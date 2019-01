Giữa tin đồn vợ mang thai, ông xã Lan Khuê vô tình tiết lộ bí mật

Thứ Tư, ngày 02/01/2019 20:32 PM (GMT+7)

Ông xã Lan Khuê mập mờ nói về thành viên mới giữa "bão" tin đồn siêu mẫu mang bầu.

Mới đây, trong bài đăng với nội dung chúc mừng năm mới trên trang cá nhân, doanh nhân Tuấn John đã trả lời bình luận của bạn bè, đáng chú ý là bình luận nói về thành viên mới trong năm 2019.

Bình luận của Tuấn John ngầm khẳng định tin đồn

Nghi án siêu mẫu Lan Khuê mang bầu rộ lên trong thời gian gần đây khi cô xuất hiện với vòng 2 lùm xùm, không được thon gọn so với lúc trước. Trước đó, Lan Khuê từng gây chú ý với dòng trạng thái: "Gầy gầy chút xíu để năm sau béo lên là vừa nhỉ". Hay ông xã của người đẹp cũng từng tiết lộ dự định hai vợ chồng sẽ có em bé vào năm 2019.

Những hình ảnh Lan Khuê đăng tải dịp cuối năm với vòng 2 khác lạ

Đặc biệt là bình luận của Tuấn John trên trang cá nhân: "True, but this year in particular, literally new everything, including a new person into this world" (Đúng vậy, nhưng năm nay nói riêng, mọi thứ đều mới theo nghĩa đen, bao gồm cả việc có một người mới vào thế giới này).

Bình luận này của ông xã Lan Khuê nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Với động thái úp mở này, người hâm mộ càng có cơ sở để khẳng định "mợ Tư" đã lên chức làm mẹ sau gần 3 tháng kết hôn.

Cô và ông xã thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội

Trước đó, ngày 4/10 đám cưới "cổ tích" của cặp đôi đã diễn ra trong sự chúc phúc của bạn bè đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Công chúng dành nhiều thiện cảm cho cặp đôi và nhận xét họ là một trong những cặp vợ chồng đáng yêu trong showbiz Việt.