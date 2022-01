Đàm Vĩnh Hưng làm rõ phát ngôn gây tranh cãi dữ dội "không xem sao kê vẫn phán vô tội"

Sau livestream của Đàm Vĩnh Hưng, mạng xã hội phát tán clip anh phát ngôn cơ quan chức năng không xem sao kê vẫn phán anh vô tội khiến dư luận xôn xao.

Mới đây, các diễn đàn giải trí chia sẻ clip ngắn của Đàm Vĩnh Hưng với nội "đưa sao kê cho công an nhưng họ không cần xem". Dù chưa rõ thực hư về phát ngôn của “ông hoàng nhạc Việt” nhưng đã khiến dư luận xôn xao, đưa ra nhiều lời đồn đoán khác nhau. Đặc biệt, khán giả rất quan tâm đến tính xác thực trong câu chuyện minh bạch từ thiện của các nghệ sĩ.

Trao đổi với chúng tôi, người đại diện của Đàm Vĩnh Hưng cho hay: “Phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng được cắt ra từ livestream trên trang cá nhân. Không phải anh Hưng nói hớ mà chưa nói rõ ý khiến người xem hiểu lầm. Chúng tôi đã mang sao kê đầy đủ lên để cung cấp cho Công an nhưng họ đã làm việc với ngân hàng chặt chẽ để có tài liệu riêng. Vì vậy Công an không cần sao kê từ phía chúng tôi. Nếu không có sao kê thì làm sao Công an điều tra được”.

Phía Đàm Vĩnh Hưng làm rõ phát ngôn "đưa sao kê cho công an nhưng họ không cần xem"

Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thuê 7 luật sư cho vụ kiện bà Nguyễn Phương Hằng (chủ công ty Đại Nam) và các cá nhân vu khống thì người đại diện của nam ca sĩ cũng thẳng thắn: “Vấn đề này chúng tôi phải bảo mật thông tin để đối thủ không dùng thủ đoạn làm ảnh hưởng đến kết quả công việc".

Ngày 23/1, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến việc chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt năm 2020. Qua xác minh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà) không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện.

Sau khi được Bộ Công an “minh oan”, Đàm Vĩnh Hưng đã có những buổi livestream trò chuyện với khán giả. Anh cho hay, 2 tháng qua, anh chọn cách im lặng vì chờ đợi kết quả từ Bộ Công an. Anh tuyên bố chắc nịch rằng mình là người trong sạch bởi tất cả tài khoản được yêu cầu minh chứng, anh đều đưa ra hết, việc sao kê cũng công khai minh bạch.

Nam ca sĩ tuyên bố sẽ kiện bà Phương Hằng và các cá nhân xúc phạm anh đến cùng

Đặc biệt trong livestream, Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh về việc lấy lại danh dự: “Tôi chắc chắn 100% sẽ tiếp tục vụ kiện. Tôi đã làm việc 3 lần với cơ quan Công an tỉnh Bình Dương, lần gần nhất là ngày 19.1 vừa qua. Mọi chứng cứ tôi đã nộp cho Công an. Và mình sẽ dừng lại việc đó ở đây để cho pháp luật làm những bước tiếp theo. Không chỉ riêng người đã làm hại tôi mà còn rất nhiều kênh khác nữa, khỏi phải trốn, khỏi xóa bài, xóa kênh. Tất cả những người chửi bới, dựng chuyện, tôi đều nộp đơn hết. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, tôi, ê-kíp của tôi và đoàn luật sư, gồm 7 người luật sư “sừng sỏ” nhất của Việt Nam sẽ đi đến tận cùng của sự việc”.

Về hoạt động thiện nguyện sau ồn ào, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh vẫn sẽ tiếp tục làm từ thiện, tuy nhiên không theo hình thức kêu gọi quyên góp mà bỏ tiền túi cá nhân.

