Diễm My 9x bất ngờ mặc váy cưới khoe vai trần: Danh tính chú rể gây tò mò

Cư dân mạng đồng loạt gọi tên một người khi Diễm My khoe ảnh diện váy cưới.

Diễm My 9X đang nhận về nhiều phản ứng tích cực với vai diễn nữ chính trong phim truyền hình “Giấc mơ của mẹ”. Đáng chú ý, mới đây nữ diễn viên chia sẻ ảnh diện trang phục váy cưới cùng lời tâm sự: “Hay là mình lấy anh Tuấn - đẹp trai, tốt bụng, galant / Và...Cô Hồng sẽ không phản đối / Mẹ Thanh sẽ không từ chối / Trà xanh sẽ không làm tình làm tội / Nhưng như thế...Trái tim có gian dối? / Trọng Khang thì... rất tội...”.

Diễm My diện váy cưới, danh tính chú rể gây tò mò

Bức hình ảnh cưới này khiến nhiều người tò mò về danh tính chú rể. Ngay tiếp đó, Diễm My cũng nhá hàng thêm ảnh chụp cùng các chị em thân thiết trong đám cưới này. “Lấy ai cũng được miễn cô dâu và dàn chị em xinh là được ha mọi người?”, Diễm My nói.

Phía dưới bài viết của Diễm My, người hâm mộ để lại nhiều bình luận, đồng loạt nhắc tên một người. "Nếu Trà My lấy anh Tuấn thì Trọng Khang sẽ ra sao đây?"; "Mình nghĩ lấy Trọng Khang á. Tuấn là chú rể phụ ạ"; "Hóng tập Khang - My về chung nhà"...

Người hâm mộ mong chờ Diễm My và Quốc Anh sẽ có một đám cưới ngọt ngào. Trong phim, Diễm My vào vai Trà My còn Quốc Anh đóng vai Trọng Khang. Cả hai được ví như chuyện tình “Lọ Lem và Hoàng tử”. Ban đầu họ ấn tượng không tốt về nhau. Tuy nhiên qua thời gian, cả hai hóa giải hiểu lầm, dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương.

Diễm My 9X hơn bạn diễn Quốc Anh 8 tuổi nhưng khoảng cách tuổi tác không khiến hai người “lệch pha” trên truyền hình. Trái lại, cả hai diễn xuất ăn ý, tương tác cả trong phim và ngoài đời. Không chỉ đóng vai tình nhân trong phim, hai diễn viên đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh ấn tượng.

Trên phim, Diễm My và bạn diễn Quốc Anh diễn xuất ăn ý

Ngoài đời, cặp bạn diễn chị - em tương tác tốt, cùng nhau thực hiện bộ ảnh ấn tượng

Ban đầu biên kịch "Giấc mơ của mẹ" có ý định sửa nội dung thành mối tình chị em. Tuy nhiên sau vài phân đoạn, đạo diễn đã giữ nguyên chuyện tình của Trà My và Trọng Khang. Diễm My 9X được khen ngợi về diễn xuất tự nhiên dù lúc đầu cô cho biết có áp lực “đến nỗi phải ngồi thiền nhiều tháng”. Cô dành nhiều lời khen ngợi cho bạn diễn kém tuổi. Quốc Anh có lợi thế ngoại hình với chiều cao 1,86m, gương mặt sáng sủa, mang nét Hàn Quốc. Anh từng tham gia trong nhiều dự án phim như Trạng Quỳnh, Ước hẹn mùa thu…

Bên cạnh việc "nhá hàng" ảnh cưới, Diễm My còn khoe những khoảnh khắc du hý Hàn Quốc. “Sang Hàn xem các anh oppa có đẹp như trong hình không”, người đẹp chia sẻ kèm theo bức ảnh chụp bên những hàng cây lá đỏ. Nhan sắc của ngôi sao 9X được khen ngày càng thăng hạng.

Diễm My khoe ảnh du hý Hàn Quốc

