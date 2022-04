Diễn viên Chiếc lá cuốn bay thiệt mạng: Tòa phát lệnh bắt giữ bạn nạn nhân

Tòa án tỉnh Nonthaburi ở Thái Lan phát lệnh bắt giữ San Wisapat Manomairat – bạn của Tangmo Pattaratida, nữ diễn viên phim “Chiếc lá cuốn bay” thiệt mạng do rơi sông. San Wisapat Manomairat trở thành nghi can thứ ba trong cái chết của Tangmo Pattaratida.

Truyền thông Thái Lan đưa tin điều tra viên thuộc Sở Cảnh sát Muang Nonthaburi thu thập bằng chứng nộp lên Tòa án tỉnh Nonthaburi, xin lệnh bắt San Wisapat Manomairat. Tòa đã xem xét và phê chuẩn lệnh bắt giữ bạn của nạn nhân với cáo buộc tội sơ suất gây chết người.

San Wisapat Manomairat là một trong 6 người trên chiếc thuyền định mệnh. Cô cũng là người cuối cùng trông thấy nữ diễn viên. Theo lời khai của San Wisapat Manomairat, Tangmo Pattaratida nắm chân cô để cố đi vệ sinh ở cuối đuôi thuyền. Do thuyền chạy tốc độ cao nên nữ diễn viên chới với rồi rơi xuống nước còn cô mải nhìn điện thoại không để ý.

San Wisapat Manomairat bị buộc tội sơ suất gây chết người

Trước đó, hai nghi phạm trong vụ việc bị buộc tội có chủ thuyền Tanupat "Por" Lerttaweewit, lái thuyền Robert. Chủ thuyền Tanupat "Por" Lerttaweewit với tội giấy phép sử dụng thuyền hết hạn từ tháng 1, chưa bổ sung giấy mới mà đã sử dụng thuyền. Lái thuyền Robert không có giấy phép hành nghề. Đến nay, cả hai thêm tội tạo chứng cứ giả, tiêu hủy chứng cứ.

Cả hai khai với cảnh sát rằng họ chỉ uống ba chai rượu nhưng thực tế uống nhiều hơn. Họ đã ném chai rượu, ly các loại xuống sông để phi tang chứng cứ. Hiện cả hai được bảo lãnh tại ngoại nhưng vẫn phải đến trình diện, bổ sung lời khai cho phía cơ quan điều tra theo quy định.

Để điều tra một cách thận trọng vụ án, cảnh sát đã khám nghiệm thi thể nạn nhân lần hai để giải đáp các nghi vấn xoay quanh các vết thương trên thi thể. Vụ án nhận sự quan tâm lớn của phía công chúng, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha từng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, tránh gây hoang mang dư luận.

Trước đó, phía cảnh sát cho biết không phát hiện hành vi chuốc thuốc mê hay mua bán dâm trên thuyền. Các kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả 6 người trên thuyền đều không sử dụng ma túy hay chất kích thích nào khác.

Nữ diễn viên phim "Chiếc lá cuốn bay"

Cái chết của cô trở thành tâm điểm chú ý của công chúng

Tangmo Pattaratiday chết do ngạt nước. Trong phổi và dạ dày, khí quản của cô có bùn. Nạn nhân có vết thương ở cánh tay, sau vai và chân. Hai vết thương ở thân trên là do một vật sắc nhọn gây ra, trong khi vết bầm ở chân là do vật rắn đâm vào. Vết thương không giống do xô xát.

Tangmo Pattaratida sinh năm 1984, là diễn viên kiêm ca sĩ, người mẫu. Cô từng đóng nhiều phim: "Chiếc lá cuốn bay", "Hồn ma Mae Nak", "Chuyến xe bá đạo 888"…

Dù xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định nhưng Tangmo Pattaratida chịu nhiều đau khổ. Tangmo Pattaratida từng kết hôn với ca sĩ Tono Pakin và ly hôn sau 2 năm khiến cô suy sụp tinh thần, đến mức tự tử nhưng may mắn được cứu kịp thời.

