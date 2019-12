Hồ Quang Hiếu bị tố bay lắc, cưỡng bức gái lạ: Hé lộ tình tiết bất ngờ

Hot girl T.X. tiếp tục chia sẻ thông tin mới về scandal tố giọng ca “Con bướm xuân”.

Vừa qua, scandal Hồ Quang Hiếu bị hot girl T.X. tố bay lắc, cưỡng bức gây xôn xao dư luận. Theo T.X., lợi dụng lúc cô không tỉnh táo nam ca sĩ đã có hành vi xâm hại. Người này yêu cầu giọng ca “Com bướm xuân” xin lỗi nhưng đến hiện tại vẫn chưa nhận được phản hồi, khiến cô bức xúc, công khai sự việc lên mạng xã hội.

Ồn ào chưa lắng xuống, T.X. vừa đăng tải thêm ảnh chụp đoạn tin nhắn giữa cô và một người phụ nữ được cho là người thân của Hồ Quang Hiếu. Cụ thể, trong cuộc trò chuyện người phụ nữ tỏ ra an ủi và khuyên T.X. nên bao dung vì con gái đều chịu phần thiệt hơn. Cô còn khẳng định sẽ mời nam ca sĩ ra xin lỗi T.X. Cũng theo người phụ nữ, việc ca sĩ tên tuổi lên tiếng công khai xin lỗi là điều khó khăn và coi như là “chấm hết sự nghiệp”.

Thông tin mới do T.X. chia sẻ gây chú ý

Đến hiện tại, Hồ Quang Hiếu vẫn chọn cách im lặng. Anh vẫn mở mạng trang cá nhân và tương tác với đồng nghiệp, khán giả. Mới đây nhất, Hồ Quang Hiếu bất ngờ đăng dòng chia sẻ bằng tiếng Anh: "The most important thing is to enjoy your life - to be happy - it's all that matters" (tạm dịch: Điều quan trọng nhất để hưởng thụ cuộc sống của bạn đó là hạnh phúc, nó là tất cả những gì cần quan tâm). Nhiều khán giả cho rằng đây là động thái thay cho lời khẳng định nam ca sĩ quê Đắk Lắk anh không hề ảnh hưởng gì trước scandal.

Hồ Quang Hiếu vẫn bình thản trước ồn ào đời tư

Trước đó, quản lý truyền thông của giọng ca sinh năm 1986 cho biết bài viết đang lan truyền rộng rãi trên mạng là “tin nhảm”, là câu chuyện một chiều, không rõ ràng nên không có phản hồi.

“Chúng tôi không hề biết cô gái đó là ai, đăng lên như vậy với mục đích gì. Tôi không ý kiến gì cả cũng không biết scandal này lập ra như thế nào”, người quản lý chia sẻ.

