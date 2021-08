Dù đã quy y, Ngọc Trinh vẫn "tá hỏa" vì có người hỏi vay tới 10 tỷ đồng

Thứ Tư, ngày 01/09/2021 04:12 AM (GMT+7)

Người đẹp cho biết nhiều lúc rảnh rỗi, cô kiểm tra tin nhắn chờ mà muốn xỉu luôn.

Nữ diễn viên Lê Ngọc Trinh gây bất ngờ khi chia sẻ quyết định quy y. Sau khi chuyện tình cảm với cầu thủ Liễu Quang Vinh tan vỡ, cô trải qua thời gian suy sụp tinh thần. Hiện tại Ngọc Trinh đã lấy lại được trạng thái ổn định. Dù đã quy y, cô vẫn gặp phải những tình huống khó tin trong cuộc sống.

Nữ diễn viên Ngọc Trinh quyết định quy y sau khi chuyện tình cảm đổ vỡ

Mới đây cô chia sẻ tin nhắn từ người lạ. Người này xin nữ diễn viên cho vay 10 tỷ đồng với lý do giúp đỡ vì công ty bị phá sản. Cô chia sẻ tin nhắn nhận được và lên tiếng: “Em biết dịch bệnh rất căng thẳng, nhưng em vẫn hy vọng mọi người minh mẫn và tỉnh táo vượt qua đại dịch. Rảnh rảnh vô kiểm tra tin nhắn chờ mà em muốn xỉu luôn. 10 kg gạo em hỗ trợ được chứ mỗi người đòi vài chục, vài trăm triệu, đến chục tỷ như này, là em chịu thật. Hay do mặt em khờ quá mà riết rồi ai cũng muốn gạt em vậy ta. Từ người quen xã giao, đến người quen trên Facebook và cả những người không quen. Mọi người ơi mọi người bình tâm lại nha, thần kinh em vẫn còn ổn, không có vấn đề gì hết nha”.

Ngọc Trinh "tá hỏa" với những tin nhắn hỏi vay tiền tỷ từ người lạ

Trong một tin nhắn khác, cô nhận được lời đề nghị lạ từ một hacker. Người này nhắn tin nhờ nữ diễn viên tự động đóng tài khoản lại, coi như anh đã hack Facebook của cô, sau đó hứa sẽ chia tiền cho Ngọc Trinh. Cô còn đáp lại hài hước, đòi số tiền cao hơn mới đồng ý. “2,5 triệu, đồng ý thì khóa, không thì thôi” – Ngọc Trinh trả lời hacker rởm.

Ngọc Trinh hài hước đáp lời một hacker rởm

Khi được hỏi về những tin nhắn này, Ngọc Trinh xác nhận cô đã nhận được khá nhiều những tin nhắn dở khóc dở cười như vậy. Cô rất bất ngờ vì không tin nổi có nhiều người không quen biết vẫn hỏi nhắn tin vay hàng triệu, thậm chí hàng trăm đến cả tỷ đồng.

Nói về cuộc sống hiện tại, Ngọc Trinh chia sẻ: “Cuộc sống của Trinh nhẹ nhàng hơn do tâm đã an hơn. Mọi sinh hoạt hằng ngày cũng tập trung vào công phu tu tập giúp cho sức khoẻ và tinh thần tốt hơn. Không còn thấy bất an như trước đây. Trong mọi chuyện mình luôn nhìn được hướng tích cực và nhẹ nhàng. Cuộc sống cũng lạc quan hơn và Trinh biết trân trọng mọi thứ mình có ở hiện tại hơn”.

Trong thời điểm giãn cách xã hội ở TP. HCM, Ngọc Trinh duy trì nếp sống ở nhà tại quận 7 cùng gia đình. Cô kể: “Hằng ngày buổi sáng mình thức dậy ngồi thiền, xong rồi ăn sáng và sinh hoạt cùng gia đình đọc sách, chiều đến mình trì chú tụng kinh và tiếp tục thiền, mỗi ngày trôi qua cũng nhẹ nhàng”.

Cô cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng khi tâm an

Những ngày này, người đẹp tìm đến Phật pháp để lấy lại cân bằng của cuộc sống, tâm hồn trở nên tĩnh lặng bình yên. Cô thường chia sẻ những lời dạy của Phật pháp, cầu bình an cho mọi người. Vậy nhưng, cô cũng nhận được cả những tin nhắn tiêu cực, chỉ trích cô từ anti-fan. Ngọc Trinh từng đăng lại tin nhắn từ một cư dân mạng gửi tới cô: "Chị ơi thương chị nhưng chị bớt đạo lí bớt chia sẻ ảnh Phật pháp đi chị, không ai quan tâm đâu mà, mệt mỏi. Dịch đã mệt mỏi lắm rồi, không truyền được năng lượng tích cực cho người khác thì thôi".

Ngọc Trinh nhận được những tin nhắn chỉ trích

Nói về những tin nhắn chỉ trích mình, Ngọc Trinh cho biết cô giữ trạng thái bình tâm để đón nhận. “Trinh nghĩ do các bạn không thích mình, họ thấy mình đang yếu thế nên liên tục tấn công cho hả dạ. Và Trinh cũng nghĩ đây là cái nghiệp của mình, nên Trinh trả cho hết để được bình yên. Mình viết lên bức tâm thư đó, là vì không chỉ riêng bạn đấy mà có rất nhiều bạn khác có ác cảm với mình. Mỗi khi mình chia sẻ về Phật pháp, về những điều được dạy từ đạo Phật, mỗi câu nói nói mỗi lời Phật dạy được chia sẻ đến người khác đó là cách bố thí pháp, những người có căn duyên thì rất hoan hỉ còn những người không đủ phước sẽ cảm thấy rất bực mình. Mình thấy thương họ hơn vì không đủ phước duyên được nghe lời Phật dạy”.

Ngọc Trinh nhẹ nhàng đón nhận cả những tin nhắn tiêu cực chỉ trích

Khi đó Ngọc Trinh đã viết một bức tâm thư chia sẻ những suy nghĩ hướng thiện của mình và đăng lên trang cá nhân: "Bản thân em biết rõ tình hình dịch bệnh hiện khá căng thẳng, tất cả mọi người đều bị khủng hoảng tinh thần ít nhiều do ảnh hưởng các mặt, mạng xã hội lúc này cũng rầm rộ hơn... Riêng em, thần kinh yếu, sức khỏe yếu, hôm trước mới xem cái clip ông cụ mất bỏ bà ở lại bên chiếc xe lăn mà em khóc hết nước mắt, tâm lý cũng bấn loạn tới hôm nay ba ngày chưa ngủ được một giấc an lành.

Nên em chỉ biết bám víu theo tôn giáo để lấy niềm tin và trấn an tinh thần vượt qua giai đoạn này theo cách tốt nhất của em, những giáo lý em chia sẻ đều nằm trong sách vở hằng ngày em được học. Chứ em không nói đạo lý hay cố tình để mọi người chú ý tới em và những hình ảnh Phật pháp em chia sẻ đều rất tích cực khiến cho tinh thần của em cùng những phật tử nhìn thấy hoan hỉ hơn chứ em không hề làm ảnh hưởng, gây hoang mang hay gây hại đến cá nhân, tập thể nào".

