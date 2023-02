Đoàn Văn Hậu và bạn gái hot girl làm điều đặc biệt trên đỉnh Fansipan

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang có chuyến nghỉ dưỡng ở Sapa. Mới đây, trên Instagram, nam cầu thủ đã cập nhật loạt ảnh bên bạn gái trên đỉnh núi cao nhất Việt Nam để "săn mây". "Cùng nhau chinh phục Fansipan", anh viết.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trên đỉnh núi cao nhất bán đảo Đông Dương

Trong tiết trời lạnh giá, hậu vệ CLB Công an Hà Nội nắm tay Doãn Hải My và đặt lên đó một nụ hôn. Bên cạnh đó, Đoàn Văn Hậu cũng đăng tải hình ảnh cầm lá cờ Tổ quốc check-in trên đỉnh Fansipan. Có thể thấy, đôi tình nhân đang rất hạnh phúc xen lẫn tự hào khi chinh phục thành công "nóc nhà Đông Dương".

Dưới bài viết, người hâm mộ trầm trồ với hình ảnh đẹp của cặp đôi nổi tiếng làng bóng Việt. Đáng chú ý, các fan còn nhắc lại kỷ niệm ngày xưa khi hậu vệ quê lúa Thái Bình cùng U23 Việt Nam tham quan đỉnh Fansipan năm 2018. Trong đoạn clip khi ấy, anh thốt vu vơ: "Buốt giá con tim, lạnh lẽo tâm hồn". Câu nói này đã gây sốt và được remix thành nhiều bản nhạc trên YouTube, TikTok năm 2022.

"Anh Hậu lại lên đỉnh rồi", "Còn buốt giá con tim lạnh lẽo tâm hồn không anh?", "Người ta giờ ấm áp rồi", "Mọi người đừng chọc ông ấy nữa, tôi cười nãy giờ", "Hạnh phúc nha hai em", "Nhìn hình cứ tưởng Hậu cầu hôn My chứ"... là một số bình luận của dân mạng.

Cặp đôi đang du lịch Sapa

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu được người hâm mộ ủng hộ trong chuyện tình cảm với bạn gái Doãn Hải My. Cả hai vướng tin đồn hẹn hò vào năm 2020. Mãi tới tháng 8 năm 2022, nàng Wag mới chính thức công khai mối quan hệ với chàng cầu thủ CLB Công an Hà Nội. Kể từ đó, cặp đôi liên tục xuất hiện bên nhau trong các sự kiện giải trí hay đời thường. Mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình bạn trai rất thân thiết.

Trong một lần livestream, khi nhận được câu hỏi có cảm thấy áp lực khi yêu top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Đoàn Văn Hậu hài hước trả lời rằng mình bị "áp lực cuộc sống". Còn Doãn Hải My lại kể câu chuyện về lần đầu gặp mặt bạn trai. Theo đó, cô nàng kể: "Câu đầu Hậu nói với tôi khi gặp ngoài đời là: Sao em không trả lời tin nhắn Facebook anh?". Sau đó, Hải My đáp lại lý do người đẹp không phản hồi là vì bận học. "Đó là lý do chính đáng, không thể cãi được", cô nói.

Lúc được yêu cầu nêu 3 tật xấu của đối phương, Đoàn Văn Hậu khẳng định: "Chẳng có ai là hoàn hảo cả, nhưng khi yêu, mình phải yêu luôn tật xấu của người đấy". Anh dành cho bạn gái nhiều lời ngọt ngào. Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng hạnh phúc và cho biết chưa có kế hoạch kết hôn.

Doãn Hải My khoe eo thon giữa đất trời Tây Bắc

Những khoảnh khắc thân mật của cặp đôi khiến người hâm mộ "dậy sóng"

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/doan-van-hau-va-ban-gai-hot-girl-lam-dieu-dac-biet-tren-dinh-fansip...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/doan-van-hau-va-ban-gai-hot-girl-lam-dieu-dac-biet-tren-dinh-fansipan-c47a23558.html