược nắng" còn có dịp hội ngộ nữ ca sĩ Liz Kim Cương - bạn gái cũ của ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Sau một năm đường ai nấy đi, cả Liz Kim Cương lẫn Trịnh Thăng Bình đều đã ngồi lại cùng nhau, trải lòng về chuyện quá khứ. Cả hai cùng tham gia chương trình "Bài hát đầu tiên" phát sóng vào tháng 10 vừa qua.

