Hiện tượng mạng bị so sánh với Lộc Fuho nói gì về dự định sang Mỹ?

Chủ Nhật, ngày 03/10/2021 16:26 PM (GMT+7)

Chàng trai chăn bò quê Bình Định nổi tiếng khắp thế giới hé lộ về dự định khi được nhà sản xuất mời sang Mỹ.

Sô Y Tiết nổi tiếng với bài hát đếm số được các fan nước ngoài yêu thích. Anh còn được mời sang Mỹ để gặp người hâm mộ. Mới đây anh chia sẻ về dự định này thông qua một clip ngắn trên kênh YouTube riêng.

Sô Y Tiết chia sẻ về dự định đi Mỹ trong clip mới trên kênh YouTube

"Việc đi Mỹ vẫn còn trong dấu chấm hỏi nha mọi người. Một số fan nước ngoài hỏi bao giờ mình qua Mỹ, mình có qua được không. Mình cũng trả lời lại là để mình xem thử, được thì sắp xếp đi. Nhưng tình hình hiện tại, lỡ mình có bay qua đó thì bạn biết không, mình nghe nói đi mất 12 tiếng, mà mình hay bị chóng mặt, sợ lên máy bay giữa chừng xỉu thì sao, lúc đó sẽ không biết như thế nào. Qua đó gặp mấy fan, mình không biết sẽ ứng xử thế nào. Các bạn Mỹ to con, cao 2m mấy luôn còn mình 1m5, gặp mấy bạn nước ngoài bên đó người to ‘khổng lồ’, không biết xử lý như thế nào. Lúc đó chắc sẽ thấy mình rất lùn. Mọi người cho mình xin ý kiến xem nếu qua đó, nói chuyện và gặp gỡ với fan như thế nào cho hợp lý?

Dự định thì mình cũng muốn đi lắm nhưng lỡ mình có đi thì sao ta? Mọi người biết không? Mình có nuôi 2 cún con tên là ‘Su’ và ‘Bắp’. Lỡ không có ai chăm sóc thì sao? Lỡ mình có đi thì không biết gửi cho ai, không có ai chăm sóc. Hai cún cũng khôn lắm. Mình muốn đi nhưng cũng xót lắm. Chắc phải ở nhà trông cún chứ đi thế này không ổn đâu. Có cách nào đưa 2 con cún lên máy bay không ta? Cho qua Mỹ luôn không? Mình nghĩ nếu mình có đi, mình sẽ tìm cách đưa 2 con Su và Bắp lên máy bay luôn", Sô Y Tiết nói.

Chàng trai chăn bò quê Bình Định nổi tiếng thế giới nhờ bài hát đếm số

Trước đó, Sô Y Tiết vừa cho ra mắt một MV tiếng Anh đơn giản nhưng bắt tai mang tên “Are you Ok?” (tạm dịch: Bạn có ổn không?). Anh tiết lộ nhận được một số lời mời tham gia show giải trí ở Mỹ nhưng chưa nhận lời ngay dù phía nhà sản xuất hứa sẽ hỗ trợ mọi thủ tục, chi phí đi nước ngoài. Anh cho biết bản thân muốn tham gia vào chương trình phản ánh chân thực con người, cuộc sống của mình còn game show thì anh không nhận lời, dù có show trả cát-xê cho anh 20-30 triệu nhưng không hợp gu nên anh không tham gia.

Sô Y Tiết gắn bó với hình ảnh chàng trai chăn bò, bất ngờ nổi tiếng vào năm ngoái ở thị trường âm nhạc thế giới sau khi được một loạt ngôi sao như Snoop Dogg, Chris Brown chia sẻ lại clip Y Tiết hát số đếm bằng tiếng Anh. Rapper Wiz Khalifa nổi tiếng với ca khúc See you again còn dùng hẳn giọng của Sô Y Tiết để làm sample trong ca khúc Number song. Nhiều ngôi sao như Rihanna, Cardi B… cũng gọi tên chàng trai người Việt trên mạng xã hội. Thời gian này, Sô Y Tiết nhanh chóng phát triển được kênh YouTube, tài khoản TikTok… thu hút nhiều người follow.

Sô Y Tiết không ngại khi bị so sánh với Lộc Fuho (phải)

Hồi cuối tháng 8 năm nay, Sô Y Tiết bất ngờ bị so sánh với hiện tượng mạng Lộc Fuho. Khi YouTuber phụ hồ phá kỷ lục có người xem nhiều nhất trên livestream với 257 nghìn lượt xem cùng lúc, một cư dân mạng đã nhắn với Sô Y Tiết: "Lộc Fuho đã soán ngôi bác rồi". Đáp lại, Sô Y Tiết thẳng thắn cho biết: "Chúng ta phải chúc mừng cậu ấy chứ! Xin chúc mừng Lộc Fuho đã thành công trên con đường đã chọn của mình nha. Xin chúc mừng! Chúng ta cùng chúc mừng nào. Chúc mừng nha!".

