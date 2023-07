Hoàng Thùy Linh, hoa hậu Việt lộ nhan sắc thật qua loạt ảnh "bị chụp lén" ở sân bay

Mới đây, trên mạng xã hội truyền tay nhau clip về người đẹp hoa hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh khi cô xuất hiện ở sân bay với thời trang giản dị, đi cùng cô con gái nhỏ. Dù qua ống kính camera thường, gương mặt tươi vui và nét đẹp đằm thắm của Hà Kiều Anh vẫn thu hút người đối diện.

Cách đây nhiều năm, hoa hậu Đền Hùng - Giáng My cũng từng khiến cư dân mạng trầm trồ với loạt ảnh chụp từ xa khi cô xuất hiện tại sân bay. Đôi chân đẹp của nàng hậu khiến ai nấy đều khen ngợi. Nhan sắc lẫn gu thời trang trẻ trung giúp Giáng My chiếm trọn cảm tình của công chúng. Qua camera thường, gương mặt của người đẹp không khác biệt nhiều so với ảnh tự đăng.

Hoàng Thùy Linh với khoảnh khắc xì-tin ở sân bay vẫn cho thấy nhan sắc xinh đẹp tự nhiên, bất chấp bị "chụp lén".

Năm 2014, Hoàng Thùy Linh và Harry Lu cùng tham gia trong bộ phim "Thần tượng". Cả hai sánh đôi trong nhiều sự kiện và cùng có mặt ở sân bay để di chuyển quãng đường xa. Nữ diễn viên chọn lựa trang phục đơn giản, khỏe khoắn. Dù bức hình chụp từ xa, nhan sắc tươi tắn của Hoàng Thùy Linh vẫn rất nổi bật.

Hoàng Thùy Linh và Harry Lu cùng nhau xuất hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để lên đường tham dự LHP Quốc tế Gwangju lần thứ 14 tại Hàn Quốc vào năm 2014. Khi trang điểm nhẹ nhàng, nữ diễn viên càng tôn được thần sắc tươi tắn. Sự hào hứng, hạnh phúc khi vai diễn điện ảnh được khán giả đón nhận và được tham dự LHP quốc tế hiện rõ trên gương mặt Hoàng Thùy Linh.

Một lần khác, Hoàng Thùy Linh bị bắt gặp đi ra sân bay cùng Gil Lê vào năm 2019. Cặp bạn thân diện đồ đồng điệu, thân thiết bên nhau khi cùng sánh bước.

Trong ảnh "chụp lén", Angela Phương Trinh được khen xinh như búp bê bởi sống mũi cao, thẳng tắp và gương mặt V-line.

Trong ảnh chụp từ xa, Diễm My cũng ấn tượng không kém khi đi cùng chuyến bay với Angela Phương Trinh.

Ninh Dương Lan Ngọc thoải mái diện bộ đồ ngủ ra sân bay lúc tối muộn để kịp chuyến bay nước ngoài.

Trong ảnh "chụp lén", ngọc nữ màn ảnh Việt vẫn tỏa sáng với nụ cười tươi tắn khi đang trò chuyện cùng S.T Sơn Thạch.

Khả Ngân và Kỳ Hân mỗi người một phong cách nhưng đều nổi bật ở sân bay. Ảnh chụp lướt qua cũng không "dìm" được nhan sắc của hai người đẹp. Trong khi Khả Ngân trẻ trung với áo thun thì Kỳ Hân gợi cảm hơn với thời trang sexy.

Ra sân bay trong lúc gấp gáp, Thủy Tiên khiến nhiều người bất ngờ bởi cách ăn mặc "lạ".

