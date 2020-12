"Hoa hậu ăn chơi Sài thành" lên chức bà chủ mặc bikini sexy gây tò mò với hình xăm vị trí hiểm

Nhiều fan chú ý tới hình xăm "cực đại" của bà mẹ một con khi khoe ảnh sexy.

Cách đây ít giờ, Julia Hồ gây xôn xao mạng xã hội khi diện bikini cắt khoét táo bạo, khoe đường cong gợi cảm. Bà mẹ một con chú thích ngắn gọn: "Bơ vơ chiều mưa". Không chỉ khoe được lợi thế vóc dáng, hình ảnh nóng bỏng của mỹ nhân 8X còn nhiều người tò mò về hình xăm "cực đại" ở vị trí "hiểm". Julia Hồ được mệnh danh là mỹ nhân 'ăn chơi nhất Sài Thành' vì phong cách ăn mặc phóng khoáng, gợi cảm.

Ở góc chụp nghiêng, nhiều fan mới được chiêm ngưỡng hình xăm "khủng" của Julia Hồ. So với nhiều người đẹp khác trong showbiz, hình xăm của bà mẹ một con thuộc dạng cực đại. Nói về lý do xăm hình, Hoa hậu sinh năm 1987 cho biết đơn giản là vì cô thích. Ngay từ bé, cô đã thích xăm hình và cảm nhận được vẻ đẹp cá tính của hình xăm nên cô quyết định "in mực" lên da.

Để có được hình xăm này, nàng hậu tiết lộ phải thực hiện trong 2 ngày với tổng thời gian khoảng 13 tiếng đồng hồ. Chi phí xăm hình cũng không quá lớn. Hơn nữa, hình xăm ngay vị trí nhạy cảm nên bản thân Julia Hồ hay bất kỳ ai đều quan tâm tới quá trình xăm hình, đảm bảo an toàn và không để hình ảnh lọt ra ngoài.

Sau khi công khai ly hôn chồng Việt kiều vào tháng 3.2019, Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu 2012 trở về Việt Nam sinh sống và làm mẹ đơn thân. Dù không còn sống chung một nhà, nhưng cô và người từng đầu ấp tay gối vẫn xem nhau là bạn thân và chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái. Người đẹp cũng tự tin tuyên bố có thể nuôi con mà không cần sự trợ cấp của chồng cũ.

Cách đây không lâu, Julia Hồ ra mắt thương hiệu thời trang riêng do cô tự thiết kế. Cửa hàng thời trang của người đẹp 8X nằm ở quận 1, Tp.HCM. Trang phục có thiết kế cao cấp, vải vóc đều do một tay người đẹp lựa chọn.

Làm bà chủ song "Hoa hậu ăn chơi" vẫn tự tay chuẩn bị gói đồ cho khách, ghi chép sổ sách. Ngoài Việt Nam, cửa hàng của Julia Hồ còn có một lượng lớn khách hàng ở Mỹ. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều hình ảnh làm mẫu cho chính trang phục mình tự thiết kế.

Ngoài kinh doanh thời trang, Julia Hồ còn nhận sửa túi xách hàng hiệu cho khách hàng. Đây là công việc quen thuộc mà trước đây cô từng làm khi ở Mỹ.

Hình ảnh gợi cảm gần đây của Julia Hồ gây xôn xao mạng xã hội. Cô được khen ngày càng trẻ trung, nóng bỏng và đằm thắm hơn trước.

Tự chủ về kinh tế, Julia Hồ có cuộc sống thoải mái, sang chảnh. Khi rảnh rỗi, cô dành thời gian đi du lịch với bạn bè và người thân.

