Dương Tử Quỳnh đám cưới cùng người tình tỉ phú

Truyền thông Hoa ngữ ngày 28-7 thông tin đám cưới Dương Tử Quỳnh và người tình 19 năm Jean Todt được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, tay đua xe Felipe Massa đã đăng tải thiệp cưới của Dương Tử Quỳnh và Jean Todt lên mạng. Trong thiệp cưới ghi rõ: "Chúng tôi gặp nhau ở Thượng Hải vào ngày 4-6-2004. Ngày 26-7-2004, tôi cầu hôn Dương Tử Quỳnh và cô ấy đã đồng ý. Sau 6.992 ngày dài đằng đẵng, vào ngày 27-7, tại Geneva, chúng tôi đã cùng nhau kỷ niệm khoảnh khắc đặc biệt này với sự đồng hành của gia đình và bạn bè".

Thiệp cưới của Dương Tử Quỳnh và tỉ phú Jean Todt

Cả hai cùng cắt bánh

Trao nhau cái ôm nồng ấm

Cùng bạn bè người thân

Đám cưới diễn ra ngày 27-7 tại Thành phố Geneva - Thụy Sĩ, trong không gian kín đáo, ấm cúng với người thân và số ít bạn bè hai bên.

Ngoài thiệp cưới, một số ảnh cưới cũng được lan tỏa trên mạng qua những khách mời tham dự. Trong ảnh, Dương Tử Quỳnh mặc váy duyên dáng sánh vai Jean Todt lịch lãm với vest, cùng cắt bánh cưới.

Người hâm mộ bình luận: "Tôi mong Dương Tử Quỳnh hạnh phúc"; "Cả hai thật đẹp đôi, mong họ mãi bên nhau"; "Một cặp đôi bền chặt"...

Dương Tử Quỳnh, 61 tuổi, là một diễn viên điện ảnh, diễn viên múa nổi tiếng. Bà từng đoạt danh hiệu hoa hậu Malaysia năm 1983, nổi tiếng với các phim "Ngọa hổ tàng long", "Phong vân" (phần 2) "Hoắc Nguyên Giáp", "Xác ướp" 3... Trong 40 năm sự nghiệp, bà thắng tượng vàng tại Oscar 2023, với vai trong tác phẩm "Everything Everywhere All at Once".

Tỉ phú Jean Todt, 78 tuổi, là cựu tay đua người Pháp. Ông từng là Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari và cũng là cựu Chủ tịch Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA), hiện đang nghỉ hưu. Ông trải qua một đời vợ và có một con trai trước khi hẹn hò Dương Tử Quỳnh.

Dương Tử Quỳnh và Jean Todt đã hẹn hò 19 năm

