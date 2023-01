Diễn viên Thu Quỳnh: 'Khi yêu, tôi xấu tính, khó chiều'

Thu Quỳnh và PV Tiền Phong có buổi gặp gỡ nhanh chóng vào buổi chiều rảnh rỗi hiếm có của nữ diễn viên. Ngoài việc ghi hình cho Hành trình công lý, Thu Quỳnh bận rộn với nhiều công việc khác. Không khác nhiều so với hình ảnh thường thấy trên phim, Thu Quỳnh ngoài đời ăn mặc giản dị. Cô có cách nói chuyện gần gũi, chân thật. Hiện tại, Thu Quỳnh là một trong số những diễn viên quen mặt nhất trên sóng giờ vàng và được khán giả ưu ái gọi là diễn viên "diễn như không diễn".

Thu Quỳnh không phủ nhận việc Hành trình công lý là bộ phim hội tụ nhiều diễn viên nổi tiếng nhưng không để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Bộ phim bị đánh giá có kịch bản cũ, thiếu cuốn hút. Chia sẻ về điều này, Thu Quỳnh cho biết kịch bản của bộ phim được tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn về ngành kiểm sát. Theo Thu Quỳnh, đây là bộ phim không dễ để thực hiện.

An Nguyệt là vai diễn mà Thu Quỳnh đã chờ đợi từ lâu. Đây là dạng vai được phá án, công việc đặc thù. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng vì đã thành công với nhiều vai diễn trước đó, việc nhận vai An Nguyệt là mạo hiểm với Thu Quỳnh. "Nếu không xuống, sẽ không lên, đường thẳng mãi là đường thẳng. Quan điểm làm nghề của tôi là vậy nên chưa bao giờ tôi hối hận khi nhận lời đóng An Nguyệt", Thu Quỳnh nói.

Nữ diễn viên nói trong thời gian ghi hình Hành trình công lý , kịch bản phim vẫn trong quá trình sửa đổi, bổ sung để phù hợp thực tế và thu hút người xem. Thu Quỳnh hy vọng khán giả tiếp tục đón nhận và theo dõi bộ phim.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên từng công khai người yêu. Tuy vậy, hiện cô xác nhận độc thân. Thu Quỳnh tâm sự cô chưa gặp được người phù hợp nên muốn dành toàn bộ thời gian cho công việc và chăm sóc con trai.

"Khi yêu, tôi xấu tính, khó chiều", Thu Quỳnh bày tỏ. Nữ diễn viên thẳng thắn nhận bản thân là người không mấy dễ chịu khi yêu. Vì thế, ở tuổi 35, cô không đặt quá nhiều kỳ vọng vào bạn trai. Nữ diễn viên tin vào chữ "duyên" và cho rằng chỉ cần người "chịu đựng được mình", vậy là đủ.

Nhìn lại quãng đường kể từ vai diễn Trang trong Sống chung với mẹ chồng tới An Nguyệt của Hành trình công lý, Thu Quỳnh mỉm cười về những gì đã trải qua. Nữ diễn viên hiểu bản thân muốn gì, thế mạnh là gì, cần phát huy ở điểm nào và khắc phục những điều chưa tốt ra sao. Thu Quỳnh cũng định nghĩa được khái niệm "Hạnh phúc" cho riêng mình. Trong năm 2023, nữ diễn viên đặt mục tiêu đơn giản nhưng nhiều năm qua cô chưa làm được, đó là cùng cả gia đình du lịch ở một nơi xa.

Nguồn: https://tienphong.vn/dien-vien-thu-quynh-khi-yeu-toi-xau-tinh-kho-chieu-post1500214.tpoNguồn: https://tienphong.vn/dien-vien-thu-quynh-khi-yeu-toi-xau-tinh-kho-chieu-post1500214.tpo