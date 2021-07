Đi máy bay riêng, tiêu tiền như nước và cuộc sống xa hoa của dàn minh tinh giàu nhất xứ Cảng thơm

Chủ Nhật, ngày 04/07/2021 00:10 AM (GMT+7)

Đại minh tinh Lưu Gia Linh, Lê Tư… có cuộc sống giàu có, xa hoa khiến công chúng choáng ngợp.

Thời hoàng kim những năm 1980 và đầu những năm 1990 của làng giải trí Hong Kong đã đưa nhiều nữ diễn viên nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Tuy giai đoạn vàng showbiz xứ Cảng đã trôi qua, cuộc sống hào nhoáng của những minh tinh nổi tiếng bậc nhất Hong Kong vẫn là đề tài được công chúng quan tâm.

Lưu Gia Linh

Lưu Gia Linh nổi tiếng với việc phô bày cuộc sống giàu có trên mạng xã hội. Cô sở hữu nhiều căn hộ thuộc những vị trí đắc địa ở Hong Kong, Thượng Hải, Bắc Kinh và Tô Châu. Được biết, chỉ riêng tổng tài sản ở Hong Kong của “Nữ hoàng màn ảnh” đã hơn 100 triệu USD vào năm 2020.

Cô thường xuyên tổ chức những cuộc tụ họp cho gia đình và bạn bè là những người nổi tiếng trong căn hộ sang trọng May Tower, ước tính trị giá khoảng 12,6 triệu USD vào năm 2020. Mang phong cách Vintage, lối trang trí của tòa nhà có thể gợi nhớ đến bộ phim mang tính biểu tượng In the Mood for Love mà Lưu Gia Linh từng thủ vai chính.

Sao nữ họ Lưu thường di chuyển bằng máy bay riêng Legacy 500, ước tính trị giá khoảng 20 triệu USD. Ngoài ra, là một minh tinh đình đám với cát xê diễn và quảng cáo nhất nhì showbiz, cô cũng sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu "khủng" cùng những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa đắt đỏ.

Lê Tư

Lê Tư có cuộc hôn nhân viên mãn bên triệu phú Mã Đình Cường. Đám cưới của họ được tổ chức tại khách sạn Peninsula, chỉ riêng bộ váy cưới cùng loạt váy dạ hội mà cô khoác lên người đã có giá 815.000 USD (khoảng 18,8 tỷ VND).

Sau khi vợ chồng đại Hoa đán đón 2 cô con gái sinh đôi năm 2010, ông xã đại gia đã kỷ niệm dịp này bằng cách tặng cô một chiếc du thuyền dài 19 mét có tên Bonheur, nghĩa là “hạnh phúc” trong tiếng Pháp.

“Đệ nhất mỹ nhân TVB” hiện sống trong căn Duplex thuộc chung cư Branksome Grande ở khu Mid-Levels giàu có của Hong Kong. Được biết, căn hộ rộng 8.600 m2 nhìn ra cảng Victoria trị giá lên đến 46,5 triệu USD.

Quan Chi Lâm

Bước sang ngưỡng U60, Quan Chi Lâm tích lũy khối tài sản ước tính hơn 64,5 triệu USD. Hiện người đẹp đang sống trong căn hộ tại khu phức hợp cao cấp Tregunter Towers ở Mid-Levels nhìn ra cảng Victoria, được mua năm 2017 với giá 17,4 triệu USD.

Năm 2007, nữ nghệ sĩ đã chi 14,6 triệu USD cho một căn hộ tại The Nautilus ở Vịnh Repulse, đến năm 2010 đã tăng giá trị gấp đôi. Có thể nói, Quan Chi Lâm thuộc top đại gia showbiz khi nắm trong tay loạt bất động sản “không phải dạng vừa”.

Mới đây, trên Fortune Show của đài TVB, “Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong” khoe tủ quần áo xa xỉ với bộ sưu tập giày cao gót ấn tượng và túi hiệu từ những thương hiệu đắt nhất thế giới.

Lý Gia Hân

Lý Gia Hân cũng không kém cạnh dàn chị em nghệ sĩ khi hiện sống trong căn hộ rộng 4.300 m2 tại tòa nhà Highcliff 75 tầng ở Hong Kong - một trong những tòa nhà dân cư cao nhất thế giới, được cho là có giá 128,8 triệu USD.

Đầu năm nay, trong bối cảnh đại dịch, “Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong” mạnh tay chi 645 nghìn USD cho một chỗ đậu xe tại Kadooria, tọa lạc tại khu dân cư sang trọng Kowloon. Nữ diễn viên đã mua một căn hộ thuộc khu vực này từ vài năm trước với giá 9,8 triệu USD.

Năm ngoái, cô tổ chức sinh nhật lần thứ 50 cùng gia đình trên du thuyền riêng 3 tầng lộng lẫy có 13 phòng ngủ, ước tính trị giá 10,8 triệu USD. Chưa hết, nữ diễn viên còn chi ước hơn 12.800 USD mỗi tháng cho nhân viên và việc bảo trì du thuyền.

Chu Linh Linh

Người chồng đầu tiên của cựu hoa hậu Chu Linh Linh là Hoắc Chấn Đình – Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Hong Kong. Đám cưới xa hoa năm 1978 của họ được mệnh danh là “đám cưới thế kỷ”, chi phí lên đến 10 triệu HKD (khoảng 29,7 tỷ VND) với bàn tiệc gồm 360 bàn.

Tuy nhiên, ngày tháng làm dâu hào môn khiến nàng hậu xinh đẹp vỡ mộng. Cô kết thúc hôn nhân 27 năm với tỷ phú họ Hoắc và tái hôn ở tuổi 50 với La Khang Thụy – Chủ tịch tập đoàn bất động sản Thụy An (Shui On Land), nắm trong tay giá trị tài sản ròng 1,9 tỷ USD theo Forbes.

Để nhận được cái gật đầu “về chung nhà” từ người đẹp, vị đại gia phải mất 8 năm. Sau khi kết hôn, ông chuyển nhượng một nửa số tài sản 20 tỷ HKD (khoảng 59.294 tỷ VND) cho bà xã để khẳng định tình cảm. La Khang Thụy được báo chí gọi là “Đại gia si tình nhất xứ Hương Cảng”. Ở tuổi ngoài 60, Chu Linh Linh không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ vì độ giàu có mà hơn hết là cuộc sống viên mãn, hạnh phúc như thuở mới yêu bên chồng đại gia.

