Hé lộ chân dung người vợ quyền lực của ca sĩ Khánh Phương

Theo Nhịp sống thị trường, trong thông báo mới đây, ca sĩ Khánh Phương (tên đầy đủ Phạm Khánh Phương) đã bán ra gần 902 nghìn cổ phiếu SJC trong phiên 16/6, hạ tỷ lệ sở hữu tại Sông Đà 1.01 xuống còn 13,1%. Thông báo này còn đi kèm với thông tin về vợ của nam ca sĩ. Theo đó, bà Vũ Thị Thúy, sinh năm 1983, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Giám đốc SJC - nơi nam ca sĩ đang nắm giữ phần lớn cổ phần.

Ca sĩ Khánh Phương và vợ Vũ Thị Thúy

Được biết vợ Khánh Phương hiện đang nắm 22 cổ phiếu SJC. Bên cạnh đó, bà Vũ Thị Thúy còn là chủ tịch HĐQT của một công ty bất động sản.

Thông tin này ngay khi đưa ra đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi trước đó không lâu ca sĩ Khánh Phương còn chia sẻ với truyền thông, cho biết bản thân chưa kết hôn và bị gia đình giục chuyện cưới vợ. "Để chọn một người hợp với mình và có thể đi hết quãng đời còn lại không phải là chuyện dễ dàng, nhất là đối với người nghệ sĩ. Thêm vào đó, năm vừa qua, tôi cũng bận rộn với các dự án âm nhạc và công việc kinh doanh", nam ca sĩ chia sẻ với truyền thông gần đây.

Thông tin ca sĩ Khánh Phương đã có vợ làm chủ tịch công ty lớn khiến nhiều người xôn xao.

Vừa qua, Khánh Phương vừa nhận quyết định xử phạt của UBCKNN với tổng sô tiền 245 triệu đồng do giao dịch "chui" cổ phiếu SJC. Cá nhân này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc từ bỏ quyền biểu quyết và buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Ca sĩ Khánh Phương được biết đến với bản hit Chiếc khăn gió ấm

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) quyết định phạt ông Phạm Khánh Phương số tiền 150 triệu đồng do hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật; 60 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng; 35 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Chia sẻ với truyền thông sau tin tức bị xử phạt, Khánh phương khẳng định không mua bán chui hay cố tình gian lận cổ phiếu. "Tôi biết mình có lỗi vì bộ phận pháp chế có làm thủ tục đăng ký chào mua công khai nhưng chậm trễ. Trước giờ tôi chỉ mua bán cổ phiếu, thủ tục pháp lý do bên pháp chế thực hiện", nam ca sĩ cho hay.

