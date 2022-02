Hoài Linh đón Tết ra sao tại đền thờ Tổ nghiệp 100 tỷ?

Những hình ảnh bên trong đền thờ Tổ của Hoài Linh được các đồng nghiệp thân thiết hé lộ.

Toạ lạc tại thành phố Thủ Đức (TP.HCM), đền thờ Tổ nghiệp là tâm huyết cả đời và cũng là nơi ở của nghệ sĩ Hoài Linh. Kể từ khi khánh thành, nơi đây trở thành địa điểm nhiều nghệ sĩ thường xuyên lui tới để cúng bái Tổ nghiệp sân khấu. Vào dịp đầu xuân, các sao Việt trong showbiz thường rủ nhau đến đền thờ để cầu mong sức khỏe và công danh, đặc biệt là gặp gỡ nghệ sĩ Hoài Linh để thăm hỏi và chúc Tết.

Mới đây, hai diễn viên Nam Thư và Hứa Minh Đạt đã chia sẻ loạt ảnh cùng các đồng nghiệp ghé thăm đền thờ, kèm dòng chú thích: “Mùng bốn! Chốn yêu thương”. Theo đó, Nam Thư, DJ Mie, vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ đã có nhiều bức ảnh ở những góc chụp khác nhau trong đền thờ Tổ 100 tỷ. Có thể thấy, năm nay nơi này khá vắng vẻ và hoàn toàn không có người dân đến viếng. Theo như hình ảnh các nghệ sĩ chia sẻ, các cửa vào điện thờ chính cũng đóng kín. Bên ngoài khuôn viên được dọn dẹp quét tước sạch sẽ, cùng chậu hoa mai nở bung sắc. Tuy nhiên trong loạt ảnh, nghệ sĩ Hoài Linh không lộ diện.

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ chụp ảnh trước cửa điện chính

Nam Thư và DJ Mie tươi tắn chụp chung

Ngoài các nghệ sĩ, đền thờ Tổ vắng bóng khách viếng

Năm 2014, Hoài Linh khởi công công trình đền thờ Tổ trên mảnh đất có diện tích 7.000m2, với nhiều gỗ quý, cây cảnh đắt tiền và tượng đồ sộ. Phải mất 2 năm, nhà thờ Tổ 100 tỷ đồng của nam danh hài mới hoàn thành. Sau ồn ào từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh trở nên kín tiếng, không xuất hiện trước công chúng và truyền thông. Trang cá nhân sở hữu hàng triệu lượt theo dõi cũng không có động thái gì mới. Nhà thờ Tổ 100 tỷ của nam nghệ sĩ cũng phải đóng cửa hơn 1 năm qua, một phần vì dịch bệnh và một phần vì dư luận tiêu cực liên quan đến chủ nhân của nơi này. Người thân cho biết nam danh hài ở trong đền thờ Tổ chăm sóc cây cối, vật nuôi và tĩnh dưỡng.

Trước đó, chia sẻ với chúng tôi, Hoài Linh kể bản thân có thú vui chơi hoa mai ngày Tết. “Đi diễn xong về nhà tôi ngồi nhìn cây mai một tí rồi đi ngủ. Sáng bắt đầu đi diễn thì tôi cũng ngồi nhìn cây mai một lúc rồi mới đi. Tối về thì tôi nắm cây mai rung, lấy những nụ đã nở để chừa chỗ cho nụ khác, tránh bị chen lấn nhau. Sở thích ngày Tết của tôi chỉ có bao nhiêu đó”, Hoài Linh tâm sự

Toàn cảnh đền thờ Tổ 100 tỷ nhìn từ trên cao

Cuối tháng 12.2021, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận chính thức vụ Hoài Linh bị tố lừa đảo. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021. Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: “Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”, Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu.

Cho đến nay, Hoài Linh vẫn chưa lên tiếng chính thức về kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Nam nghệ sĩ chỉ âm thầm làm việc, ra mắt MV ca nhạc mới, được mời đóng phim điện ảnh, diễn kịch… Mới đây, nam nghệ sĩ thu hút sự chú ý của khán giả khi nhận huy chương vàng Liên hoan kịch nói toàn quốc với vở kịch dài “Lạc giữa biển người”. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng người hâm mộ cho rằng, sau khi được minh oan, cùng với tài năng vốn có, Hoài Linh sẽ ngày càng đắt show và xuất hiện nhiều hơn trước công chúng.

