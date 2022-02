"Đóa hồng lai" Quỳnh Thy hóa quý cô cá tính khi đi trượt tuyết

Người đẹp mang 3 dòng máu Việt - Trung - Pháp gây chú ý với trang phục trượt tuyết năng động và cá tính.

Quỳnh Thy là một trong những gương mặt đình đám ở những năm 2000. Không chỉ sở hữu giọng hát đầy ngọt ngào, bay bổng, cô còn là người mẫu để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Người đẹp đã từng tham gia vào nhiều show thời trang lớn như "Duyên dáng Việt Nam", "Mơ về Châu Á", "Viet Nam Collection Grand Prix"…

Quỳnh Thy từng được mệnh danh là "biểu tượng gợi cảm của làng mẫu Việt".

Những năm 2006, 2007 Quỳnh Thy từng được xem là "quả bom sexy" khi liên tục xuất hiện trên các tạp chí thời trang với hình ảnh nóng bỏng. Sau thời gian rút lui khỏi làng showbiz để tập trung kinh doanh shop thời trang, cô trở lại với phong cách đa dạng hơn trước.

Hiện tại, ngoài công việc kinh doanh và tham gia các hoạt động của showbiz Việt, khi rảnh rỗi, Quỳnh Thy có sở thích du lịch đến nhiều nước trên thế giới để thăm thú phong cảnh và khám phá các nền văn hóa. Thời gian này, do ảnh hưởng của dịch Covid nên Quỳnh Thy chưa thể về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè. Chính vì vậy, sau khi Mỹ kiểm soát được dịch bệnh, trong đầu năm mới vừa qua, Quỳnh Thy đã tranh thủ đi du lịch đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Vali nằm gần thị trấn Vali ở Eagle County, Colorado thuộc nước Mỹ.

Người đẹp có chuyến đi trượt tuyết nhân dịp đầu năm mới tại khu nghỉ dưỡng Vali, Colorado.

Với những bộ trang phục trượt tuyết, Quỳnh Thy khéo léo khoe được gu thời trang tinh tế và cá tính. Vốn xuất thân là người mẫu nên việc thể hiện thần thái và cảm xúc qua từng ánh nhìn, dáng vẻ là điều không quá khó khăn với cô.

Người đẹp tận dụng mới góc trong khu trượt tuyết để chụp ảnh.

Dù ở sân trượt tuyết nhưng Quỳnh Thy vẫn thể hiện được phong cách thời trang riêng. Bên trong, với chiếc áo len đỏ kết hợp cùng quần yếm jean, người đẹp trở nên năng động và cá tính.

Dù đã lâu không xuất hiện trên sàn diễn nhưng Quỳnh Thy vẫn giữ được những đường cong lý tưởng. Từ thời mới bước vào làng giải trí đến nay, số đo 3 vòng của người đẹp không thay đổi nhiều với chỉ số hoàn hảo 85-55- 92 cm. Siêu mẫu gốc Vũng Tàu chia sẻ, cô vẫn ăn uống thoải mái đặc biệt không phải kiêng cữ gì cả. Bên cạnh đó, người đẹp luôn dành thời gian để tập luyện thể thao như tập tạ, bơi chạy bộ, đạp xe và trượt tuyết.

Cô rất hào hứng khi được trải nghiệm trượt tuyết.

Người đẹp gốc Vũng Tàu sở hữu gương mặt góc cạnh, đầy cuốn hút

Vẻ đẹp lai 3 dòng máu Việt - Trung - Pháp giúp gương mặt của Quỳnh Thy trở nên ấn tượng và khác biệt. Cô chia sẻ nếu cô không may mắn có sóng mũi cao tự nhiên như hiện tại do gen di truyền từ ông bà nội thì cô vẫn nghĩ cô vẫn không chỉnh sửa gì trên khuôn mặt vì đó là nét riêng biệt mà cô có được từ ba mẹ. Tuy nhiên, cô không nghĩ phụ nữ can thiệp thẩm mỹ là xấu nếu họ cảm thấy tự tin hơn với sự thay đổi về ngoại hình. Quỳnh Thy cũng tâm sự, việc sở hữu vóc dáng và khuôn mặt xinh đẹp giúp cô thuận lợi hơn trong công việc và nhiều thứ hơn nữa. Tuy nhiên, đối với cô, bản chất bên trong còn quan trọng hơn vóc dáng bên ngoài.

Cô không ngại mặc hở hay khoe body trong những shoot hình.

Chia sẻ về gu thời trang của mình, Quỳnh Thy cho biết, cô chuộng những bộ cánh ôm sát, khoe được lợi thế đường cong và toát lên vẻ sang trọng, quyến rũ. Theo đó, người đẹp tự tin nhất với trang phục áo dài vì vòng eo "con kiến" sẽ tôn lên vóc dáng của người phụ nữ Việt Nam.

