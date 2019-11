Hoa hậu Phan Hoàng Thu khoe hình xăm ở "chỗ hiểm" khi diện đồ cắt xẻ táo bạo

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 16:56 PM (GMT+7)

Trong bộ bodysuit màu đen huyền bí, Phan Hoàng Thu đốt mắt người nhìn bởi đường cong gợi cảm

Phan Hoàng Thu được biết tới với danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á 2014. Sau thời gian sinh con và lấn sân kinhdoanh, cô trở lại showbiz với hình ảnh nóng bỏng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Phan Hoàng Thu theo đuổi phong cách gợi cảm và luôn tự tin phô diễn hình thể trong những bộ cánh táo bạo. Đặc biệt trong bộ ảnh mới đón tuổi 30, Phan Hoàng Thu khiến fan không khỏi tò mò bởi loạt hình xăm ở "chỗ hiểm" từ phần eo trở xuống. Trước đó, cô từng chia sẻ hình xăm này là câu "Just Like Fire Burning Up The Way" tạm dịch là "Như ngọn lửa, ta sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ trên đường đi". Nàng Hoa hậu cũng tiết lộ thêm vì cô mệnh Thổ nên muốn xăm một câu liên quan đến lửa và chỉ đơn giản đó là một câu châm ngôn sống ý nghĩa mà thôi.

Trong bộ bodysuit màu đen huyền bí, Phan Hoàng Thu phô diễn được hết lợi thế về đường cong gợi cảm của mình. Chia sẻ về bí quyết giữ dáng thành công sau khi sinh con, Phan Hoàng Thu cho biết cô đã chăm chỉ tập luyện với cường độ liên tục và chế độ ăn uống hợp lý để giữ gìn được vóc dáng săn chắc như hiện tại.

Người đẹp họ Phan chia sẻ, trong suốt "thời thanh xuân", nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cô chính là "bị xấu". Cô thường bị bạn bè trêu chọc là "Thu sợ xấu", thế nên cô luôn tìm cách để bản thân mình đẹp nhất có thể. Thế nhưng cô chưa bao giờ lo lắng về cân nặng, cũng không chạy theo những chương trình giảm cân nghiêm ngặt để có được vóc dáng "mình hạc xương mai" như rất nhiều sao nữ khác.

Tuy nhiên, có thời điểm, cô cũng từng tự ái đến mức quyết tâm giảm 7kg trong vòng một tuần vì bị anti-fan chê béo: "Còn nhớ dịp tháng 10 năm ngoái, tôi tham gia một show thời trang với tư cách khách mời. Và khi loạt ảnh của tôi được đăng tải trên mạng xã hội, tôi bỗng dưng bị các anti-fan, rồi fan của một vài người đẹp khác bêu rếu trên các trang mạng vì béo rồi họ còn đem tôi ra so sánh với thần tượng của họ...

"Sau đợt đó, tôi quyết tâm giảm cân, xuống được 6, 7kg trong một tuần trong ánh mắt trầm trồ của mọi người. Thực sự, tôi giảm cân quyết liệt như vậy chỉ vì tôi cay cú với những lời chê bai của các anti-fan mà thôi. Chứ bản thân tôi chưa bao giờ thấy cân nặng của mình là vấn đề cả".

"Tôi thật sự cho rằng mỗi con người chúng ta đều mang trên mình một vẻ đẹp riêng, không ai giống ai cả. Tôi không thể chê những cô gái “mình hạc xương mai” là xấu, cũng như họ không thể chê những cô gái có đôi chút "mũm mĩm" như tôi là không đẹp được".

"2019 rồi, qua rồi cái thời body shaming, cái thời đánh giá vẻ đẹp một cách phiến diện chỉ dựa vào sở thích hay góc nhìn của một cá nhân nào đó... Chỉ cần bạn luôn tự tin và yêu bản thân vô điều kiện, tôi tin rằng, mọi người xung quanh sẽ nhìn bạn bằng một con mắt khác, họ sẽ yêu bạn chỉ đơn giản bạn là chính bạn mà thôi", Phan Hoàng Thu tâm sự.

Xinh đẹp, tự tin và cá tính nhưng chuyện tình cảm riêng của Phan Hoàng Thu không mấy suôn sẻ. Sau những thành công trong sự nghiệp, cô lại chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân khi con trai mới được mấy tháng tuổi. Trải qua bao nhiêu sóng gió, người đẹp sinh năm 1990 tập trung vào công việc, kiếm tiền nuôi con.

Hiện tại, Phan Hoàng Thu trở lại với công việc và khẳng định bản thân qua các vai trò người mẫu, MC bản tin thời tiết, diễn viên. Từng tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất nên Phan Hoàng Thu còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh nội thất, spa, đồ uống...

Hoa hậu 9X đang sống cùng bố mẹ và con trai trong một căn hộ thuộc khu đô thị hiện đại bậc nhất Hà Nội. Căn hộ rộng 128m2 gồm 3 phòng ngủ, được định giá gần 4 tỷ đồng.

Trên trang cá nhân, Phan Hoàng Thu thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đời thường xung quanh cuộc sống của cô. Ngoài thời gian cho công việc, cô dành thời gian còn lại cho cậu con trai nhỏ.