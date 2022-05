Diễn viên, người mẫu Minh Sương đột ngột qua đời ở tuổi 25

Sự ra đi đột ngột của diễn viên 9X khiến đồng nghiệp và bạn bè bàng hoàng.

Mới đây, thông tin diễn viên, người mẫu Minh Sương (nghệ danh Ly Ly) qua đời lúc 13h30 ngày 1/5 khiến bạn bè, người hâm mộ bàng hoàng. Minh Sương vừa đón sinh nhật 25 tuổi vào ngày 24/4. Trước đó, cô vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh yêu đời, đầy sức sống lên Facebook cá nhân.

Lễ nhập quan cho cố nghệ sĩ tổ chức vào lúc 12h ngày 2/5. Lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM từ 13h ngày 2/5. Sau đó, linh cữu của cô được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TP.HCM. Lễ động quan sẽ được thực hiện vào khoảng 7h sáng ngày 4/5.

Trên trang cá nhân, nhiều bạn bè, người hâm mộ không khỏi xót xa trước tin buồn này: "An nghỉ nha Sương ơi", "Thương em, lúc nào cũng chịu khó lo cho gia đình, hỏi thăm nhà cửa để đầu tư đưa mẹ lên ở. Cô gái đẹp, chân thành và luôn vui vẻ. Ra đi thanh thản nha bé ơi, kiếp sau hãy thật xinh đẹp, rạng rỡ và vui vẻ hơn em nhé", "Chuyện gì xảy ra với chị vậy chị ơi", "Nghe tin mà không thể tin nổi chị ơi", "Chị an nghỉ nhé, cô gái dễ thương của tôi", "Em an nghỉ nhé, một cô bé dễ thương trong công việc và cuộc sống", "Yên nghĩ nhé bà, mọi người luôn nhớ về bà là cô gái chăm chỉ, xinh đẹp, giỏi giang, rất dễ thương lễ phép", "Chị với Tú ngồi đừ người khi biết tin em đi rồi. Em yên nghỉ nha bé Sương"...

Ngay khi biết thông tin, bạn bè của cô đã rất bàng hoàng và xót xa.

Minh Sương tên đầy đủ là Võ Thị Minh Sương, sinh năm 1997, sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng cùng đôi mắt tròn ngây thơ. Cô là cựu sinh viên trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và có khoảng 5 năm theo đuổi nghệ thuật.

Từ hot girl gốc Đắk Lắk lên TP.HCM lập nghiệp, Minh Sương làm khá nhiều việc như đóng quảng cáo, tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc, KOL review sản phẩm... và dần được mời đóng một số phim như "Ruby máu", "Rạng trời ấm áp", "Nhà nàng cạnh nhà tôi"... Trong mắt bạn bè đồng nghiệp, Minh Sương là cô gái chân thành, vui vẻ, hòa đồng. Ngay khi biết thông tin, bạn bè của cô đã rất bàng hoàng và xót xa.

