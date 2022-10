Đỗ Mỹ Linh đọ sắc cùng dàn bê tráp "khủng" trong đám hỏi Bình An - Phương Nga

Những hình ảnh đầu tiên trong đám hỏi của cặp đôi này đã được hé lộ.

Sáng 6/10, trên story Instagram cá nhân, Đỗ Mỹ Linh đăng tải hình ảnh cùng dàn mỹ nhân Việt gồm: hoa hậu Đỗ Thị Hà, hoa hậu Ngọc Hân, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh, hoa khôi Huỳnh Thúy Vi và diễn viên Lương Thanh trong lễ ăn hỏi của Bình An - Phương Nga.

Đội hình bê tráp của nhà gái toàn các người đẹp nổi tiếng

Hoa hậu Việt Nam 2016 diện áo dài trắng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút nhờ nhan sắc và nét tươi tắn, rạng rỡ. Khi đứng cạnh các mỹ nhân hàng đầu Vbiz, vợ sắp cưới của chủ tịch Hà Nội FC không hề kém cạnh.

Dàn bê tráp quy tụ toàn những hoa hậu, á hậu đình đám của showbiz Việt này nhận được vô số lời khen ngợi của dân mạng vì hội tụ cả nhan sắc lẫn tài năng. Các chân dài đồng loạt diện áo dài trắng, thêu ở ngực, ai cũng khoe sắc ngọt ngào trong ngày vui của Phương Nga. "Dàn bê tráp chất lượng quá", "Linh cũng sắp sửa làm cô dâu tháng 10 đó", "Vừa xinh vừa giỏi nữa chứ",... là những bình luận của dân mạng. Người hâm mộ cũng đồng loạt người lời chúc mừng đến cặp đôi, mong chờ đến ngày trọng đại của cả hai.

Hoa hậu Ngọc Hân diện áo dài trắng đồng điệu cùng dàn bê tráp

Bình An - Phương Nga chụp ảnh kỷ niệm cùng hoa hậu Ngọc Hân và dàn bê tráp của hai họ

Hôm nay, Bình An và Phương Nga - cặp đôi được mong chờ nhất nhì tháng 10 đã tổ chức lễ ăn hỏi. Trên story Instagram cá nhân của cô dâu - chú rể cũng cập nhật những hình ảnh đầu tiên trong buổi lễ, thu hút sự quan tâm của dân mạng. Bình An đăng tải khung cảnh từ xa nơi trang trí để cặp đôi làm lễ, lễ vật chỉn chu và sang trọng. Anh còn hé lộ cảm xúc của mình rằng anh không ngủ được trước ngày vui. Phương Nga make up xinh đẹp, tươi tắn bên người thân, bạn bè trong ngày trọng đại

Trong ngày đám hỏi, cặp đôi diện áo dài màu xanh ngọc. Nam diễn viên "Những cô gái trong thành phố" tự lái xe đến đón nàng về dinh

Phía đàng trai cũng có sự góp mặt của những cái tên đình đám trong loạt bộ phim chiếu trên giờ vàng như Đình Tú, Trọng Lân...

Hồi tháng 9, Bình An và Phương Nga khoe cầm Giấy đăng ký kết hôn tại Công an phường. Đám cưới của cặp đôi sẽ được diễn ra vào ngày 10/10 tới. Bình An và Phương Nga có 5 năm gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống. Chuyện tình của họ được đông đảo khán giả ủng hộ vì "xứng đôi vừa lứa".

