Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe đôi chân 1m22 trong chiếc váy nặng 15kg

Thứ Hai, ngày 18/04/2022 16:53 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhan sắc của nàng Hậu sinh năm 2000 trong bộ sưu tập "Màu của gió" khiến dân mạng xuýt xoa.

Mới đây, thảm đỏ “Người đẹp thời trang” trong khuôn khổ cuộc thi “Miss World Vietnam” với sự góp mặt của dàn Hoa, Á hậu thu hút sự chú ý của đông đảo giới truyền thông và khán giả. Đến với sự kiện lần này, mỗi nhà thiết kế đều mang đến bộ sưu tập mang sắc màu cá tính riêng, được dàn dựng và trình diễn phù hợp với thông điệp mà các nhà thiết kế mang đến, tạo nên một “bữa tiệc thời trang” thịnh soạn chiêu đãi người xem.

Nhà thiết kế Anh Thư và Hoa hậu Lương Thùy Linh -vedette của bộ sưu tập “Màu của Gió”

Trong các tác phẩm tham gia trình diễn, bộ sưu tập “Màu của Gió” (Color of the Wind) của nhà thiết kế Anh Thư nhận về nhiều sự quan tâm khi lấy ý tưởng từ sự biến hóa đa cung bậc của gió: Lúc khoan thai nhẹ nhàng, khi mạnh mẽ dữ dội, mang màu sắc và hình dáng khó nắm bắt, viết lên hành trình khám phá nét đẹp của sự tự do.

Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Lương Thùy Linh khiến khán giả xuýt xoa

Là vedette của bộ sưu tập, Lương Thùy Linh diện váy dạ hội màu đỏ nặng 15kg, sải bước tự tin trên sàn catwalk. Bộ váy lộng lẫy, xẻ tà cao vút tôn lên vòng 1 gợi cảm và đôi chân dài 1m22 của người đẹp gốc Cao Bằng. Trước đó, khoảnh khắc Lương Thùy Linh bước xuống xe ngựa trong khoảnh khắc mở màn cũng khiến nhiều khán giả choáng ngợp.

Hoa hậu Hà Kiều Anh tái xuất sàn diễn sau nhiều năm vắng bóng

Là giám khảo “Miss World Vietnam” năm nay, Hoa hậu Hà Kiều Anh nổi bật trong bộ váy đuôi cá xuyên thấu, có đường xẻ ngực sâu, được đính đá và lông vũ cầu kỳ. Chiếc vương miện được biến tấu càng khiến Hà Kiều Anh trông như nữ thần quyền lực đang dạo chơi chốn nhân gian.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An cùng sánh bước trên sàn catwalk. Phương Nga tỏa sáng trong chiếc váy xếp nhiều tầng, tông xuyệt tông với chồng chưa cưới. Đôi chân dài nuột nà của người đẹp 9X được phô diễn triệt để qua thiết kế tôn dáng. Cặp đôi đình đám Vbiz có không ngại ngần trao nhau cử chỉ thân mật, tình tứ trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dưới hàng ghế khán giả và xem trực tiếp qua màn ảnh nhỏ.

Các thí sinh Miss World Vietnam 2022

Khai thác kỹ thuật tạo bố cục linh hoạt bằng bèo nhún, xếp pleat kết hợp cùng các chi tiết đính kết tỉ mỉ trên từng chiếc váy, những bóng hồng thả dáng thướt tha trong từng bước chân đi. Trang phục xuyên thấu lấp lánh tôn vinh hình thể gợi cảm của người phụ nữ, thu hút mắt nhìn.

Những thiết kế trong suốt, bồng bềnh tựa như hơi thở của gió tôn sắc vóc ngọt ngào, tạo nên dấu ấn cho các người đẹp tự tin tỏa sáng trên con đường chinh phục chiếc vương miện danh giá của Miss World Vietnam 2022.

Nguồn: http://danviet.vn/hoa-hau-luong-thuy-linh-khoe-doi-chan-1m22-trong-chiec-vay-nang-15kg-502022184165317256.htm