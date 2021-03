Hoài Linh gửi mail cho YouTube đòi nút Bạc, tiết lộ lý do không bật quảng cáo kiếm tiền

Thứ Sáu, ngày 19/03/2021 14:53 PM (GMT+7)

Lập kênh YouTube vào ngày 6/2, Hoài Linh sắp nhận được nút Vàng của YouTube.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hiện Hoài Linh chủ yếu dành thời gian chăm nom và sinh hoạt tại đền thờ Tổ nghiệp 100 tỷ ở thành phố Thủ Đức. Thời gian qua, nam danh hài còn "gây bão" khi bắt đầu lập tài khoản YouTube, TikTok... chia sẻ những video vui nhộn, cuộc sống đời thường hút hàng triệu lượt xem và nhận được lượt theo dõi "khủng" chỉ trong thời gian ngắn.

Thành tích "khủng" của Hoài Linh khi lập kênh YouTube chính thức

Kênh YouTube chính thức của Hoài Linh thành lập vào ngày 6.2, đăng tải 14 video, đến nay đã sở hữu 922 nghìn lượt người theo dõi. Cán móc 1 triệu người đăng ký, nam danh hài sẽ nhận được nút Vàng danh giá của YouTube. Đây được xem là kỷ lục “khủng” mà hiếm có nghệ sĩ nào vượt qua.

Trên kênh YouTube “Bí mật Vbiz”, Hoài Linh vừa chia sẻ lý do tham gia YouTube khá muộn so với các nghệ sĩ khác. Anh kể: "Tôi làm YouTube là do có người xúi chứ không có chuyện buồn thì làm cho vui. Tôi buồn lâu rồi, buồn cả đời chứ có phải bây giờ mới buồn đâu mà làm. Tất cả là có người xúi cả đấy. Tôi lớn tuổi rồi mà ngu lắm, phải có người xúi mới chơi. Cuối cùng tôi cũng cám ơn người ta”.

Hoài Linh tiết lộ, anh lập kênh YouTube vì bị xúi

Nhận được hàng triệu lượt xem qua mỗi video, cùng với hàng nghìn bình luận từ fan, Hoài Linh cho biết anh vẫn đọc hết tất cả ý kiến, góp ý của khán giả. Thậm chí ai thắc mắc về vấn đề gì, nam danh hài cũng sẵn sàng trả lời.

Đến hiện tại, Hoài Linh vẫn chưa bật quảng cáo trên các video của mình để kiếm tiền từ lượt xem. Về điều này, “sáu Bảnh” giải thích: “Khi đạt 100 nghìn lượt người theo dõi thì mọi người khuyên tôi bật quảng cáo đi nhưng tôi bảo thôi. Mình vẫn còn mới quá nên chưa muốn quảng cáo ngay. Lúc được cái nút Bạc, tôi phải gửi email cho YouTube để đòi nó đấy. Chắc nó tưởng tôi hack nên mới đạt 100 nghìn lượt theo dõi nhanh đến thế. Tôi cũng không dám kêu gọi mọi người để đạt nút Vàng, kêu gọi một lần thôi".

Dù nhận được đa số tình cảm của khán giả nhưng Hoài Linh thừa nhận anh không tránh khỏi những antifan. “Tôi vẫn trả lời lịch sự, đàng hoàng. Bởi vì quan niệm của tôi là khen cũng tốt, chê cũng tốt. Nếu không chê thì mình không rút kinh nghiệm được. Lời khen có cánh quá thì không giúp mình phấn đấu được”, Hoài Linh thẳng thắn.

